Уничтожение вражеского грузовика с боекомплектом с помощью боевого дрона. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский грузовик с помощью боевого дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.
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