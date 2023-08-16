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Кадри роботи морських дронів СБУ "SeaBaby". ЕКСКЛЮЗИВНЕ ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Опубліковано кадри роботи дронів СБУ у Чорному морі.

Ексклюзивні кадри роботи морських дронів публікує Цензор.НЕТ.

Кадри роботи морських дронів СБУ SeaBaby 01

Голова Служби безпеки Малюк розповів, що дрони назвали "Морський малюк" з ініціативи особового складу. Це унікальна розробка СБУ. Їх виробляють на одному із підземних виробництв в Україні. І жодні приватні компанії не мають до цієї розробки ніякого стосунку.

Наразі Служба готує нові спецоперації у Чорному морі. "Обіцяю, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", – заявив Малюк.

Раніше CNN опубліковала кадри СБУ атаки на Кримський міст: Морські дрони назвали "морський малюк".

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+22
Наша типова проблема:
Вигадали щось гарне, побудували 1-2 штучки на власні гроші, без держави.
Застосували.
Рашка схопилася, посилила оборону.
А якщо би зразу побудували та застосували 10 дронів - моста би вже вщент не існувало.
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16.08.2023 10:02
+9
Здається, небезпечно так його посилати на величезну відстань - ворог може підпливти просто на звичайному мотороному човні і і його розстріляти. Йому хоча б один FPV дрон на борту, щоб цю лодку знищити і перед атакою на ворожий корабель можна знищити капітанський мостик чи обладнання на кораблі. І такі цінні дрони можна спробувати використати не лише як одноразові камікадзе, а і як авіаносці - які несуть кілька квадрокоптерів, і після виконання задачі повертаються. Можна використовувати і як транспорт, налагодити стабільрне сполучення з окупованими територіями і доставляти партизанам зброю, вибухівку обладнання. Взагалі такий дрон може стати багатофункціональною морською беспілотною платформою.
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16.08.2023 10:02
+9
Поставити дрон на підводні крила тоді швидкість і дальність можливо збільшити,як і кількість вибухівки ,котру несе дрон.
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16.08.2023 10:13
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Хіба у СБУ є свої підприємства і своє виробницство??
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16.08.2023 16:04 Відповісти
Чого чекаємо по мосту і портах русні?Окреме запрошення чи будемо чекати коли вони ще побудують ще один корвет новий з калібрами і знищать повнчстю порт Одеси з терміналами?
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16.08.2023 16:26 Відповісти
"Голова Служби безпеки Малюк розповів, що дрони назвали "Морський малюк" з ініціативи особового складу."
Треба бути повним дебілом щоб назвати те що тобі не належить своїм ім'ям....і звичайно ж по ініціаві підлабузників.
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16.08.2023 20:47 Відповісти
Патрушев велел таки видосик снять.
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16.08.2023 22:32 Відповісти
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