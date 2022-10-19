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ППО знищила 12 ворожих цілей, - Повітряне командування "Центр"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Станом на 15:00 19 жовтня у центральних регіонах країни знищено 12 ворожих цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Центр".

"Сьогодні, 19 жовтня, станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО СВ (Сухопутних військ. - Ред.), - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Бережи та допомагай вам Господь
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19.10.2022 16:03 Відповісти
Хмари кацапам фак показують, це знак Вищіх сил
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19.10.2022 20:40 Відповісти
 
 