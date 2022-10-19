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Знищення ворожої установки розмінування УР-77 "Метеорит". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили ворожу установку розмінування УР-77 "Метеорит".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку бійці здійснили за допомогою бойового дрона.

Для довідки: УР-77 "Метеорит" - радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Серійно виготовляється від 1978 року на заміну УР-67УР-77 здатна робити ходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу близько 6 метрів, а довжина від 80 до 90 метрів. Розмінування відбувається після підриву заряду - ударна хвиля від його вибуху спричиняє спрацювання механічних детонаторів мін. Однак, повне розмінування не гарантується - до прикладу, можуть залишитися взведеними міни, які мають детонатори двократного натиску (міна ТМ-62 з детонатором МВД-62 або Mk7 з детонатором № 5 Mk4), протипіхотні міни натяжної дії. Не реагують на вибухову хвилю магнітні, сейсмічні й інфрачервоні детонатори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються загасити підпалений українськими артилеристами танк. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
Кратер как от метеорита)
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19.10.2022 10:56
+14
что с землей украинской сделали уроды?! вся в шрамах.
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19.10.2022 11:08
+11
"он испарился!" (тм)
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19.10.2022 10:58
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Кратер как от метеорита)
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19.10.2022 10:56 Відповісти
Так там вибухівки нормально так!
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19.10.2022 10:58 Відповісти
Тонны полторы
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19.10.2022 11:16 Відповісти
Наші славні Захисники. Тільки вам віримо і вам дякуємо. Кожної миті, дякуємо, що тримаєте на своїх плечах біди війни. Боріться і перемагайте.
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19.10.2022 10:57 Відповісти
куди подівся метеорит
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19.10.2022 10:58 Відповісти
Puff...
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20.10.2022 01:41 Відповісти
"он испарился!" (тм)
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19.10.2022 10:58 Відповісти
Где-то на рабсее появится объявление, требуются операторы систем разминирования, Калину даём в первый месяц службы.
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19.10.2022 11:00 Відповісти
Приспів:

І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани

Одним кацапом менше,

А вторий насрав в штани...
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19.10.2022 11:01 Відповісти
что эти кацапские выродки сделали с землей...
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19.10.2022 11:01 Відповісти
Анігіляція.
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19.10.2022 11:02 Відповісти
десь так розміновуються ворожі установки розмінування.
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19.10.2022 11:02 Відповісти
Как в игре в морской бой:
"А-4"
"Убил"
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19.10.2022 11:06 Відповісти
пля...
стояла посреди поля никому не нужная брошенная железяка...
бахнули по ней - благо не двигалась...

Хаймерсом бахнули?..
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19.10.2022 11:07 Відповісти
Брошенная?
С полным БК
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19.10.2022 11:08 Відповісти
установка разминирования с полным БК?
что-то новое...

а вот бахнули зарядом кокретным.
Интересно сколько стоит металлолом среди поля и ракета с учётом затрат на доставку к груде металлолома...
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19.10.2022 11:19 Відповісти
Эта приблуда имеет на борту два заряда для разминирования по 725 кг взрывчатого вещества в каждом. А уничтожили ее обыкновенным снарядом от трех топоров.
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19.10.2022 11:59 Відповісти
ну значит хорошо...
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19.10.2022 12:11 Відповісти
что с землей украинской сделали уроды?! вся в шрамах.
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19.10.2022 11:08 Відповісти
Кто сказал: "Всё сгорело дотла,
Больше в землю не бросите семя"?
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.

Материнства не взять у земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что землю сожгли?
Нет, она почернела от горя.

Как разрезы, траншеи легли,
И воронки, как раны зияют.
Обнажённые нервы земли
Неземные страдания знают.

Она вынесет всё, переждёт,
Не записывай землю в калеки.
Кто сказал, что земля не поёт,
Что она замолчала навеки?!

Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин,
Ведь земля - это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу.

Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время... -

Владимир Высоцкий
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19.10.2022 12:05 Відповісти
Путлеровцы еще применяют эти установки для обстрела городов .
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19.10.2022 11:23 Відповісти
розмінування пройшло успішно.
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19.10.2022 11:43 Відповісти
Металлолом где? Она из фанеры была?
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19.10.2022 11:58 Відповісти
У нее внутри было полторы тонны взрывчатки.
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19.10.2022 12:08 Відповісти
У нее случился метеоризм. 💩
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19.10.2022 11:59 Відповісти
Не знаю, як москалям, а нам подобається!
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19.10.2022 12:36 Відповісти
Це така ж весною в Маріку по нашим лупила.
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19.10.2022 13:32 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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19.10.2022 13:49 Відповісти
Экипаж не пострадал?
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19.10.2022 14:24 Відповісти
Впечатляет.
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19.10.2022 17:57 Відповісти
Как всегда без движения, брошенная техника в кадре , а сколько такого видео уничтожение уничтоженой техники в интернете,зачем такое заливать не понимаю!!!
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20.10.2022 19:17 Відповісти
 
 