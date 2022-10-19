Українські воїни буксирують трофейний танк. ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожий танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео, на якому бійці буксирують трофейну бронемашину.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї ОМБр знищили три ворожі БМП та затрофеїли танк поблизу Лисичанська. ВIДЕО