Знищення колони рашистів системою HIMARS на Луганщині. ВIДЕО
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У інтернеті з’явилось відео, як ЗСУ використовуючи систему HIMARS знищує на Луганщині колону російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення публікується в соцмережах.
Зазначається, що знищення російської колони відбулося у селі Стара Краснянка Луганської області за допомогою HIMARS та коригування з литовського БПЛА-конвертоплану "Magyla".
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Nick Nemo
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valera ivolgov
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