УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8086 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
26 910 84
війна (56949) крилаті ракети (901) ППО (1861) знищення (4247) дрони (2601)

Український ЗРК "Оса" знищує дрон-камікадзе Shahed-136. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Екіпаж українського ЗРК "Оса" знищив російський дрон-камікадзе Shahed-136.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах. Запис зроблений із пункту управління зенітно-ракетного комплексу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 12 ворожих цілей, - Повітряне командування "Центр"

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+67
Наші ж ви котики, дякуємо.
Бережи вас Господь
показати весь коментар
19.10.2022 17:44
+48
Уявіть, скільки жіттів вони рятують, за допомогою цього металобрухту, а теперь уявіть, яка б у них була ефективність з ******** технікою, там би ворожі дрони і ракети відмовлялися злітати.
показати весь коментар
19.10.2022 17:49
+29
ДЯКУЄМ.
показати весь коментар
19.10.2022 18:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наші ж ви котики, дякуємо.
Бережи вас Господь
показати весь коментар
19.10.2022 17:44 Відповісти
ДЯКУЄМ.
показати весь коментар
19.10.2022 18:09 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2022 18:32 Відповісти
Мі-мі-мі, кицюнька 😻😻😻
показати весь коментар
20.10.2022 00:28 Відповісти
А богородиця ж де поділася?
показати весь коментар
19.10.2022 19:33 Відповісти
Кожен просить того-кого знає. По вірі вашій дасться вам. А насміхатися з людських почуттів не гуманно і не по людськи.
показати весь коментар
19.10.2022 20:58 Відповісти
Ну так: дайте подайте. Допросилися.
показати весь коментар
19.10.2022 21:10 Відповісти
Уявіть, скільки жіттів вони рятують, за допомогою цього металобрухту, а теперь уявіть, яка б у них була ефективність з ******** технікою, там би ворожі дрони і ракети відмовлялися злітати.
показати весь коментар
19.10.2022 17:49 Відповісти
Хороший розмін для москалів. Ці дрони дешевші від зенітних ракет, запаси ракет у нас менші, аніж тисячі дронів, які РФ може отримати. Їх план заставити нас розстріляти всі ракети, що може відкрити наше небо для подальшої роботи їх авіації.
показати весь коментар
19.10.2022 17:53 Відповісти
Впевнений, що самий такий у них план і є...
показати весь коментар
19.10.2022 18:02 Відповісти
Оса то старе гуано, по ттх не краще Стінгера. І ракет до Оси в Україні повинно бути немало.
показати весь коментар
19.10.2022 18:07 Відповісти
Вот именно "повинно".
А по факту там могли порыться люди из ОП для продажи в другие страны.
показати весь коментар
19.10.2022 18:59 Відповісти
маемо те що маемо..гуано.
показати весь коментар
19.10.2022 21:47 Відповісти
Цілком достатнє для ураження мопедів.
показати весь коментар
20.10.2022 02:59 Відповісти
Підітри соплі та не скыглы!

Звідки ти знаєш, скільки в нас "ос" та інших засобів ППО?? -це по перше.

Кремлядьскі рашисти тупі. Все шо вони роблять, це пистять інформацію, пистять технології, все крадуть, та видають все за своє. І в більшості випадків, на полі битви в них нема не тактики не стратегії. Тактику та стратегію, шо в них виходить, вони беруть, читаючи таких вумників і стратєгов, як ти, та тобі подібних, які ниють типу: "якщо вони в"путь туди, то буде усьому пиз....", або "якщо вони шось підірвуть та пролізуть там то і там то нам буде пиз...." Це по друге.

