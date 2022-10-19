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Ударно-розвідувальні БПЛА "Каратель" українського виробництва готові до бою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни опублікували у соцмережах відеозапис, на якому зафіксовані безпілотники "Punisher", що підготовлені до бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі три БПЛА.

"Літаки летять, будем всіх бомбить", - каже автор запису, коментуючи відео.

Для Довідки: Punisher (укр. "Каратель") - легкий ударно-розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією UA Dynamics для бойового застосування ССО ЗСУ. Комплекс "Punisher" також може мати медично-рятувальне призначення і нести контейнер з медикаментами, який скидається для надання допомоги пораненим. Вартість комплексу становить близько 50 тисяч доларів США, безпосередньо літальнний апарат - близько 10 тисяч доларів США. 

БПЛА запускається з катапульти та має максимальну оперативну дальність до 45 км, здіймаючись на висоту до 400 метрів. Максимальна швидкість дрону — 198 км/год (55 м/с), крейсерська — 80 км/год. Дрон атакує цілі за допомогою вільнопадаючих некерованих бомб UB-75HE. Точність при скиданні з висоти до 400 м — 4 м. Бомби UB-75HE калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+46
2 кг... волонтери збирають безпілотники, а зелений оборнпром я так розумію й далі на космічних зарплатах і наглядовою радою?
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19.10.2022 15:47
+39
шахіди 400 км та бойове навантаження 50 кг. вибухівки, ціна йому 1000 долларів за одиницю. ШО це таке 45 км за 50 тис. долларів? 2 кг. навантаження ? це жарт такий?
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19.10.2022 15:47
+30
8 химиотерапий , 2 операции , мне тоже скинутся можно, не помешает , для Стерненко постоянно подкидываю , не в критике дело а в реальности , люди из кожи вон лезут что бы армии помочь , а что для нее сделали зеленые ? назови мне хоть одного , кто помогает финансами ? ............а сколько из них было уже поймано на взяточнистве , воровстве гуманитарки, коллаборационизме, и откровенном предательстве , их сотни , ...........
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19.10.2022 16:12
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Розвиваємось потроху завдяки українцям, які замість строчки коментів створюють зброю для ЗСУ. А ви мабуть хотіли, щоб вам прям готові українські міжконтінентальні ракети вже у коменти складали?)
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19.10.2022 17:40 Відповісти
В прошлом Украина как раз и создавала межконтинентальные ракеты.А эти самолётики только ночью можно выпускать.Потолок высоты 400м - да его с пистолета можно сбивать.А реально он ещё ниже летает.Или вы думаете ,что орки глухие и слепые?
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19.10.2022 19:28 Відповісти
Слабо, ни о чём. Мышей в поле пугать. Тоже мне Каратель.
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19.10.2022 17:39 Відповісти
Русню в окопе размазать параллельно с корректировкой артударов по позициям - то, что надо.
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19.10.2022 17:41 Відповісти
Брати Капранови на такий теж збирали на ютюб каналі
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19.10.2022 18:41 Відповісти
Я вибачаюсь, але диванна експертиза в цьому чатику явно хильнула зайвого. Ось тут доступно розказано, чому умовні Punisher більш в нагоді, аніж умовні Шахіди чи Світчблейди 600. https://www.youtube.com/watch?v=cRt_muARQYg

А якщо коротко: нам зараз немає сенсу витрачати мільони доларів на те, щоб копіювати тупу стратегію рососіян, тероризуючи цивільне населення і маючи на виході 99% збитих повільних дуже дорогих дронів. Натомість, нам потрібні асиметричні заходи, робити спецільні військові операції більш ефективнішими та перемагати ворога на полі бою. Недорогі, розумні, точкові, і потенційно більш масові, дрони більш в нагоді.
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19.10.2022 18:54 Відповісти
70 % кацапських дронів Шахід збивають, на то і розраховано що треть дронів проривалася і наносила втрати як мирним громадянам, так і військовим. Розумні дрони дешевими бути не можуть це просто факт.
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19.10.2022 19:35 Відповісти
Вартість зенітної ракети, взагалі враження дрона силами ППО в рази дорожча за саму ППО. Ще кілька тижнів цих польотів шахідів і у нас закінчаться ракети.
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20.10.2022 00:40 Відповісти
Гарний дрон для точкових ударів, але іранські дешеві далекобійні дрони розпочали нову гонку озброєнь. Плюс нашого дрона його важко почути і збити.

