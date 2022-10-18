Знищення ворожої вантажівки з боєкомплектом за допомогою бойового дрона. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожу вантажівку за допомогою бойового дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережах.
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