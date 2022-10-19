Знищення колони рашистів системою HIMARS на Луганщині. ВIДЕО

У інтернеті з’явилось відео, як ЗСУ використовуючи систему HIMARS знищує на Луганщині колону російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення публікується в соцмережах.

Зазначається, що знищення російської колони відбулося у селі Стара Краснянка Луганської області за допомогою HIMARS та коригування з литовського БПЛА-конвертоплану "Magyla".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж