Дрон-камікадзе ліквідував обеззброєного російського солдата посеред поля. ВIДЕО

Дрон-камікадзе підрозділу "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідував російського солдата. Окупант намагався втекти від удару безпілотника, однак дрон таки його наздогнав.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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