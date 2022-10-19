ППО знищила 12 ворожих цілей, - Повітряне командування "Центр"

Станом на 15:00 19 жовтня у центральних регіонах країни знищено 12 ворожих цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Центр".

"Сьогодні, 19 жовтня, станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО СВ (Сухопутних військ. - Ред.), - йдеться у повідомленні.

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