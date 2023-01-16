Робота снайперської групи підрозділу спецпризначення на околицях Бахмута. ВIДЕО

Фрагмент бойової роботи снайперської групи поблизу Бахмута опублікований у соцмережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент підготовки снайпера до пострілу.

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