https://www.ukrmilitary.com/2022/09/shahed-136.html
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19.10.2022 19:31 Відповісти
Проблем багато ，я думаю всі вже кажуть що без відповіді по росії вони зупинятися не будуть(руські) .Але наразі немає політичної волі щоб системно бити по їх інфраструк-рі .Були заяви деяких союзників ，що україна на це має право .Але не західною зброєю ，власної зброї на дальність 100 км + немає більш того я впевнений що серед союзниуів прівалює думка про заборону ударів по росії будь якою зброєю навіть українською .
Такий от боксерський матч коли україне дереться чесно ，а їй в обличчя летить каміння і пісок !
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19.10.2022 19:44 Відповісти
Думаю це більше агент кремля не хоче стріляти по кремлю, ніж союзники йому забороняють.
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20.10.2022 01:24 Відповісти
Орієнтовано ціна дрона Шахід під 200 тис $, бо скопійована з американського Predator (4 млн $)
Якимось дивом до іранців потрапили секретні технології ВПК США.
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19.10.2022 19:47 Відповісти
Дуже цікаво яким!?
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19.10.2022 21:34 Відповісти
Як поється в одній кацапській пісня "Шпійон открутіл контрагайку"
Це вища політика за межами розуміння звичайних людей, але знаю одне - ядерна війна буде між Ізраїлем і Іраном, бо запланована дуже давно, кацапи тут і поряд не попадають.
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20.10.2022 01:23 Відповісти
ну один в один
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20.10.2022 06:31 Відповісти
Трохи обламайся
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20.10.2022 15:08 Відповісти
можна не писати такі дурниці? бо видно що ви нічого не тямите у бпла, якщо кажете про Предейтор та мопед
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20.10.2022 09:06 Відповісти
Ви зайвий нуль прикрутили. Орієнтовна ціна мопеда 20-30 тисяч $.

І там взагалі нічого немає від Predator.

Мопед це дешевий клон Хароп.
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20.10.2022 13:31 Відповісти
Мопед кажеш, ну є ж Гугл, блд
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20.10.2022 15:11 Відповісти
І навіщо ти згадуєш про ті дрони про які мова в принципі йти не могла, бо автор коментаря пише про 200к, а цей від 7 мільйонів доларів? До якого числа ближче?

Крім того ми їх в ділі ще не бачили і що там в середині не знаємо.

ДЛЯ ВСІХ ШАХІД це МОПЕД, а не якась фігня якої у нас не було.
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20.10.2022 15:47 Відповісти
Там всередені електроне начиння, електрона система керування і не дешеве, чи думаєш головне в дроні це малолітражний двигун.
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20.10.2022 15:58 Відповісти
Ти взагалі про який зараз дрон пишеш?

В Іранських так.
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20.10.2022 16:00 Відповісти
Вся тема про іранські дрони, як що ти ще не в курсі
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20.10.2022 16:02 Відповісти
Ти телепень чи що? Я чітко поставив питання. Просто треба було назвати дрон про який ти пишеш, а не починати виляти.

Інакше це діалог ні про що.

І взагалі мопед дуже відрізняється від ударного дрону. Мопеду майже нічого не треба, саме цінне там двигун. А ось ударному треба оптичну станцію для захоплення цілі, зв'язок і т.п..
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20.10.2022 16:07 Відповісти
Таки телепень ти, бо летіти 1000 км і після цього влучати у вибрану ціль це гарний показник,
нічого не треба, ну ну.
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20.10.2022 16:10 Відповісти
Та хоч мільярд кілометрів летіти і потім попадати в ціль розміром з авто. Це не є проблемою чи тим більше досягненням.

Вже давно це розібрали і не раз навіть тут про це писали. Він має афар та працює по GPS. Все цього достатньо. Антена афар коштує в наш час копійки як показує Старлінк із надкрутим звязком на його основі. Там вся електроніка мопеда це ще тисяча ну нехай буде дві тисячі доларів і це вже буде забагато.
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20.10.2022 16:16 Відповісти
Та тебе послухай, так блд ворога шапками закидати можна.
Зроби такий ж за 1 тис $ як що вумний, експерд на есперді.
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20.10.2022 16:22 Відповісти
Ну да, ну да

А вот после разборки дрона выяснились весьма занимательные подробности. Скорее всего, вскрытие проводили американские специалисты, которые оказались крайне недовольны находкой. Источники уверяют, что Shahed-131 активно использует американские процессоры. Предполагается, что работоспособность дрона поддерживают сразу 5 печатных плат, в каждой из которых стоят чипы TMS320 и F28335, выпущенные силами Texas Instruments. Ну и сам блок управления также основан на процессоре американской компании. Подобная находка поставила специалистов из США в тупик, ведь они не предполагали, что демократическая продукция может попасть в руки иранских инженеров. Судя по всему, в ближайшее время будет проведено широкомасштабное расследование, в результате которого станет известно, кто же нарушил условия контракта, поставив в Иран санкционную продукцию. Напомним, продукция Texas Instruments находится в свободном доступе на рынке, но запрещена для продажи в страны, против которых введены санкции США.

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20.10.2022 16:42 Відповісти
Ніяк не заспокоїшся?)

