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Прапор Легіону "Свобода Росії" підняли над Москвою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учора над Москвою невідомі підняли прапор Легіону "Свобода Росії".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прапор був запущений на повітряних кулях. Відеозапис, на якому зафіксований синьобілий прапор, що летить над містом, опублікований у соцмережах.

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На ще одному опублікованому у соцмережах відео видно сам запуск та чоловіка, який відпустивши прапор у повітря, швидко йде геть. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+24
масківічі напевно обісларись.. з криками--дрон...дрон
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23.05.2023 10:21
+23
Єта всьо храшданская вайна.
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23.05.2023 10:21
+19
Мааскву накрила хмара сірководню. Фууу.
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23.05.2023 10:22
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То ще вчора була новина
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23.05.2023 10:19 Відповісти
масківічі напевно обісларись.. з криками--дрон...дрон
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23.05.2023 10:21 Відповісти
моль краще передавайте в прозорій клітці.
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23.05.2023 10:20 Відповісти
Єта всьо храшданская вайна.
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23.05.2023 10:21 Відповісти
Мааскву накрила хмара сірководню. Фууу.
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23.05.2023 10:22 Відповісти
Хтось піднесе сірник..вони ж покурити любятт))
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23.05.2023 10:23 Відповісти
Буде великий БАБАХ і знов самі спалять гниловодськ.
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23.05.2023 10:39 Відповісти
Продєлки Обамы...
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23.05.2023 10:22 Відповісти
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23.05.2023 10:31 Відповісти
- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...

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23.05.2023 10:41 Відповісти
Чемодан срочно меняйте крысе ботоксной ))
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23.05.2023 10:23 Відповісти
На кремлі з'явились інші прапори. Білі простирадла на кожній башті. Китайська легка промисловість працює у три зміни.
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23.05.2023 10:25 Відповісти
Таке не було чуване, не було видане, щоби одна моль зжерла цілу краіну-Рашу. ....здец!"!!!!!
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23.05.2023 10:26 Відповісти
Радянський союз також багатьом здавався непохитною імперією. Але все то, вся та міць та система, КГБ, партія та інші інституції якось рухнули дуже швидко і за короткий час. Те ж саме буде з кацапією.
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23.05.2023 10:30 Відповісти
Совок був як старе дерево, що довго гнило зсередини, здаючись ззовні великим і міцним, а потім взяло і рухнуло, навіть без урагану. Грубо кажучи, самим громадянам зверху донизу набридло зображувати з себе "строітєлєй коммунізма".
Можете почитати про ті події від безпосереднього учасника: «Директор украинских пингвинов» - о развале СССР, Литве, Чечне, Майдане, войне на Донбассе и будущем науки в нашей стране
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23.05.2023 10:37 Відповісти
Відкрий у Салтикова-Щедріна казку "Богатирь" Почитай!
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23.05.2023 10:43 Відповісти
Ось цю казку добре пам`ятаю. Десь схоже, десь - ні. Богатир там нічого не робив від початку, одразу після народження заліз у дупло і заснув. СРСР все ж встиг наробити по всьому світу, досі гикається.
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23.05.2023 10:44 Відповісти
Так, моль зжерла...тому що, народонасєлєнію похєр.Винуваті ті,які дали цій молі себе зжерти
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23.05.2023 10:31 Відповісти
На росії з понеділка як пороблено: ні дня без загоряння срак.
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23.05.2023 10:28 Відповісти
Сегодня Жора меня поразил. Жора Албуров. Своей пронзительной проницательностью. Он нашёл виновника диктатуры в России. Угадали, это - российские украинцы. Они не вышли всеми своими миллионами на улицы русских городов и не смели режим Путина. Ф-фу! Всё стало на свои места.
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23.05.2023 10:46 Відповісти
Нічого, під Грайвороном русскіє вже все зрозуміли і почали виправляти становище.
Мешканці сусіднього Бєлгорода вітають ініціативу грандіозним автопробігом (чомусь в протилежний бік від Грайворону).
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23.05.2023 10:52 Відповісти
Уррааа!!! Мацкванаш. Пригожин поднял флаг в Бахмуте над каким то туалетом и сказал что он его захватил а мы тогда освободили Мацкву. И кстати теперь ее нужно переименовать в ее историческое название КУЧКОВО.
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23.05.2023 10:30 Відповісти
На жаль біологічно москвичі не здатні задерти голову догори. Думаю ті кульки ніхто не побачив.
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23.05.2023 10:31 Відповісти
КУЧКО-ГОВНОВО чи ГОВНО-КУЧКОВО?
Чисто філологічне питання.
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23.05.2023 10:32 Відповісти
Дайош евакуацію з москви !
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23.05.2023 10:37 Відповісти
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!
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23.05.2023 10:42 Відповісти
московитская истерика:
Телеканал Прямой -- Курбанова
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23.05.2023 10:43 Відповісти
прапор добре, а якби кіло вибухівкі по мацкві літали то "гойда"
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23.05.2023 10:44 Відповісти
А ведь вместо флага можно было и че поинтереснее запустить.

Шарик с хлорпикрином - дешево и сердито.
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23.05.2023 10:52 Відповісти
Цікаво чи розкачаються кацапи
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23.05.2023 10:54 Відповісти
В Брянской области РФ возник сильный пожар
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23.05.2023 10:55 Відповісти
В регионе объявили сигнал "Эдельвейс" для силовиков, что означает общий сбор.
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23.05.2023 10:57 Відповісти
и в Воронеже с утра горило , русни пороблено
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23.05.2023 11:05 Відповісти
Лучше кусок жестянки привязать - пусть их крышные "панцыри" постреляют....
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23.05.2023 10:57 Відповісти
ЭТО ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!

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23.05.2023 11:11 Відповісти
Красіва👍👍👍👍👍👍
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23.05.2023 11:18 Відповісти
В качестве ответной акции предлагаю кремлевцам поднять Путина над Москвой. И повыше. И с чемоданом.
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23.05.2023 12:01 Відповісти
Можно без чемодана. Москвичи даже не заметят, что им на голову падает. Привыкли.
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23.05.2023 12:44 Відповісти
Якщо Легіон "Свобода Росії" змінить Путінську владу РФ, то нам прийдеться дружити з росіянами.
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23.05.2023 15:19 Відповісти
 
 