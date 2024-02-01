Росіяни облаштовують нову військову базу в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

У районі колишнього Приморського районного відділу поліції окупанти облаштовують військову базу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Окупанти продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя. До двох вже існуючих військових баз (одна з яких ОМОНу) додають розміщення в гуртожитках поруч або фіксовано з цивільними. Та облаштування нової бази (укріплення?) в районі колишнього Приморського райвіддлку поліції.



Все це укріплює впевненість "розчистки" території заводів Азовмаш та Ілліча для нових підрозділів РФ", - йдеться в повідомленні.

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