Танковий бій поблизу Павлівки та Єгорівки на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опубліковане відео у якому розповідається про танковий бій між селами Павлівка та Єгорівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент бою село Павлівка контролювалося ЗСУ, а Єгорівка - російськими окупантами. Колона ворожої бронетехніки у складі двох танків Т-80 і три БМП-3 виїхала з Єгорівки і почала рух у напрямку Павлівки. У переліску окупанти неочікувано на трапили на український танк Т-64БВ. З другого разу окупанти влучили в український танк і той загорівся. Потім артилеристи ЗСУ відкрили вогонь по переліску. Група російської бронетехніки почала повертатися назад до Єгорівки. При цьому, два БТРи українські воїни знищили з ПТРК.

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