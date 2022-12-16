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Одесит встановив вітрогенератор на свій електромобіль. ВIДЕО
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Винахідливий одесит встановив на даху свого електромобіля конструкцію, схожу на вітрогенератор для підзарядки акумуляторів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовано одеський вітроелектромобіль, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+31 fresh guacamole
показати весь коментар16.12.2022 14:00
+23 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар16.12.2022 13:48
+19 Фрол Фомич 64537876
показати весь коментар16.12.2022 13:51
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Будь ласка, зачекайте...
До речі вироблення Веги й було в Одесі ...
Зараз пошукав... нема вже...
Безпаливний генератор Вега
Якщо трохи поковиряти підручник з фізики, то можна знайти чому такі конструкції не мають сенсу.
а якщо пустити на самокрутки, то пайдьот.
Всі лять такі розумні аж писец! Далі умовних рамок мозок взагалі не напружується...
Все що він "накопив" він витратить коли буде цим автом їздити, за рахунок втрат черед КПД.
Хотів би дійсно накопичити щось - возив би вітряк в багажгнику і доставав тільки коли паркується на ніч.
Взагалі він швидше за все заряджає окремий акумулятор яким користується вдома.
Досі не зрозумів навіщо це взагалі робиться. Зате як обурюєшся, коли в мене слово "розумний" несе негативний зміст.....
Так зрозуміло?
Фізика, аєродинаміка...
Вы кстати в курсе, что такое "рекуперация" в электромобиле?
Для чого включений у кожній другій квартирі електрообігрівач при температурі близько 0 і включенному опаленні?
Шах і мат, пане Ньютон. 😆
А цензору херню не писати.
Але без таких клоунів скучно жити буде.