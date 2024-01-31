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Пуск американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM українським винищувачем МіГ-29. ВIДЕО
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У мережі опублікований відеозапис фрагменту бойової роботи українського пілота літака МіГ-29, на якому зафіксований пуск американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракета була запущена з правого борту. На записі чітко видно інверсійний слід по траєкторії польоту AGM-88 HARM.
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Топ коментарі
+25 Семенец Шура
показати весь коментар31.01.2024 13:22
+12 boris petrik
показати весь коментар31.01.2024 13:32
+7 MausMike
показати весь коментар31.01.2024 13:30
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Будь ласка, зачекайте...
Застосовує зброю і ще встигає відосики записувати!!!!!
Знаю таких .....
Не зафіксована.....
Застосовує зброю і ще встигає відосики записувати і відеокамерою керувати!!!!!
Знаю таких .....
і ще й нога третя....
не менше
Не підкажете, коли там кокошніков вдруге оголосив про повне знищення авіації ЗСУ?
всіх