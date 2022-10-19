Танковий бій поблизу Павлівки та Єгорівки на Донеччині. ВIДЕО
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У мережі опубліковане відео у якому розповідається про танковий бій між селами Павлівка та Єгорівка на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент бою село Павлівка контролювалося ЗСУ, а Єгорівка - російськими окупантами. Колона ворожої бронетехніки у складі двох танків Т-80 і три БМП-3 виїхала з Єгорівки і почала рух у напрямку Павлівки. У переліску окупанти неочікувано на трапили на український танк Т-64БВ. З другого разу окупанти влучили в український танк і той загорівся. Потім артилеристи ЗСУ відкрили вогонь по переліску. Група російської бронетехніки почала повертатися назад до Єгорівки. При цьому, два БТРи українські воїни знищили з ПТРК.
Топ коментарі
+19 Martin Newman
показати весь коментар19.10.2022 13:01
+15 MausMike
показати весь коментар19.10.2022 12:41
+14 MausMike
показати весь коментар19.10.2022 12:42
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Сам разбор отличный
Як то танк наш там взагалі опинився, без прикриття, без розвідки, а чому оператори БПЛА по радіо не наказали їм ***********?!