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війна (56949) голодомор (379) Маріуполь (2822) окупація (5863) пам'ятник (863)

Росіяни демонтували пам’ятник жертвам Голодомору в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

19 жовтня російську окупанти демонтували пам’ятник жертвам Голодомору в Маріуполі. Його було встановлено у 2004 році у центрі міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Російські посіпаки демонтували пам'ятник за допомогою автокрану. А потім повідомили, що граніт з нього перероблять на будматеріали.

Демонтаж пам'ятника супроводили агітаційним роликом, в якому посіпаки окупантів розповідають, що воюють не з пам'ятником, а з "дезінформацією на державному рівні", а також про те, що голодомору в Україні не було. Ще одна колаборантка-викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя "не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого".

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+53
А чего еще ожидать от потомков виновников этого кровавого преступления?
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19.10.2022 13:34
+53
А у нас істукан пушкіна захищають...
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19.10.2022 13:34
+47
зачищають злочини зроблені в 1933 році ... Але Гугл не видалиш бульдозером ...Хіба що стерти планету Земля з космічного простору
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19.10.2022 13:33
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Потому что они не русские как многие считают а орки-россияне,вы правильно написали их название этой недонации с непонятными границами и этносом.
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19.10.2022 13:33 Відповісти
ну и нахрен запустили видио с этим дЭбилом,пусть полощит дупу москалям
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19.10.2022 15:19 Відповісти
зачищають злочини зроблені в 1933 році ... Але Гугл не видалиш бульдозером ...Хіба що стерти планету Земля з космічного простору
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19.10.2022 13:33 Відповісти
Сейчас, когда цивилизованное человечество увидело истинное лицо русского мира, пора признать,

что милосердие и отзывчивость русского народа - один из самых лживых и опасных мифов последнего столетия».

- Елена Галкина, Российский политолог, историк, профессор МГПУ
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20.10.2022 00:25 Відповісти
А чего еще ожидать от потомков виновников этого кровавого преступления?
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19.10.2022 13:34 Відповісти
Оккупанты выдаивают из коллаборантов кровь для своих подранков
https://crime-ua.com/node/30165

«Вагнеровцы» десятками расстреливают зеков, передумавших умирать в Украине

https://crime-ua.com/node/30167
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20.10.2022 00:36 Відповісти
А у нас істукан пушкіна захищають...
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19.10.2022 13:34 Відповісти
Щорс стоит и толстой в центре..
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20.10.2022 00:51 Відповісти
Тим часом красівоє у Єйску.....

Угроза обрушения балконов возникла в четвертом подъезде дома в Ейске Краснодарского края, поврежденного при падении истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом журналистам заявил замруководителя департамента строительства региона Иван Горобец

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19.10.2022 13:35 Відповісти
Губернатор края Кондратьев прибыл на место крушения, осмотрел повреждения, приказал расселить людей проблемных квартир во временный жилфонд и закончил свой визит фразой:
- "Главное, чтобы люди завтра утром пошли на работу с ХОРОШИМ настроением".
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19.10.2022 13:39 Відповісти
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19.10.2022 15:04 Відповісти
Перехват розмови пілота і диспетчера:
"Альо діспетчер, ми падаєм, падаєм ****!"
"Понял, понял, вичьорківаю".

https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA
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19.10.2022 13:40 Відповісти
Це не перехват, це стьоб.
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19.10.2022 13:55 Відповісти
Мелькают кварталы, и прыгать нельзя
Дотянем до дома - решили друзья...
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19.10.2022 14:50 Відповісти
А в Києві поліція відкрила провадження через демонтаж бюста пушкіну.
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19.10.2022 13:35 Відповісти
А памятники пердушкину и зоофилке катьке стоят. Всё с ними в порядке.
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19.10.2022 13:35 Відповісти
"Зачєм ві с памятнікамі ваюєті?"
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19.10.2022 13:36 Відповісти
Жизнь у орков удалась судя по всему.
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19.10.2022 13:37 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Скажіть, де скидаються на взяття Гіркіна живим, - я ще від себе додам!
І ні, це не жарт: нагадую, що цей виродок був 1993 р. в Боснії і, з найвищою правдоподібністю, єдиний може розповісти всю правду про вперше в історії воєн застосовану там гулагівську (російську, авжеж, було кому навчити "братушек"!) технологію тюрем-борделів, яку відтак приніс нам весною 2014 р. до Слов'янська. (А уявляєте, скільки ще цікавого про руку Москви в балканських війнах може за тим відкритися?)