Дивись ціну згаданого тобою чіпа в статті з російського сайту.

А його ціна аж 8 доларів. https://aliexpress.ru/popular/tms320.html

А готова плата з усіма чіпами коштує аж 250 доларів.

Так що "Ну да, ну да" розумієш? Я ціну електроніки назвав правильну.

Саме тому ціна мопеда гора 20-30 тисяч доларів. Де саме цінне в ньому це авіаційний двигун 10-15 тисяч доларів. Електроніки максимум на 2 тисячі доларів. Плюс фюзеляж, пороховий пускач, і бч яке все разом якраз вийде на названу мною суму.
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21.10.2022 08:27 Відповісти
Це тобі не буряк купувати на оптовому сільскому ринку, ціна там формується від поточної політичної ситуації в світі, тому може бути і 100 і 200 тис за екземрляр, та і думаю чіпи самі
по собі не працюють а розміщені на декільках платах які відміні від звичайних компютерних материнок. Все це називається ноу хау і платити ти будеш за нього, а не за ціну чіпів в каталозі.
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21.10.2022 13:16 Відповісти
Ехх. НІ.

Як раз що це давним давно як купувати буряк.

Саме по цій причині Іран їх штампує десятками тисяч через що може дозволити собі на передодні великої війни (до якої Іран готується) дати союзнику пару тисяч.

Так я ж написав ціну плат. Плата 250 доларів. Якраз на цій платі зразу йдуть американські процесори які якщо брати окремо то по 8 доларів за штуку. Плата ніяке не ноу хау, а ширпотреб який заради економії розробки ставлять в усе підряд. Там немає нічого крім планера що було б зроблено під замовлення. Всі компоненти гівно якого сотнями тисяч одиниць на ринку і виробництво яких легко масштабуються при замовлені до мільйонів та десятків мільйонів.

Саме тому ціна цих дронів 20-30 тисяч доларів за одиницю і саме тому їх можна виготовляти тисячами та десятками тисяч.
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21.10.2022 15:49 Відповісти
Іран може виставляти ціну яку вважає за потрібне, а не по твоїм здогадкам і плат керування там йде мінімум пять, так що питання ціни недешеве як волають з кожного кута.
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21.10.2022 19:40 Відповісти
Зявились 136ті, зявляться і інщі моделі, у кацапів нафтодоларів багато.
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20.10.2022 16:00 Відповісти
В рф були аналоги інших. Ми їх збивали. Вони для нас не так критичні як мопеди.

Мопеди проблемні саме завдяки спаму.
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20.10.2022 16:03 Відповісти
Проблемні бо 30 % шахідів попадають в цілі,
не пиши спам. Це багато.
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20.10.2022 16:06 Відповісти
Ти бот?

Чому не писати спам? Ніколи не чув такої концепції як заспамити когось?
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20.10.2022 16:09 Відповісти
Обхезався? буває.
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20.10.2022 16:11 Відповісти
Пшло в спам бидло.
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20.10.2022 16:17 Відповісти
Вали сам туди х****, двіх слів звязати не може, експерд
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20.10.2022 16:19 Відповісти
Раша бот такой раша бот.

Скажи паляниця.
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20.10.2022 16:27 Відповісти
раша бот на тебе з дзеркала дивиться команда підтримки ти наша.
По тємє є що сказати, чи хезати тут будеш свома маразматичними посмтами.
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20.10.2022 16:29 Відповісти
А що скажеш що ти не бот?) Ти на жодне мною поставлене питання не відповів.

Пишеш як житель ордло що вчився в російській школі.

Багато виляєш, хамиш та просто накидуєш різної дичі що дуже сильно похоже на роботу по методичці.
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21.10.2022 15:53 Відповісти
А ти пишеш як Лахта і що далі ваня.
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21.10.2022 19:36 Відповісти
Написав валєра який кожен раз під айпі іншої країни.

Валєра який не відповідає на питання та вкидує різну фігню що так нагадує методички рф...
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21.10.2022 19:38 Відповісти
Як скажеш Ваня.
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21.10.2022 19:41 Відповісти
Коли б чи цей диво-дрон не повторив долю розхвалених Сапсанів ,Громів,Коршунів,Нептунів,Вільх.....
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19.10.2022 20:43 Відповісти
По моему лучше закупить сотен мавиков и херачить вогами окопы *********. И дешево и сердито. Ответом на иранские мопеды это не назовешь.
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19.10.2022 22:09 Відповісти
Ну такое....
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19.10.2022 22:13 Відповісти
Ну таке сяке.

Запускатель мін.

Більш менш може бути.

Правда до мопедів що є копіями ізраїльських Харопів як до космосу пішки.
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20.10.2022 10:02 Відповісти
Краще коптери з мінами за ті самі гроші, дуже не точні на жаль
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03.12.2022 13:21 Відповісти
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