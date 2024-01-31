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Дрон-камікадзе ліквідував обеззброєного російського солдата посеред поля. ВIДЕО
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Дрон-камікадзе підрозділу "Wild Division" 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідував російського солдата. Окупант намагався втекти від удару безпілотника, однак дрон таки його наздогнав.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+33 Богдан Сварга
показати весь коментар31.01.2024 20:31
+24 Amber
показати весь коментар31.01.2024 20:18
+16 Luk Viktor
показати весь коментар31.01.2024 20:22
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смерть ворогам!
Обеззброєний - щось поряд не видно ні кого хто б змусив його скласти зброю. Те що він без зброї на цей момент, так мало що - кулеметник чи снайпер виліз зі схованки по нужді. Дрон просто так не прилитів би, при чому два - спостерігающій і камікадзе.
Доколе ?
П.С.
Вы прослушали вступительный спич скабеевой в тв-помойке на рф....
"Лада" вже чекає десь,
Його вдовушку з баяном,
Та з Кавказу громадяном.
він же розумі що кацапи дивляться це все і потрібно щось робити і якось випітляти