Ми ж іще не забули тих наших дівчаток - тих перших, іще зачищених майже (!) безслідно, правда ж?.. Не забули Марину зі Слов'янська, про яку я тут писала чи не того-таки самого року (вона додзвонилась батькам з телефону, викраденого в охоронця, і встигла дещо розповісти)? Потім, у 2015-му, слідів цього злочину (а з 2001 р., після слухання в Гаазі боснійської історії, воєнні ґвалти серед цивільного населення кваліфікуються як злочин проти людяности!) вже не змогла дошукатись прислана в Донбас Європарламентом комісія Малґожати Ґосєвської, бо з усіх тих дівчаток, наловлених гіркінськими зарізяками ("она будет обслуживать наших ребят", - відповідали нещасним батькам у "комендатурі", ми пам'ятаємо!), вдалося, нагадую, знайти живою тільки одну - в Дніпровській психушці, в тому стані, коли дати свідчень вона вже не могла. Решта, найімовірніше, загинули, і Гіркін напевно знає - ЯК саме. Тож залиште його тепер допитувати батькам дівчаток, недопалених в Бучі, - у них він напевно заговорить.

Щойно тоді цілий пазл нарешті зійдеться докупи, і світ здригнеться од жаху довгим флешбеком - від Берліну-1945 через Боснію-1993 до Слов'янська-2014 і аж до теперішніх злочинів російської армії, на яких її вже таки впіймано in flagranti. Не можна втрачати такого свідка.

І дай нам Боже дочекатись нарешті суда над Москвою - за всі ті покоління мучеників, котрі не дочекалися.
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19.10.2022 13:37 Відповісти
Для того его и вытянули на фронт, чтобы попал под "шальную" пулю ФСБ...
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19.10.2022 13:53 Відповісти
Згвалтування кацапами жинок і діточок - ЦЕ страшна історія , історія ДИКУНІВ В СВІТІ.

про це постійно треба писати не тількі в Україні , а і в світі . Це потрібно віддавати в новини всіх краін.

кацапи мають стати нерукоподаваемими
замість того , учора в Празі пела Земфіра - знову «хороших» руцких світу показують , а у наших Дзидзьо і Пономарева відмінили аренду зала . ЧОМУ ДИВУВАТИСЬ ПРИ ТАКОМУ МІНІСТРІ КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО
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19.10.2022 14:03 Відповісти
После войны поставим памятник жертвам кацапской агрессии.
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19.10.2022 13:38 Відповісти
Пам'ятник кацапського геноциду 1933 - 2022.
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19.10.2022 13:48 Відповісти
Так,але нажаль,перша дата значно раніша
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19.10.2022 15:15 Відповісти
"Москаль північний,то наш ворог вічний!"
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19.10.2022 15:16 Відповісти
зачем у кацапов не должно остаться ничего ни дорог ни техники ни электростанций ни железных дорог про авиацию молчу лучина телега и лошадка и берданка длля охоты и лапти..опустить их осознаннов средние века..зомбировать их Религий вваести казни на кострах все знания обьявить ересью какой нах телефон интернет если света нет лечить мухаморами говном навозом лишаниками..кормится должны ягодами грибами дикими сортами плодоносных деревьев шишками каштами одичавшими овощами.. Голод мииор эпидемии должны стать НОРМОЙ НА 1000 ЛЕТ..пока не вызхдахают конченные ушлебки кацапы и не переродится генетически обезьянка разумна потом их в статус рабов доверять тяжкий труд и бить бить в кандалах на цепи и на шее за малейшую провинность или бунтарство и вольность.. спускать шкуру и за бунт сжигать любое населенный табор.. опустить кацапов в статус дремучих забитых рабов....и да учить их принудительно клятой мове украинской... чтобы забыли что такое русский язык и свой родной по определению... это за вычетом тех территорий что заберет себе Украина вернет... СШа Канада Норвегия Финляндия Швеция Заполярье лучше для них они скандинавы бриты приспособлены к суровому климату... Китайцам сделать обрезание подарить им гандоны... чтобы не плодились как тараканы..
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19.10.2022 13:49 Відповісти
"у кацапов не должно остаться ничего...."

