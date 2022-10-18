УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5117 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 982 21

Знищення ворожої вантажівки з боєкомплектом за допомогою бойового дрона. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу вантажівку за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк Т-80БВ з мертвим екіпажем рухається по колу після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2269) знищення (7235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
18.10.2022 10:43
+10
Ну - що? Кабіна ціла!
показати весь коментар
18.10.2022 10:51
+7
показати весь коментар
18.10.2022 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"и в мирном космосе покой!"
показати весь коментар
18.10.2022 10:42 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 10:43 Відповісти
Герой кацапії, пішов на таран як Гастелло
показати весь коментар
18.10.2022 12:17 Відповісти
а шо з машиною
показати весь коментар
18.10.2022 10:45 Відповісти
Ну - що? Кабіна ціла!
показати весь коментар
18.10.2022 10:51 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 11:00 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 11:23 Відповісти
Шо с машиною ? Пошла на дембель в пакете...
показати весь коментар
18.10.2022 10:58 Відповісти
а что это так бумкнуло
показати весь коментар
18.10.2022 11:20 Відповісти
Это Тайваньский Револьвер, по-моему. Барабан на 8 мин калибра 60 мм.
показати весь коментар
18.10.2022 12:22 Відповісти
Там и 82-е помещаются. 😉
показати весь коментар
18.10.2022 13:18 Відповісти
а где грузовик ?
показати весь коментар
18.10.2022 12:00 Відповісти
камаз не грузовик он цель
показати весь коментар
18.10.2022 12:24 Відповісти
Превратился в ********.
показати весь коментар
18.10.2022 15:02 Відповісти
Alessandro, per amor di Dio...
показати весь коментар
19.10.2022 03:49 Відповісти
На молекулы разобралась.
показати весь коментар
18.10.2022 12:15 Відповісти
Походу в кузове были какие то боеприпасы ...
показати весь коментар
18.10.2022 14:44 Відповісти
Жаль, некому дополнить утренний пейзаж.
показати весь коментар
18.10.2022 23:30 Відповісти
КроZZивоэ
показати весь коментар
19.10.2022 03:51 Відповісти
 
 