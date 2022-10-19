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Українські воїни буксирують трофейний танк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни захопили ворожий танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео, на якому бійці буксирують трофейну бронемашину.
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар19.10.2022 09:52
+11 Yan Tovarnytskyy
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+6 phantom4
показати весь коментар19.10.2022 09:46
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