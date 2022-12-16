Одесит встановив вітрогенератор на свій електромобіль. ВIДЕО

Винахідливий одесит встановив на даху свого електромобіля конструкцію, схожу на вітрогенератор для підзарядки акумуляторів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовано одеський вітроелектромобіль, опублікований у соцмережах.

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