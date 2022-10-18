Окупанти намагаються загасити підпалений українськими артилеристами танк. ВIДЕО

Українські артилеристи поцілили в ангар, у якому російські окупанти заховали свій танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у мережі, видно, як загарбники намагаються загасити свою бронемашину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк Т-80БВ з мертвим екіпажем рухається по колу після атаки українських воїнів. ВIДЕО