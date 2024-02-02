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Дрон-камікадзе поцілив окупанту в зад. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поблизу Авдіївки оператор дрона-камікадзе 110-ї бригади ліквідував окупанта, влучивши йому в зад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах, видно двох окупантів, що йдуть дорогою один за одним. На наступних кадрах помітно політ дрона та вибух після. Дісталося окупанту, який йшов позаду. Дрон влучив йому нижче спини. Інший росіянин вочевидь збирався надати допомого пораненому. Однак його зусилля були, вочевидь, марними.
Топ коментарі
+55 morfo morfo
показати весь коментар02.02.2024 14:01
+28 Komunalnyk
показати весь коментар02.02.2024 14:01
+28 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар02.02.2024 14:01
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Але рашист помучився😄 поки сконав
Романтiка..
Слава Україні!
Святе Письмо. Вих.20/17
тылазада 😃
То кацап сам з переляку...