Окупанти намагаються загасити підпалений українськими артилеристами танк. ВIДЕО
Українські артилеристи поцілили в ангар, у якому російські окупанти заховали свій танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у мережі, видно, як загарбники намагаються загасити свою бронемашину.
Топ коментарі
+18 jklpqrs
показати весь коментар18.10.2022 16:50
+15 viktor #457251
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+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар18.10.2022 16:53
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Во временно оккупированном городе начался пожар.
Около 15:00 в сети начали публиковать фотографии из оккупированного города, на которых видны столб дыма и пожар.
Пока неизвестно, какой именно объект горит. Также неизвестно, что стало причиной пожара - халатность оккупантов, «прилет» или «диверсионные действия».