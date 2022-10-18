Уничтожение вражеского грузовика с боекомплектом с помощью боевого дрона. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский грузовик с помощью боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

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