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Росіяни облаштовують нову військову базу в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У районі колишнього Приморського районного відділу поліції окупанти облаштовують військову базу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя. До двох вже існуючих військових баз (одна з яких ОМОНу) додають розміщення в гуртожитках поруч або фіксовано з цивільними. Та облаштування нової бази (укріплення?) в районі колишнього Приморського райвіддлку поліції.

Все це укріплює впевненість "розчистки" території заводів Азовмаш та Ілліча для нових підрозділів РФ", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: В окупованому Маріуполі фіксують чергове переміщення вантажівок з БК. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
От мені цікаво: а чому московіти будують бази, а не дороги? Чому московіти накопичують військові підрозділи, а не проводять розведення військ та розмінування територій? Чому московіти будують капітальні опорники по ЛБЗ, а не планують запуск автобусів? І де гастролі місцевих комиків з жартами про "бізнес на крові"?

Правда, дивно? То залишилося одне запитання:

Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти - в інтересах якої країни він це робив?
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01.02.2024 09:59
+4
А що робити,коли 10 замів не справляються з роботою?Приходиться ще 15 радників наймати...
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01.02.2024 09:57
+4
Він ⁉️🤢🤡🎪🤬ЗЕЛЕНСЬКИЙ і ті , хто агітував і оббріхували Порошенко ! В притул не бачать цілостності картини підготовки КАПІТУЛЯЦІЇ , за три дні здачі Киева ! ПРОТИ ФАКТІВ НЕ ПОПРЕШЬ, як би потвори не натягували сову на глобус‼️Конфлікт між сталевим генералом Залужним і ЗЕЛЕНСЬКИМ ,розпочався ,саме з того , що хітрозроблені приховано , готували передачу України в лапи РАШИСТІВ ! Пам'ятайте :» якщо я🤢, дам гроші на ЗСУ , то не вистачіть на дороги», ………………це вони були попереджені за пів року , брехали всі- Резніков, данілов, Гетьманцев, Арахламідія , …………… як папуги :» мине бачим, ми не бачим
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01.02.2024 10:20
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Советник мэра Мариуполя.... Значит, есть и мэр. И целый штат сотрудников, которые получают зряплаты из бюджета и при этом ничего не делают (кроме "заявлений"). И ни за что не отвечают.
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01.02.2024 09:36 Відповісти
А що робити,коли 10 замів не справляються з роботою?Приходиться ще 15 радників наймати...
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01.02.2024 09:57 Відповісти
От мені цікаво: а чому московіти будують бази, а не дороги? Чому московіти накопичують військові підрозділи, а не проводять розведення військ та розмінування територій? Чому московіти будують капітальні опорники по ЛБЗ, а не планують запуск автобусів? І де гастролі місцевих комиків з жартами про "бізнес на крові"?

Правда, дивно? То залишилося одне запитання:

Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти - в інтересах якої країни він це робив?
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01.02.2024 09:59 Відповісти
"Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти..."?

Порошенко!
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01.02.2024 10:13 Відповісти
Що ж це був за райвідділок поліції, який легко і швидко можна перетворити на військову базу?
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01.02.2024 10:17 Відповісти
Він ⁉️🤢🤡🎪🤬ЗЕЛЕНСЬКИЙ і ті , хто агітував і оббріхували Порошенко ! В притул не бачать цілостності картини підготовки КАПІТУЛЯЦІЇ , за три дні здачі Киева ! ПРОТИ ФАКТІВ НЕ ПОПРЕШЬ, як би потвори не натягували сову на глобус‼️Конфлікт між сталевим генералом Залужним і ЗЕЛЕНСЬКИМ ,розпочався ,саме з того , що хітрозроблені приховано , готували передачу України в лапи РАШИСТІВ ! Пам'ятайте :» якщо я🤢, дам гроші на ЗСУ , то не вистачіть на дороги», ………………це вони були попереджені за пів року , брехали всі- Резніков, данілов, Гетьманцев, Арахламідія , …………… як папуги :» мине бачим, ми не бачим
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01.02.2024 10:20 Відповісти
За останні шість років ФСБ звинуватила у державній зраді не один десяток фізиків. Їх почали активно ув'язнювати після того, як у 2018 році Володимир Путін почав публічно рекламувати російську гіперзвукову зброю. Вчених звинувачують у передачі таємниць про російські ракети за кордон. Але вони були далекі від розробки зброї і займалися фундаментальною наукою разом із закордонними партнерами, кажуть їхнПравильно, Адольф Путлер, посади побільше. і колеги.
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01.02.2024 10:51 Відповісти
якщо туди періодично буде щось красівоє прилітать, і багато руськіх буде ставать харошімі - всім буде добре.
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01.02.2024 11:20 Відповісти
Русофашисти в украінському Маріуполі ,
розчищають собі дорогу до пекла, на коцерт виродка і зрадника кабиздоха 😡
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01.02.2024 11:54 Відповісти
 
 