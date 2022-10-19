Ударно-розвідувальні БПЛА "Каратель" українського виробництва готові до бою. ВIДЕО
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Українські воїни опублікували у соцмережах відеозапис, на якому зафіксовані безпілотники "Punisher", що підготовлені до бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі три БПЛА.
"Літаки летять, будем всіх бомбить", - каже автор запису, коментуючи відео.
Для Довідки: Punisher (укр. "Каратель") - легкий ударно-розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією UA Dynamics для бойового застосування ССО ЗСУ. Комплекс "Punisher" також може мати медично-рятувальне призначення і нести контейнер з медикаментами, який скидається для надання допомоги пораненим. Вартість комплексу становить близько 50 тисяч доларів США, безпосередньо літальнний апарат - близько 10 тисяч доларів США.
БПЛА запускається з катапульти та має максимальну оперативну дальність до 45 км, здіймаючись на висоту до 400 метрів. Максимальна швидкість дрону — 198 км/год (55 м/с), крейсерська — 80 км/год. Дрон атакує цілі за допомогою вільнопадаючих некерованих бомб UB-75HE. Точність при скиданні з висоти до 400 м — 4 м. Бомби UB-75HE калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо коротко: нам зараз немає сенсу витрачати мільони доларів на те, щоб копіювати тупу стратегію рососіян, тероризуючи цивільне населення і маючи на виході 99% збитих повільних дуже дорогих дронів. Натомість, нам потрібні асиметричні заходи, робити спецільні військові операції більш ефективнішими та перемагати ворога на полі бою. Недорогі, розумні, точкові, і потенційно більш масові, дрони більш в нагоді.
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/shahed-136.html
Такий от боксерський матч коли україне дереться чесно ，а їй в обличчя летить каміння і пісок !
Якимось дивом до іранців потрапили секретні технології ВПК США.
Це вища політика за межами розуміння звичайних людей, але знаю одне - ядерна війна буде між Ізраїлем і Іраном, бо запланована дуже давно, кацапи тут і поряд не попадають.
І там взагалі нічого немає від Predator.
Мопед це дешевий клон Хароп.
Крім того ми їх в ділі ще не бачили і що там в середині не знаємо.
ДЛЯ ВСІХ ШАХІД це МОПЕД, а не якась фігня якої у нас не було.
В Іранських так.
Інакше це діалог ні про що.
І взагалі мопед дуже відрізняється від ударного дрону. Мопеду майже нічого не треба, саме цінне там двигун. А ось ударному треба оптичну станцію для захоплення цілі, зв'язок і т.п..
нічого не треба, ну ну.
Вже давно це розібрали і не раз навіть тут про це писали. Він має афар та працює по GPS. Все цього достатньо. Антена афар коштує в наш час копійки як показує Старлінк із надкрутим звязком на його основі. Там вся електроніка мопеда це ще тисяча ну нехай буде дві тисячі доларів і це вже буде забагато.
Зроби такий ж за 1 тис $ як що вумний, експерд на есперді.
А вот после разборки дрона выяснились весьма занимательные подробности. Скорее всего, вскрытие проводили американские специалисты, которые оказались крайне недовольны находкой. Источники уверяют, что Shahed-131 активно использует американские процессоры. Предполагается, что работоспособность дрона поддерживают сразу 5 печатных плат, в каждой из которых стоят чипы TMS320 и F28335, выпущенные силами Texas Instruments. Ну и сам блок управления также основан на процессоре американской компании. Подобная находка поставила специалистов из США в тупик, ведь они не предполагали, что демократическая продукция может попасть в руки иранских инженеров. Судя по всему, в ближайшее время будет проведено широкомасштабное расследование, в результате которого станет известно, кто же нарушил условия контракта, поставив в Иран санкционную продукцию. Напомним, продукция Texas Instruments находится в свободном доступе на рынке, но запрещена для продажи в страны, против которых введены санкции США.
Дивись ціну згаданого тобою чіпа в статті з російського сайту.
А його ціна аж 8 доларів. https://aliexpress.ru/popular/tms320.html
А готова плата з усіма чіпами коштує аж 250 доларів.
Так що "Ну да, ну да" розумієш? Я ціну електроніки назвав правильну.
Саме тому ціна мопеда гора 20-30 тисяч доларів. Де саме цінне в ньому це авіаційний двигун 10-15 тисяч доларів. Електроніки максимум на 2 тисячі доларів. Плюс фюзеляж, пороховий пускач, і бч яке все разом якраз вийде на названу мною суму.
по собі не працюють а розміщені на декільках платах які відміні від звичайних компютерних материнок. Все це називається ноу хау і платити ти будеш за нього, а не за ціну чіпів в каталозі.
Як раз що це давним давно як купувати буряк.
Саме по цій причині Іран їх штампує десятками тисяч через що може дозволити собі на передодні великої війни (до якої Іран готується) дати союзнику пару тисяч.
Так я ж написав ціну плат. Плата 250 доларів. Якраз на цій платі зразу йдуть американські процесори які якщо брати окремо то по 8 доларів за штуку. Плата ніяке не ноу хау, а ширпотреб який заради економії розробки ставлять в усе підряд. Там немає нічого крім планера що було б зроблено під замовлення. Всі компоненти гівно якого сотнями тисяч одиниць на ринку і виробництво яких легко масштабуються при замовлені до мільйонів та десятків мільйонів.
Саме тому ціна цих дронів 20-30 тисяч доларів за одиницю і саме тому їх можна виготовляти тисячами та десятками тисяч.
Мопеди проблемні саме завдяки спаму.
не пиши спам. Це багато.
Чому не писати спам? Ніколи не чув такої концепції як заспамити когось?
Скажи паляниця.
По тємє є що сказати, чи хезати тут будеш свома маразматичними посмтами.
Пишеш як житель ордло що вчився в російській школі.
Багато виляєш, хамиш та просто накидуєш різної дичі що дуже сильно похоже на роботу по методичці.
Валєра який не відповідає на питання та вкидує різну фігню що так нагадує методички рф...
Запускатель мін.
Більш менш може бути.
Правда до мопедів що є копіями ізраїльських Харопів як до космосу пішки.