Можливо частина їхніх успіхів це і співпадіння, але не виключаємо, шо вони прочитують сторінки, уважно вичитують тутешніх стратєхов та прєдсказатєлєй і роблять виводи
показати весь коментар
19.10.2022 18:14 Відповісти
Гавнючок, ти все знаєш і це дуже добре. Пиши ще, твоя думка дуже важлива.
показати весь коментар
19.10.2022 18:23 Відповісти
Ми не знаємо скільки ос, але знаємо скільки крис в ОП. Всі
показати весь коментар
19.10.2022 20:36 Відповісти
яка різниця скільки коштує дрон та ракета. важливо скільки збитків та горя може принести дрон що долетів та влучив
показати весь коментар
19.10.2022 18:15 Відповісти
важливо також скільки горя принесуть 4 шт. ФАБ-500, які потім можуть прилетіти замість дрона
показати весь коментар
19.10.2022 18:22 Відповісти
Или одна ФАБ-3000, например в спальном районе Киева?
показати весь коментар
19.10.2022 19:01 Відповісти
Як ти порахував скільки в нас є ракет до Оси?
показати весь коментар
19.10.2022 18:26 Відповісти
Угу, а бронежилет значительно дороже патронов к АК. Ты как, не считаешь, что их план состоит в том, чтобы вымотать нас финансово? Может и не стоит покупать бронежилеты или сбивать дроны, которые неизвестно куда попадут? Или может хватит писать всякую херню?
показати весь коментар
19.10.2022 18:45 Відповісти
Не сумнівайся, вимотування фінансово - також їх пріоритет. І нас, і США, і ЄС. США і ЄС - щоб перестали вливати десятки мільярдів їх платників податків і одночасно виборців, які жорстко страждають від величезної інфляції і високих цін на енергію. Люди в ЄС вже починають просто виключають холодильники через те, що не можуть оплатити електроенергію. І в нас з руйнацією економіки та обмеженням підтримки ЄС/США більшіть швидко завиє про необхіність завершення війни.
показати весь коментар
19.10.2022 21:53 Відповісти
Что то скабеевой завоняло, европейцы мерзнут, сидят дома в пуховиках, лес почти весь на дрова порубили, сыр стоит как машина и.т.д.
показати весь коментар
19.10.2022 22:16 Відповісти
для людей, які слухають скабеєву, а не читають європеську пресу, смердить скабєєвою...

зголовок guardian: More than 2m adults in UK cannot afford to eat every day, survey finds

заголовок mirror: The Brits that are too poor to afford a fridge, let alone a washing machine, and the people there to help them

