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Уничтожение колонны рашистов системой HIMARS в Луганской области. ВИДЕО

В интернете появилось видео, как ВСУ, используя систему HIMARS, уничтожает на Луганщине колонну российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения публикуется в соцсетях.

Уничтожение российской колонны произошло в селе Старая Краснянка Луганской области с помощью HIMARS и корректировки с литовского БПЛА-конвертоплана "Magyla".

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Автор: 

HIMARS (286) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+90
оптика ...піпєц...офігенна
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19.10.2022 20:37
+62
Героям Слава ‼️🙏🙏🙏❤️💙💛👍👍👍👍👍
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19.10.2022 20:40
+42
Слава Україні! Смерть російським загарбникам!
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19.10.2022 20:38
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Отхаймаросили!!
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20.10.2022 13:06 Ответить
Красіво знищили, Чечня кацапам після України буде вважатися пікніком.
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20.10.2022 16:59 Ответить
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