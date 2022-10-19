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Танковий бій поблизу Павлівки та Єгорівки на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковане відео у якому розповідається про танковий бій між селами Павлівка та Єгорівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент бою село Павлівка контролювалося ЗСУ, а Єгорівка - російськими окупантами. Колона ворожої бронетехніки у складі двох танків Т-80 і три БМП-3 виїхала з Єгорівки і почала рух у напрямку Павлівки. У переліску окупанти неочікувано на трапили на український танк Т-64БВ. З другого разу окупанти влучили в український танк і той загорівся. Потім артилеристи ЗСУ відкрили вогонь по переліску. Група російської бронетехніки почала повертатися назад до Єгорівки. При цьому, два БТРи  українські воїни знищили з ПТРК.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+19
Всем привет! Я, Мартин Ньюман. У меня нет претензий, что моё видео выложили на Цензоре. Только добавлю ссылку на канал, чтобы люди могли подписаться и смотреть ещё и другие видео.

https://youtu.be/Lv93wutRXxc

Слава Украине!
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19.10.2022 13:01
+15
Схоже у 64-ки заклинив механізм заряджання і вона смикалась взад-вперед шоб загнати снаряд в ствол.
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19.10.2022 12:41
+14
А хто сказав шо 80-ка краща за 64-ку?
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19.10.2022 12:42
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Кстати, именно благодаря Цензору я узнал о существовании вашего канала, а прочитав ваш этот комент еще и подпишусь на вас)
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19.10.2022 13:47 Відповісти
Martin Newman - великолепный дотошный эксперт! Подписан на его канал и всем советую сделать это! 👍
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19.10.2022 14:17 Відповісти
нифига себе, та скажи спасибо что бесплатно пропиарили, во кадр!

Сам разбор отличный
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19.10.2022 14:59 Відповісти
Все понятно вот вам пресмыкание Европы перед карликом дают плоды,наши ребята погибают,ибо стоял бы там не 64-ка а "Абрамс" или "Леопард"то заклинило бы не у нас а у кацапов..навеки.
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19.10.2022 13:02 Відповісти
Видео староватое, но тяжело смотреть на наших танкистов, которых фашисты в упор расстреляли....видимо поломка механизма заряжания или раненый наводчик...
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19.10.2022 13:14 Відповісти
Вопрос: почему незамнтно подощли в упор? Не било наблюдентя за прилегающей територией?
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19.10.2022 13:33 Відповісти
Там для всех неожиданность встречи, учитывая, что наш танк был фактически на позициях паРашкинцев...
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19.10.2022 13:51 Відповісти
Сказано вами не отменяет необходимости организации своими силами непосредственого охранения, наблюдентя, самооборони.
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19.10.2022 14:05 Відповісти
100%...
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19.10.2022 14:17 Відповісти
Пистць як українські танкісти проспали...
Як то танк наш там взагалі опинився, без прикриття, без розвідки, а чому оператори БПЛА по радіо не наказали їм ***********?!
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19.10.2022 15:41 Відповісти
танковий бій між селами Павлівка та Єгорівка на Донеччині - вибачаюсь, це як розуміти ???
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19.10.2022 16:23 Відповісти
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