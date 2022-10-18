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Уничтожение вражеского грузовика с боекомплектом с помощью боевого дрона. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский грузовик с помощью боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский танк Т-80БВ с мертвым экипажем двигается по кругу после атаки украинских воинов. ВИДЕО

боеприпасы (2336) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+23
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18.10.2022 10:43
+10
Ну - що? Кабіна ціла!
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18.10.2022 10:51
+7
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18.10.2022 11:00
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"и в мирном космосе покой!"
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18.10.2022 10:42 Ответить
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18.10.2022 10:43 Ответить
Герой кацапії, пішов на таран як Гастелло
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18.10.2022 12:17 Ответить
а шо з машиною
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18.10.2022 10:45 Ответить
Ну - що? Кабіна ціла!
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18.10.2022 10:51 Ответить
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18.10.2022 11:00 Ответить
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18.10.2022 11:23 Ответить
Шо с машиною ? Пошла на дембель в пакете...
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18.10.2022 10:58 Ответить
а что это так бумкнуло
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18.10.2022 11:20 Ответить
Это Тайваньский Револьвер, по-моему. Барабан на 8 мин калибра 60 мм.
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18.10.2022 12:22 Ответить
Там и 82-е помещаются. 😉
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18.10.2022 13:18 Ответить
а где грузовик ?
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18.10.2022 12:00 Ответить
камаз не грузовик он цель
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18.10.2022 12:24 Ответить
Превратился в ********.
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18.10.2022 15:02 Ответить
Alessandro, per amor di Dio...
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19.10.2022 03:49 Ответить
На молекулы разобралась.
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18.10.2022 12:15 Ответить
Походу в кузове были какие то боеприпасы ...
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18.10.2022 14:44 Ответить
Жаль, некому дополнить утренний пейзаж.
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18.10.2022 23:30 Ответить
КроZZивоэ
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19.10.2022 03:51 Ответить
 
 