Кадри роботи морських дронів СБУ "SeaBaby". ЕКСКЛЮЗИВНЕ ВIДЕО

Опубліковано кадри роботи дронів СБУ у Чорному морі.

Ексклюзивні кадри роботи морських дронів публікує Цензор.НЕТ.

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Голова Служби безпеки Малюк розповів, що дрони назвали "Морський малюк" з ініціативи особового складу. Це унікальна розробка СБУ. Їх виробляють на одному із підземних виробництв в Україні. І жодні приватні компанії не мають до цієї розробки ніякого стосунку.

Наразі Служба готує нові спецоперації у Чорному морі. "Обіцяю, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", – заявив Малюк.

Раніше CNN опубліковала кадри СБУ атаки на Кримський міст: Морські дрони назвали "морський малюк".

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