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Робота снайперської групи підрозділу спецпризначення на околицях Бахмута. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Фрагмент бойової роботи снайперської групи поблизу Бахмута опублікований у соцмережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент підготовки снайпера до пострілу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери ССО України нищать окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Українським снайперам й надалі вдалого полювання на кацапських вбивць.Вдосконаленню немає меж...
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16.01.2023 09:44 Відповісти
Якби ж так було в 19 році коли клоун прибрав антиснайперські групи, сподіваючись зазирнути ***** вглаз.
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16.01.2023 09:45 Відповісти
Удачи вам ребята, побольше их тормознуть
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16.01.2023 10:06 Відповісти
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця, рідненькі
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16.01.2023 11:21 Відповісти
Один патрон оставьте для Люси Абдристович!
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16.01.2023 15:47 Відповісти
этому пид"ру веревки хватит.
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16.01.2023 20:03 Відповісти
 
 