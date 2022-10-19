Уничтожение колонны рашистов системой HIMARS в Луганской области. ВИДЕО
В интернете появилось видео, как ВСУ, используя систему HIMARS, уничтожает на Луганщине колонну российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения публикуется в соцсетях.
Уничтожение российской колонны произошло в селе Старая Краснянка Луганской области с помощью HIMARS и корректировки с литовского БПЛА-конвертоплана "Magyla".
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