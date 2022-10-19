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Луганщина (4423) HIMARS (223)

Знищення колони рашистів системою HIMARS на Луганщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У інтернеті з’явилось відео, як ЗСУ використовуючи систему HIMARS знищує на Луганщині колону російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення публікується в соцмережах. 

Зазначається, що знищення російської колони відбулося у селі Стара Краснянка Луганської області  за допомогою HIMARS та коригування з литовського БПЛА-конвертоплану "Magyla".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+90
оптика ...піпєц...офігенна
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19.10.2022 20:37
+62
Героям Слава ‼️🙏🙏🙏❤️💙💛👍👍👍👍👍
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19.10.2022 20:40
+42
Слава Україні! Смерть російським загарбникам!
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19.10.2022 20:38
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Отхаймаросили!!
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20.10.2022 13:06 Відповісти
Красіво знищили, Чечня кацапам після України буде вважатися пікніком.
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20.10.2022 16:59 Відповісти
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