І мови теж.
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19.10.2022 13:55 Відповісти
Память кривая, сралина с членином помнять, а голод в Поволжье нет. Вот такая куйня
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19.10.2022 13:40 Відповісти
Три Голодомора,,,1921-23,,,1932-33,,,1946-47,,,фишка в том что быдло Мавзолейное считает голодающих с Поволжья и Голодомором в Украине искусственно созданного НКВДистами и комуняками Сралинскими шакалами,это одно и тоже...
Крысы позорные...
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19.10.2022 13:43 Відповісти
Мій свекор із "голодающіх Поволжья". Їхню сім'ю двічі розкуркулили, але вони виїхали на Запоріжжя, а потім на Волинь. Різниця з Україною в тому, що з України не випускали. Знімали з поїздів і повертали назад в голодні села.
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19.10.2022 17:13 Відповісти
Мрази *******. В школе эта ***** историю изучала. шоб тебе кадыровцы жопу и ***** со ртом порвали на ***
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19.10.2022 13:43 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍
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19.10.2022 14:26 Відповісти
Тепер ясно - ЯКИЙ "МИР" привели в УКраїну? Не стільки "русский", скільки "сталінсько-більшовицький"!!!
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19.10.2022 13:46 Відповісти
Що цікаво, навіть кремлівська ганчірка "Дімон" визнав Голодомор: Медведев и Янукович под дождем и градом возложили цветы к памятникам Голодомору и неизвестному солдату (2010). Источник: https://censor.net/ru/p121436

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19.10.2022 13:47 Відповісти
Те що демонтували пам'ятник це очікувано від ворога.
Звільнять Маріуполь пам'ятник знову встановлять
Ворог намагається стерти історію тільки вони мабуть не розуміють що в Україні всі архівні матеріали про жертви голодоморів у відкритому доступі багато оцифрованих документів теж саме і про період вітчизняної війни.
Орки сприймають те що в Росії і вони мабуть не вірять що архів може бути доступним в Україні для вивчення історії - а не так як в Росії історик не може потрапити до архіву.
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19.10.2022 13:50 Відповісти
колаборантна й ворожа Україні мразота яка хрюкає, добровільно залишилась з окупантами.... ніякі соплі і воплі не переконають в іншому.
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19.10.2022 13:51 Відповісти
Ничего:ей еще и пенсию,назначат хорошую(пострадала от окупации
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19.10.2022 14:02 Відповісти
Прокончаные мрази..но ничего удивительного..одно вранье..*** просто смешно..Украина на последнем месте по голоду была..я очень надеюсь что бумеранг кармы им прилетит..и они за все что натворили ..получат такое же "последнее место" и также оч надеюсь что в этот раз небудет никаких ножек буша..и наши часть нарида дурного небудет их подкармливать от жалости ..доброты..и глупости своей душевной..если история ничему ненаучила ничему..что кацапье неблагодарные мрази..конченые.
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19.10.2022 13:52 Відповісти
А казали що любителі,,,руського миру,,в Маріуполі відсутні
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19.10.2022 13:53 Відповісти
Тому що культура, історія то найважливіші теми. І росіяни це розуміють. (противно визнавати іх правільність). А в нас ору було про леніна!!! тепер той пушкін, всіх хто проти зносу і прибирання російського лайна в списки неблагонадійних громадян України! Треба вже щось робити всередині краіни з ворогами. Я розумію, що тільки це, не показник для покарання, але якщо складати електронні списки тих хто захищає в різні способи рашківські цінності та ін. то людину яка буде попадатися в декількох списках вже можна брати в розробку СБУ.
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19.10.2022 13:57 Відповісти
Хто тепер стане на захист пямянику катьки 2 в Одесі? Що скажуть мадяри про пямятник орлу-турулу в Мукачево? Терехов в Харкові заткнувся про памятник мяснику-жукову? Як себе почуває памятник терористу щорсу в центрі Києва? я вже мовчу про числених пушкіних, горьких, львів толстих і іншої московитської пі...добратії

