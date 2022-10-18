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Оккупанты пытаются потушить подожженный украинскими артиллеристами танк. ВИДЕО

Украинские артиллеристы попали в ангар, в котором российские оккупанты спрятали свой танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как захватчики пытаются потушить свою бронемашину.

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Автор: 

танк (2256) уничтожение (6923) артиллерия (635)


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Топ комментарии
+18
никогда не видел, чтобы с таким энтузиазмом тушили свой будущий гроб.
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18.10.2022 16:50
+15
чому не було повторного залпу?
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18.10.2022 17:00
+10
Так чем там всё закончилось ?
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18.10.2022 16:53
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весело ******. мне вот что-то не очень весело сегодня
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18.10.2022 16:54 Ответить
https://racurs.ua/ua/n175898-iedynym-snaryadom-tochno-u-cil-artyleriya-zsu-znyschyla-rosiysku-sau-msta-s-video.html Єдиним снарядом точно у ціль - артилерія ЗСУ знищила російську САУ «Мста-С» (ВІДЕО)
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18.10.2022 17:14 Ответить
В Донецке - «хлопок»: над городом поднялся огромный столб дыма.
Во временно оккупированном городе начался пожар.
Около 15:00 в сети начали публиковать фотографии из оккупированного города, на которых видны столб дыма и пожар.
Пока неизвестно, какой именно объект горит. Также неизвестно, что стало причиной пожара - халатность оккупантов, «прилет» или «диверсионные действия».
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18.10.2022 17:14 Ответить
А можно все вместе?
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18.10.2022 18:33 Ответить
никогда не видел, чтобы с таким энтузиазмом тушили свой будущий гроб.
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18.10.2022 16:50 Ответить
Это конечно так. Но этот гроб их единственный шанс на спасение в стремительном бегстве из Украины. Но рукожопам всегда попадается билет в один конец. И он, ну тот самый знаменитый рабссиянский конец, или в рефрижераторе или в плену. Особую черту рукожопости всегда подчеркивает тот факт, что олени из армии оленевода так и не научились маскировать свою технику.
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18.10.2022 17:15 Ответить
этот гроб - самый херовый шанс. Есть огромная вероятность, что в него что-нибудь прилетит, или он наедет на ТМку. Самый высокий шанс выжить при бегстве - это сольный триатлон.
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18.10.2022 17:33 Ответить
время жизни танка в бою вроде как меньше 5 минут ... а на холопов обычно всем пофигу. разве что их прям толпа. ну или есть желание и возможности.
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18.10.2022 19:14 Ответить
Так чем там всё закончилось ?
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18.10.2022 16:53 Ответить
В общем все умерли...
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19.10.2022 01:30 Ответить
чому не було повторного залпу?
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18.10.2022 17:00 Ответить
Кацапские шлюшки негодують.
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18.10.2022 17:07 Ответить
видно счет вже пішов на сотні..а може хоче скоріш в ад..
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18.10.2022 21:10 Ответить
 
 