Знищення ворожої вантажівки з боєкомплектом за допомогою бойового дрона. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу вантажівку за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережах.

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