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Нацгвардійці зірвали штурм окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Група російських військовослужбовців на Запорізькому напрямку планувала вночі силами піхоти штурмувати позиції Сил оборони України. Але українські нацгвардійці зірвали штурм.

Аеророзвідка 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" НГУ виявила групу ворога вночі. Окупантів знищили на відстані та не дали підійти до українських позицій, зберігши життя наших захисників, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку по скупченню російських військових завдали точними ударами касетними боєприпасами. Розбивши ворога українські військові зірвали штурм, але на цьому не зупинилися.

"Залишки живої сили росіян було знешкоджено скидами з дронів. Зазнавши величезних втрат противник відступив", – повідомили нацгвардійці бригади "Спартан" на своєму телеграм-каналі.

Дивіться: Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО 18+

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+15
Захімарсили спочатку а потім задронили наостанок …
Слава ЗСУ!
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30.01.2024 23:11
+11
Касетные боеприпасы по пехоте на местносте , самое оно ! Они творят чудеса !
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30.01.2024 23:10
+11
коменти операторів - топчік!
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30.01.2024 23:44
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Касетные боеприпасы по пехоте на местносте , самое оно ! Они творят чудеса !
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30.01.2024 23:10 Відповісти
Захімарсили спочатку а потім задронили наостанок …
Слава ЗСУ!
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30.01.2024 23:11 Відповісти
Це не хаймерси, 155...
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30.01.2024 23:28 Відповісти
Вам видніше…Але ж кучно лягають…
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30.01.2024 23:30 Відповісти
коменти операторів - топчік!
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30.01.2024 23:44 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
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30.01.2024 23:50 Відповісти
Солоденька парочка: заборонені касети і весільні дрони..
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31.01.2024 00:02 Відповісти
Немає заборон при захисті Своєї країни!
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31.01.2024 01:05 Відповісти
Ні у нас, ні у США касетні ********** не заборонені Та й Росія їх використовує І навіть по мирному населенню - з перших днів війни Ходжу по вулицях і натикаюся на асфальті на сліди - круглі вм"ятини і віялоподібні подряпини від картечі, від них Крім того - наші отримують списані американцями по закінченню строку зберігання бомбові касети з такими ***************, розбирають та підвішують їх на "весільні дрони" - як гранати Прекрасно працюють Придивися на цьому відео, як летять униз чорні циліндрики
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31.01.2024 03:08 Відповісти
Музон вцілилих добив)
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31.01.2024 01:36 Відповісти
Клас. Але слово "величезних" тут, мабуть, недоречне...
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31.01.2024 14:11 Відповісти
 
 