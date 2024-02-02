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Дрон-камікадзе поцілив окупанту в зад. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поблизу Авдіївки оператор дрона-камікадзе 110-ї бригади ліквідував окупанта, влучивши йому в зад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах, видно двох окупантів, що йдуть дорогою один за одним. На наступних кадрах помітно політ дрона та вибух після. Дісталося окупанту, який йшов позаду. Дрон влучив йому нижче спини. Інший росіянин вочевидь збирався надати допомого пораненому. Однак його зусилля були, вочевидь, марними.

Дивіться: Автомобіль із трьома окупантами вибухає під час запису "відосика": "Потерпи, тебе немножко осталось...". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти "самоліквідовуються" на міні. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+55
Прямо в центр прийняття рішень.
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02.02.2024 14:01
+28
в нього то голова
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02.02.2024 14:01
+28
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02.02.2024 14:01
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в нього то голова
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02.02.2024 14:01 Відповісти
Пердак порвало на фашистский крест
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02.02.2024 16:48 Відповісти
Прямо в центр прийняття рішень.
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02.02.2024 14:01 Відповісти
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02.02.2024 14:01 Відповісти
дуже сумна історія..., а залишився б вдома й зад був цілий й сам живий...
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02.02.2024 14:02 Відповісти
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02.02.2024 14:02 Відповісти
Добряче так влетів, що аж трухани злетіли
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02.02.2024 14:02 Відповісти
Поцілив у зад - в сраку він поцілив, а кацап живий, так пукани у них щодня рве, вже натренованні, нічого страшного не трапилось.
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02.02.2024 14:03 Відповісти
але здоров'я в нього вже не те..
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02.02.2024 14:23 Відповісти
В предсмертных мученьях трепещут тела… ("Варяг"
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02.02.2024 14:34 Відповісти
руками махає просить ще ?
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02.02.2024 14:03 Відповісти
сигналізує, що терміново потрібен спеціаліст з накладання йодної сіточки.
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02.02.2024 14:42 Відповісти
Просит жгут наложить, а куда ты его там наложишь?!
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02.02.2024 18:58 Відповісти
ну звісно на шию !
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02.02.2024 19:03 Відповісти
Не догадался, сори!
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02.02.2024 19:06 Відповісти
Радикальна колоноскопія.
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02.02.2024 14:04 Відповісти
Снайпер однако .
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02.02.2024 14:04 Відповісти
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02.02.2024 14:08 Відповісти
Люта смерть брррооо разорванаєАчко
Але рашист помучився😄 поки сконав
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02.02.2024 14:10 Відповісти
Как-то по домашнему получилось... Прямо в жопу...
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02.02.2024 14:13 Відповісти
якби у рєзнікова яйці були не по 17 - то у цих хробаків не було би ні яєць ні біля яєць......
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02.02.2024 14:13 Відповісти
Шукав кацап на жопу прiключєнiй. Отримав по повнiй.
Романтiка..
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02.02.2024 14:15 Відповісти
Мабуть і фаберже з прутнем відірвало.
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02.02.2024 14:17 Відповісти
і очко - на гітлеровську свастику..
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02.02.2024 14:44 Відповісти
з таким очком, на росіі, на цвинтарі не мож ховати🙄
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03.02.2024 10:17 Відповісти
У канаві в Україні, оркам краще… ніж вдома бояру сьорбати…
Слава Україні!
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02.02.2024 14:18 Відповісти
І отримав він свою смерть через жопу!
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02.02.2024 14:19 Відповісти
Удар по центру принятия... и не только решений, но и физиологических штучек!
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02.02.2024 14:28 Відповісти
Дуже шкода, що не виявилося поблизу ще одного дрона. Хоча зараз у Стерненка з'явилися вражаючі відео вибуху дронів з осколково-фугасним зарядом. Глушать кацапів пачками.
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02.02.2024 14:30 Відповісти
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02.02.2024 14:35 Відповісти
Подгорание пepдaкa, финальный уровень.
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02.02.2024 14:46 Відповісти
а той, другий, так зрадів, що почав все з рюкзака викидати і руками махати.
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02.02.2024 14:49 Відповісти
Не врятував друга,не перев"язав сраку.
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02.02.2024 14:52 Відповісти
Я так зрозумів шо воно здохло?
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02.02.2024 14:59 Відповісти
Та там больовий шок! Розірвало срак напополам Про яйця уже й мови нема! То він уже в агонії бився!
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02.02.2024 20:21 Відповісти
Не треба гімно тримати у собі, це небезпечно для життя.
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02.02.2024 15:00 Відповісти
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17
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02.02.2024 15:01 Відповісти
Бегал, бегал возле любимой, руками размахивал. Потом плюнул, попало ведь в самую важную часть. Все равно придется другую искать...
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02.02.2024 15:04 Відповісти
Вот это отымели в зад , так отымели !
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02.02.2024 15:12 Відповісти
Тепер він не зможе сісти на пляшку.
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02.02.2024 15:47 Відповісти
это вам не на бутылку садиться каждый вечер
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02.02.2024 16:00 Відповісти
Дивно що вiн потiм ще трохи рухався. Живучий мабуть, гад!
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02.02.2024 16:59 Відповісти
...какадирівці росстрояться
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02.02.2024 17:44 Відповісти
та хто знает, вечерами могут тайком туда наведываться...
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02.02.2024 18:54 Відповісти
Вспышка с тыла зада 😃
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02.02.2024 17:58 Відповісти
оттянули с дороги, шоб не мешало
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02.02.2024 18:34 Відповісти
йому треба було рядом сидіть та дуть в рану ))
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02.02.2024 18:35 Відповісти
Підрозкинув мізками
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02.02.2024 21:19 Відповісти
хм, ноги на місці, а летилі запчасті, чимало. рюкзак розлетівся?
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02.02.2024 19:16 Відповісти
Може й рюкзак. Може й вміст кишень. А може й усе разом, включно з "навєсним абарудаванієм" (ну, Ви розумієте...).
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02.02.2024 21:16 Відповісти
Куля дуже багато змінює в голові, навіть якщо потрапляє в дупу. - Аль Капоне
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02.02.2024 20:03 Відповісти
Дроновый питух.
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03.02.2024 00:24 Відповісти
Дрон був холостий!
То кацап сам з переляку...
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03.02.2024 00:38 Відповісти
Искал на жопу приключений в Украине, нашел!
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03.02.2024 08:39 Відповісти
это пердак так рвануло, дрон мимо пролетел
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03.02.2024 08:53 Відповісти
український яйцежоГ
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03.02.2024 09:02 Відповісти
 
 