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Робота снайперської групи підрозділу спецпризначення на околицях Бахмута. ВIДЕО
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Фрагмент бойової роботи снайперської групи поблизу Бахмута опублікований у соцмережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент підготовки снайпера до пострілу.
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