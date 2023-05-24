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Прапор Легіону "Свобода Росії" підняли над Москвою. ВIДЕО
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Учора над Москвою невідомі підняли прапор Легіону "Свобода Росії".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прапор був запущений на повітряних кулях. Відеозапис, на якому зафіксований синьобілий прапор, що летить над містом, опублікований у соцмережах.
На ще одному опублікованому у соцмережах відео видно сам запуск та чоловіка, який відпустивши прапор у повітря, швидко йде геть.
Топ коментарі
+24 Bob Fayn
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+23 MausMike
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показати весь коментар23.05.2023 10:22
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- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...
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