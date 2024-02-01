Два окупанти "самоліквідовуються" на міні. ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис, на якому два окупанти підриваються на міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як два загарбника йдуть переліском один за одним, а за якусь мить їх охоплює полум'я.
"Два окупанти кобзоняться на міні... Авдіївський напрямок", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+20 Vitaliy Kasenkov
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+18 частный сектор
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- Та дета тут была...
- Та хде?
- Воо, нашол!!!
- Клааасс, сматри - я гусеница...
▪️ В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" черноморского флота рф. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.
▪️ В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением. Он дал крен на корму и затонул.
▪️ Стоимость утраченного корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.
▪️ Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aesurl/a_lone_russian_soldier_being_chased_around_by_an/
Харошая пагода..." (с)