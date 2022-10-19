Росіяни демонтували пам’ятник жертвам Голодомору в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
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19 жовтня російську окупанти демонтували пам’ятник жертвам Голодомору в Маріуполі. Його було встановлено у 2004 році у центрі міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Російські посіпаки демонтували пам'ятник за допомогою автокрану. А потім повідомили, що граніт з нього перероблять на будматеріали.
Демонтаж пам'ятника супроводили агітаційним роликом, в якому посіпаки окупантів розповідають, що воюють не з пам'ятником, а з "дезінформацією на державному рівні", а також про те, що голодомору в Україні не було. Ще одна колаборантка-викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя "не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого".
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Будь ласка, зачекайте...
что милосердие и отзывчивость русского народа - один из самых лживых и опасных мифов последнего столетия».
- Елена Галкина, Российский политолог, историк, профессор МГПУ
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«Вагнеровцы» десятками расстреливают зеков, передумавших умирать в Украине
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Угроза обрушения балконов возникла в четвертом подъезде дома в Ейске Краснодарского края, поврежденного при падении истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом журналистам заявил замруководителя департамента строительства региона Иван Горобец
- "Главное, чтобы люди завтра утром пошли на работу с ХОРОШИМ настроением".
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Дотянем до дома - решили друзья...
Скажіть, де скидаються на взяття Гіркіна живим, - я ще від себе додам!
І ні, це не жарт: нагадую, що цей виродок був 1993 р. в Боснії і, з найвищою правдоподібністю, єдиний може розповісти всю правду про вперше в історії воєн застосовану там гулагівську (російську, авжеж, було кому навчити "братушек"!) технологію тюрем-борделів, яку відтак приніс нам весною 2014 р. до Слов'янська. (А уявляєте, скільки ще цікавого про руку Москви в балканських війнах може за тим відкритися?)
Ми ж іще не забули тих наших дівчаток - тих перших, іще зачищених майже (!) безслідно, правда ж?.. Не забули Марину зі Слов'янська, про яку я тут писала чи не того-таки самого року (вона додзвонилась батькам з телефону, викраденого в охоронця, і встигла дещо розповісти)? Потім, у 2015-му, слідів цього злочину (а з 2001 р., після слухання в Гаазі боснійської історії, воєнні ґвалти серед цивільного населення кваліфікуються як злочин проти людяности!) вже не змогла дошукатись прислана в Донбас Європарламентом комісія Малґожати Ґосєвської, бо з усіх тих дівчаток, наловлених гіркінськими зарізяками ("она будет обслуживать наших ребят", - відповідали нещасним батькам у "комендатурі", ми пам'ятаємо!), вдалося, нагадую, знайти живою тільки одну - в Дніпровській психушці, в тому стані, коли дати свідчень вона вже не могла. Решта, найімовірніше, загинули, і Гіркін напевно знає - ЯК саме. Тож залиште його тепер допитувати батькам дівчаток, недопалених в Бучі, - у них він напевно заговорить.
Щойно тоді цілий пазл нарешті зійдеться докупи, і світ здригнеться од жаху довгим флешбеком - від Берліну-1945 через Боснію-1993 до Слов'янська-2014 і аж до теперішніх злочинів російської армії, на яких її вже таки впіймано in flagranti. Не можна втрачати такого свідка.
І дай нам Боже дочекатись нарешті суда над Москвою - за всі ті покоління мучеників, котрі не дочекалися.
про це постійно треба писати не тількі в Україні , а і в світі . Це потрібно віддавати в новини всіх краін.
кацапи мають стати нерукоподаваемими
замість того , учора в Празі пела Земфіра - знову «хороших» руцких світу показують , а у наших Дзидзьо і Пономарева відмінили аренду зала . ЧОМУ ДИВУВАТИСЬ ПРИ ТАКОМУ МІНІСТРІ КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО
І мови теж.
Крысы позорные...
Звільнять Маріуполь пам'ятник знову встановлять
Ворог намагається стерти історію тільки вони мабуть не розуміють що в Україні всі архівні матеріали про жертви голодоморів у відкритому доступі багато оцифрованих документів теж саме і про період вітчизняної війни.
Орки сприймають те що в Росії і вони мабуть не вірять що архів може бути доступним в Україні для вивчення історії - а не так як в Росії історик не може потрапити до архіву.
памятники - це не історія, це маркери.
Потому и воруют не только детей из Украины...,эвакуация из Херсона и области это всего лишь продолжение того что вывозили из Донбасса и Харьковской области...
Итого...население рабSeи после переписи поголовья в прошлом году путлер засекретил..., вывод.. Шариковых не 140 млн,а всего от силы 70-75...
Ничего, восстановим. А ещё придётся ставить и памятники жертвам российской агрессии 2014-2022 (дай Бог, чтоб не 2023 или дальше).
Голодомор в Україні був спровокований, щоб знищити українців й завезти на територію всяку мордву.
Голод в України апріорі не реальний, не та земля й не ті люди!