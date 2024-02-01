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Росіяни облаштовують нову військову базу в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У районі колишнього Приморського районного відділу поліції окупанти облаштовують військову базу.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя. До двох вже існуючих військових баз (одна з яких ОМОНу) додають розміщення в гуртожитках поруч або фіксовано з цивільними. Та облаштування нової бази (укріплення?) в районі колишнього Приморського райвіддлку поліції.
Все це укріплює впевненість "розчистки" території заводів Азовмаш та Ілліча для нових підрозділів РФ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Volodymyr Zolotar
показати весь коментар01.02.2024 09:59
+4 ТутАхламон
показати весь коментар01.02.2024 09:57
+4 Vika Lysenko
показати весь коментар01.02.2024 10:20
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Правда, дивно? То залишилося одне запитання:
Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти - в інтересах якої країни він це робив?
Порошенко!
розчищають собі дорогу до пекла, на коцерт виродка і зрадника кабиздоха 😡