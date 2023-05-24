Прапор Легіону "Свобода Росії" підняли над Москвою. ВIДЕО

Учора над Москвою невідомі підняли прапор Легіону "Свобода Росії".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прапор був запущений на повітряних кулях. Відеозапис, на якому зафіксований синьобілий прапор, що летить над містом, опублікований у соцмережах.

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На ще одному опублікованому у соцмережах відео видно сам запуск та чоловіка, який відпустивши прапор у повітря, швидко йде геть.

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