Знищення ворожої установки розмінування УР-77 "Метеорит". ВIДЕО
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Українські воїни знищили ворожу установку розмінування УР-77 "Метеорит".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку бійці здійснили за допомогою бойового дрона.
Для довідки: УР-77 "Метеорит" - радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Серійно виготовляється від 1978 року на заміну УР-67. УР-77 здатна робити ходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу близько 6 метрів, а довжина від 80 до 90 метрів. Розмінування відбувається після підриву заряду - ударна хвиля від його вибуху спричиняє спрацювання механічних детонаторів мін. Однак, повне розмінування не гарантується - до прикладу, можуть залишитися взведеними міни, які мають детонатори двократного натиску (міна ТМ-62 з детонатором МВД-62 або Mk7 з детонатором № 5 Mk4), протипіхотні міни натяжної дії. Не реагують на вибухову хвилю магнітні, сейсмічні й інфрачервоні детонатори.
Будь ласка, зачекайте...
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
"А-4"
"Убил"
стояла посреди поля никому не нужная брошенная железяка...
бахнули по ней - благо не двигалась...
Хаймерсом бахнули?..
С полным БК
что-то новое...
а вот бахнули зарядом кокретным.
Интересно сколько стоит металлолом среди поля и ракета с учётом затрат на доставку к груде металлолома...
Больше в землю не бросите семя"?
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.
Материнства не взять у земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что землю сожгли?
Нет, она почернела от горя.
Как разрезы, траншеи легли,
И воронки, как раны зияют.
Обнажённые нервы земли
Неземные страдания знают.
Она вынесет всё, переждёт,
Не записывай землю в калеки.
Кто сказал, что земля не поёт,
Что она замолчала навеки?!
Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин,
Ведь земля - это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу.
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время... -
Владимир Высоцкий