памятники - це не історія, це маркери.
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19.10.2022 13:58 Відповісти
Боятся памятника ? Это правильно.
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19.10.2022 14:11 Відповісти
На рабSSee в 1929 году вышла книга под названием "На Великой стройке",где подробно расписан был генофонд СССР...Украина 91 млн населения,,,Мацковия 89 млн Шариковых, другие всякие народы ,9.7 млн .,теперь поняли...почему при Голодоморе в Украине умерло 10 млн...,а вместо них в Украину завезли рaбSkoe быдло мацкавитов...
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19.10.2022 14:15 Відповісти
Кстати недавно путлер проболтался...нас всегда должно быть больше...,хотя Татьяна Голикова лет 10 назад произнесла...ситуация с демографией удручающая,...а Симоньян ещё круче...мы вымираем...
Потому и воруют не только детей из Украины...,эвакуация из Херсона и области это всего лишь продолжение того что вывозили из Донбасса и Харьковской области...
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19.10.2022 14:23 Відповісти
"То настоящее, что было..." - даунбасское быдло!! Дебилы на генном уровне!
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19.10.2022 14:24 Відповісти
Выдача мавзолейных Аусвайсов жителям Украины проходит по упрощённой процедуре...
Итого...население рабSeи после переписи поголовья в прошлом году путлер засекретил..., вывод.. Шариковых не 140 млн,а всего от силы 70-75...
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19.10.2022 14:30 Відповісти
Як казав Аристотель,Логика сурьезная наука...😛
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19.10.2022 14:37 Відповісти
тьфу! прочитав Арестович...
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19.10.2022 14:51 Відповісти
Убирают напоминания о преступлениях своей страны . . .
Ничего, восстановим. А ещё придётся ставить и памятники жертвам российской агрессии 2014-2022 (дай Бог, чтоб не 2023 или дальше).
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19.10.2022 15:06 Відповісти
Дебилы мля... Это прямое признание геноцида украинского народа совком и рабссеей. Тупее было бы только разрушение памятников маршалов СССР, которые были выходцами из Украины... Хотя кто знает до каких пределов дойдет истерика путлера в подвале наедине с ампулой яда. Новеньким таким ядом, "Путничок" например.
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19.10.2022 15:18 Відповісти
це повний пєсєц! Москалі ніколи не признають, що в 33р. грабували й вивезли з України все зерно, весь хліб! Незважаючи на розповіді очевидців!. Один розказував, що в 33р. на вулицях Вінниці лежали помираючі люди й трупи, а НКВДисти ходили, переступаючи через них.
Голодомор в Україні був спровокований, щоб знищити українців й завезти на територію всяку мордву.

Голод в України апріорі не реальний, не та земля й не ті люди!
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19.10.2022 15:18 Відповісти
І зараз відбувається подібне. Мета цієї війни - знищити українців, Україну й заселити всяким непотрібом з орди.
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19.10.2022 15:24 Відповісти
ПІ ДА РА СИ !!!
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19.10.2022 15:22 Відповісти
Сподіваюсь, всі гандони, які з піною в роті волають про то, що "нєльзя трогать памятнікі, памятнікі ето святоє", після цієї новини заткнуться назавжди.
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19.10.2022 16:22 Відповісти
Якби ж то
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19.10.2022 20:18 Відповісти
Гебня хоче сховати свої злодіяння...
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19.10.2022 16:34 Відповісти
Жаль, что у этих тварей никто не умер во время голодомора!
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19.10.2022 16:42 Відповісти
Їх навезли з рашки у хати жертв.
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19.10.2022 17:18 Відповісти
Тварюки.
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19.10.2022 17:11 Відповісти
Тре дякувати одному імбіцилу за допомогу кацапам
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19.10.2022 19:18 Відповісти
Все це в стотисячний раз доводить,що кацапи- не люди,а біологічне сміття. Груба помилка циввілізації.
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19.10.2022 19:48 Відповісти
Казпав ы буду казати всю цю фашиську погань найти всіх повісити.Ніяких тюремних сроків вішати.
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19.10.2022 20:44 Відповісти
 
 