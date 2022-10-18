Оккупанты пытаются потушить подожженный украинскими артиллеристами танк. ВИДЕО
Украинские артиллеристы попали в ангар, в котором российские оккупанты спрятали свой танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как захватчики пытаются потушить свою бронемашину.
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показать весь комментарий18.10.2022 16:50
+15 viktor #457251
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показать весь комментарий18.10.2022 16:53
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Во временно оккупированном городе начался пожар.
Около 15:00 в сети начали публиковать фотографии из оккупированного города, на которых видны столб дыма и пожар.
Пока неизвестно, какой именно объект горит. Также неизвестно, что стало причиной пожара - халатность оккупантов, «прилет» или «диверсионные действия».