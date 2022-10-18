Оккупанты пытаются потушить подожженный украинскими артиллеристами танк. ВИДЕО

Украинские артиллеристы попали в ангар, в котором российские оккупанты спрятали свой танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как захватчики пытаются потушить свою бронемашину.

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