читайте нормальну пресу, а слухайте скабєєву, щоб вам не смерділо
показати весь коментар
20.10.2022 10:12 Відповісти
Браво хлопці!
показати весь коментар
19.10.2022 17:57 Відповісти
Зрк Оса чудова зброя.Слава українським конструкторам
показати весь коментар
19.10.2022 17:58 Відповісти
нашим московским конструкторам?) так, Москва це Україна)
показати весь коментар
19.10.2022 18:03 Відповісти
москалі крім деревдяноі ложки нічого зробити не можуть...дякуй южмашу
показати весь коментар
19.10.2022 21:50 Відповісти
ЮЖмаш ПВО ніколи не виробляв. ВІн виробляв ракети, в тому числі ядерні
показати весь коментар
19.10.2022 21:52 Відповісти
Тим, що працювали в Научно-исследовательский электромеханический институт у Москві?
показати весь коментар
19.10.2022 18:03 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2022 18:11 Відповісти
Osa-P. польські та українські Польські ЗРК "Оса" пройшли глибоку модернізацію, завершену кілька років тому, та зараз додатково модифікуються. Було замінено низку аналогових елементів на цифрові, модернізовано РЛС, встановлено оптико-електронні датчики з тепловізорами та відеокамерами, а також нові засоби зв'язку.
показати весь коментар
19.10.2022 18:13 Відповісти
а ви впевнені, що там працювали саме московити? ''Нашого ж цвіту по всьому світу.''
показати весь коментар
20.10.2022 08:02 Відповісти
Крупнокаліберними кулеметами треба таке лайно збивати, про це вже говорено-переговорено.
показати весь коментар
19.10.2022 18:05 Відповісти
Зу-23 якраз для боротьби з таким добром і зроблена.
показати весь коментар
19.10.2022 18:21 Відповісти
Ага, достань пулеметом эту срань, если хотя хотя бы за 1 км от тебя. И не забудь предупредить кацапов чтобы летели прямо над пулемётами и не дай бог влево вправо на километр. Нам всего то останется оборудовать сто тысяч пулеметных точек, достать сто тысяч пулеметов и обучить сто тысяч пулемётчиков.
показати весь коментар
19.10.2022 18:21 Відповісти
Зачем за 1 км? Пулеметные точко устанавливаются на крышак высоток в определенном порядке для перекрытия секторов обстрела.
Если не все, то какую-то значительную часть они собьют из тех, что прорвались к городу.
Особенно, если учесть, что "мопеды" летают с маленькой скоростью 150 км\час и при подлете к городу на высоте не более 300 м. И при подлете их слышно за несколько километров.
показати весь коментар
19.10.2022 19:11 Відповісти
Как для игры в телефонные игрушки-саме то.А по сути-бред.
показати весь коментар
19.10.2022 19:16 Відповісти
Подобнгая практика существует во многих странах почти 100 лет.
Ты только что проснулся?
показати весь коментар
19.10.2022 19:19 Відповісти
А ну раскажи умник про "практику" как в Тель-Авиве или где еще массово сидят несколько тысяч пулеметчиков на крышах домов для сбития беспилотников.
показати весь коментар
19.10.2022 19:35 Відповісти
дятел з дівана а падать вони тобі на голову будуть.
показати весь коментар
19.10.2022 21:54 Відповісти
Ты сбивал? Сбивщик с дивана.
показати весь коментар
19.10.2022 19:14 Відповісти
а до їх не доходить
вони лучше літаками будуть ганятись за шахідами
показати весь коментар
19.10.2022 19:23 Відповісти
А ти сам спробуй вночі поцілити у дрона. Херню мелеш
показати весь коментар
19.10.2022 19:28 Відповісти
Для цього, баране, ще з часів Другої світової використовують трасуючі ********** і прожектори. ЗУ-23 ставлять на шасі автомобіля.
показати весь коментар
19.10.2022 20:23 Відповісти
Правильно, и на дроне кацапы подсветку должны поставить, а то ты прожектором не успеешь осветить и он может в твой дом попасть. ***, Откуда вы эксперты беретесь?
показати весь коментар
19.10.2022 20:44 Відповісти
Хєр знає "аткуда" ти взявся, то не мої думки, а професіоналів. Звичайно, якщо людина глуха як пень, то почує наближення дрона.
показати весь коментар
19.10.2022 21:09 Відповісти
То такие профессионалы как ты. Пулеметчики на крышах в прожекторами это очень мощное средство ПВО 21 века.
Ты, *** хоть раз пробовал телескоп на полную луну навести? Попробуй как нибудь, может поймешь как это, ночью по звуку в темном небе дрон искать. да еще быстро, чтобы пулеметчик среагировал.
показати весь коментар
19.10.2022 22:21 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2022 22:57 Відповісти
Хотіти автоматизовану версію в усі міста України на дахи багатоповерхівок та стратегічні об'єкти.
показати весь коментар
20.10.2022 09:48 Відповісти
Ти хоть знаєш чому Місяць так швидко пропадає з поля зору телескопа, чи так у калюжу бзданув?
показати весь коментар
19.10.2022 22:59 Відповісти
Идиот, я говорю не про то как быстро пропадает а про то как его там вообще найти, для начала.
Ладно, о тебе все уже понятно. Иди покупай себе пулемет и фонарик. И постарайся размножиться, чтобы тебя на все города Украины хватило с интервалом в 1 км.
показати весь коментар
19.10.2022 23:43 Відповісти
Ти несеш *****, а світле, добре і вічне чомусь не несеш. Високорозвинута Південна Корея таким чиним збиває дрони варварів з Пн Кореї (фото вище, наші дні).
показати весь коментар
20.10.2022 10:11 Відповісти
Где системы ПВО Украины? // №342/2 - Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=I2IW_LqW10o&t=2s&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
показати весь коментар
19.10.2022 18:10 Відповісти
Почему-то никто не "знает", где эти системы ПВО, о которых говорит Швец, даже порохоботы.... Они вполне могут сбивать беспилотники. За 8 лет войны как-то незаметно испарились, и некому разбираться, при каком президенте это произошло...
показати весь коментар
19.10.2022 18:49 Відповісти
Так, війна йде вже 8 років. А Ви не знали ? З 24 лютого відбувається повноцінне вторгнення.
Звичайно частина засобів ППО "десь ділась".
показати весь коментар
19.10.2022 19:04 Відповісти
а ти зелений піздениш да.. ми з 14 воюемо коли твій вождь канцерти давап в москві і донецку а твоя перша леді бабло платила за передвіжение наших військ...так що заткнись мерзотник.
показати весь коментар
19.10.2022 21:58 Відповісти
Алик,ссылка у тебя какая то дивная?(в принципе всё что о ней нужно знать это: Юрий Швец!! КАРЛ!! гебешника/ФСБешника на цэнзоре пиарят!!) ты ещё патрушева и ему подобных тут пропиарь!!
показати весь коментар
19.10.2022 19:16 Відповісти
Швєц - це ****** ФСБешний.
показати весь коментар
19.10.2022 20:24 Відповісти
мабуть тобі до души люся ************
показати весь коментар
19.10.2022 22:01 Відповісти
Арєстовічь-псевдоаналітик - ******.
показати весь коментар
19.10.2022 22:08 Відповісти
Профи!
показати весь коментар
19.10.2022 18:18 Відповісти
"Осиний рій" навіть більше підходить для цього виду озброєння
показати весь коментар
19.10.2022 18:24 Відповісти
Ай да молодці!
показати весь коментар
19.10.2022 18:29 Відповісти
Вибачаюсь за повторення, але на це можна дивитись вічно
показати весь коментар
19.10.2022 18:41 Відповісти
И хочу заметить... абсолютно нассрать что один говорит по-русски а второй українською мовою....если люди нормальные они поймут друг друга...а всю языковую вражду разжигают специально
показати весь коментар
19.10.2022 18:52 Відповісти
Роман Гринев 4d9119fa
ху-ло теж так думає, один народ
показати весь коментар
19.10.2022 19:00 Відповісти
Ви орієнтуєтесь на то що думає ху до?
показати весь коментар
19.10.2022 19:12 Відповісти
В цілому так, але не спрощуйте.
показати весь коментар
19.10.2022 19:00 Відповісти
Аргументуйте
показати весь коментар
19.10.2022 19:11 Відповісти
Мовне питання складне, насправді, не дивлячись на уявну простоту.
Подивіться на Ютюбі змагання патріотів з групою Арестович, Дацюк, Романенко.

