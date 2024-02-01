Два окупанти "самоліквідовуються" на міні. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому два окупанти підриваються на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як два загарбника йдуть переліском один за одним, а за якусь мить їх охоплює полум'я.

"Два окупанти кобзоняться на міні... Авдіївський напрямок", - йдеться у коментарі до відео.

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