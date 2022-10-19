Знищення ворожої установки розмінування УР-77 "Метеорит". ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу установку розмінування УР-77 "Метеорит".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку бійці здійснили за допомогою бойового дрона.

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Для довідки: УР-77 "Метеорит" - радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Серійно виготовляється від 1978 року на заміну УР-67. УР-77 здатна робити ходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу близько 6 метрів, а довжина від 80 до 90 метрів. Розмінування відбувається після підриву заряду - ударна хвиля від його вибуху спричиняє спрацювання механічних детонаторів мін. Однак, повне розмінування не гарантується - до прикладу, можуть залишитися взведеними міни, які мають детонатори двократного натиску (міна ТМ-62 з детонатором МВД-62 або Mk7 з детонатором № 5 Mk4), протипіхотні міни натяжної дії. Не реагують на вибухову хвилю магнітні, сейсмічні й інфрачервоні детонатори.

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