Люди живі істоти, емоції, нерви. Крок вліво, вправо - починаються конфлікти. У сім*ї буває, не так скажеш, не так подивишся ... і панєслась. А тут особи зовсім різні і "чужі".
показати весь коментар
19.10.2022 19:24 Відповісти
Гарна робота.
Отак здихаємося від радянського мотлоху.
показати весь коментар
19.10.2022 18:56 Відповісти
В усякому випадку "Оси" більш підходять для боротьби з дронами, ніж Буки, чи щось подібне.
Вартість ракет менша.
показати весь коментар
19.10.2022 19:01 Відповісти
І ці ракети Т382 вироблялись прямо в Києві. Все що треба, закупити в Йорданії сотню радянських Ос, модернізувати в них станції виявлення і супроводу. Можна навіть не купляти, а пообіцяти після війни повернути модернізованими. Але чомусь це не відбувається, а очікується пару десятків NASAMSів десь колись.
показати весь коментар
19.10.2022 20:46 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
19.10.2022 19:51 Відповісти
Ракета Т382 КБ «Луч»Т382 - українська зенітна керована ракета (ЗКР) малої дальності, розроблена ДП "Державне Київське конструкторське бюро «Луч» для україно-білоруської модернізації ЗРК Оса - Т38 «Стилет». Існує лише у вигляді макету. Ракета має два ступені та здатна знищувати цілі на відстані від 1.5 до 20 км; для порівняння базова ракета 9М33 знищує цілі на вдвічі меншій максимальній віддалі[5].

де українські ракети?
в карагандє....
показати весь коментар
19.10.2022 20:28 Відповісти
Ці ракети вже пройшли випробування.
показати весь коментар
19.10.2022 20:48 Відповісти
А мої учні в школі.... щоб не матюкатися.... місяць втімяшував про той азимут.... жертви телефонів....
показати весь коментар
19.10.2022 20:37 Відповісти
youtube.com/watch?v=y7Dw5f99qFs
показати весь коментар
19.10.2022 21:05 Відповісти
Відео зняте з місця ЗНР комплексу. Колись побачив пасажирський літак з написом Panamerican в той екранчик, правда на навчаннях.
показати весь коментар
19.10.2022 21:17 Відповісти
А де ж Шилки з радаром "Рокач"? Де Тунгуски?
Звісно, їх і до війни було мало.
Зате в свій час - мумба-юмбам розпродали.
показати весь коментар
19.10.2022 23:58 Відповісти
Мда. А повинні це робити автоматизовані ЗАК та різні C-ram.

Те що ми здатні захищатись завдяки ЗРК Оса це добре, але це м'яко кажучи не той клас. І у нас їх точно не хватить всюди...
показати весь коментар
20.10.2022 09:46 Відповісти
молодці хлопаки.
монохромний екран на електронно променевій трубці нах
зато дороги шашлики і клоуни типу сивохи
показати весь коментар
20.10.2022 10:21 Відповісти
 
 