УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6724 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 745 26

Два окупанти "самоліквідовуються" на міні. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому два окупанти підриваються на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як два загарбника йдуть переліском один за одним, а за якусь мить їх охоплює полум'я.

"Два окупанти кобзоняться на міні... Авдіївський напрямок", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Окупант помирає на броні БМП-2 після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Дивіться також: Тіла ліквідованих окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Саме цікаве і забрюлили
показати весь коментар
01.02.2024 12:48
+18
показати весь коментар
01.02.2024 12:51
+12
🔥Уничтожен ракетный катер врага "Ивановец": ГУР отчитался о новой успешной спецоперации

▪️ В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" черноморского флота рф. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

▪️ В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением. Он дал крен на корму и затонул.

▪️ Стоимость утраченного корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.

▪️ Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.
показати весь коментар
01.02.2024 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме цікаве і забрюлили
показати весь коментар
01.02.2024 12:48 Відповісти
одна нога тут а інша там
показати весь коментар
01.02.2024 12:55 Відповісти
Нікто нікуда уже нє ідьот!
показати весь коментар
01.02.2024 13:01 Відповісти
А зачем было блюрить, там и так ничего не видно.
показати весь коментар
01.02.2024 14:35 Відповісти
красівоє!
показати весь коментар
01.02.2024 12:48 Відповісти
Шо вони тут забули -- рашка така краіна шо життя не хватить обіити
показати весь коментар
01.02.2024 12:50 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 12:51 Відповісти
Оце правильні окупанти, якби всі так робили.
показати весь коментар
01.02.2024 12:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ROyaonQLXyM Саундтрек для відео .
показати весь коментар
01.02.2024 12:53 Відповісти
- Хде она?
- Та дета тут была...
- Та хде?
- Воо, нашол!!!
- Клааасс, сматри - я гусеница...
показати весь коментар
01.02.2024 12:58 Відповісти
🔥Уничтожен ракетный катер врага "Ивановец": ГУР отчитался о новой успешной спецоперации

▪️ В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" черноморского флота рф. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

▪️ В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением. Он дал крен на корму и затонул.

▪️ Стоимость утраченного корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.

▪️ Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.
показати весь коментар
01.02.2024 12:58 Відповісти
Браво ГУР!
показати весь коментар
01.02.2024 13:35 Відповісти
якась не проста міна! фарш робить "для пєльменєй" мамкам русні якісно.....
показати весь коментар
01.02.2024 13:00 Відповісти
звичайна ПОМка.
показати весь коментар
01.02.2024 15:55 Відповісти
Зачем сдыхающий свинособачий йабальник запиксили? Расслабиться не даёте...
показати весь коментар
01.02.2024 13:06 Відповісти
Трохи не по темі, але дуже приємна новина. В ніч на 31.01 засобами ГУР в районі озера Донузлав(Крим) ліквідовано (потоплено) ракетний катер чф" івановєц."
показати весь коментар
01.02.2024 13:13 Відповісти
Вы только посмотрите на этого клоуна:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aesurl/a_lone_russian_soldier_being_chased_around_by_an/
показати весь коментар
01.02.2024 13:14 Відповісти
Пощастило, тепер на штурм не потрібно йти, ще поранели б.
показати весь коментар
01.02.2024 13:26 Відповісти
Шо ж так необережно? І тьльки вдвох?
показати весь коментар
01.02.2024 13:33 Відповісти
"Ішов кацап по приліску,
Харошая пагода..." (с)
показати весь коментар
01.02.2024 14:50 Відповісти
Хорошо что люди не пострадали, а то сильно дорого обходится каждая кацапомразь
показати весь коментар
01.02.2024 14:55 Відповісти
Добрай мінє-рєспєкт...
показати весь коментар
01.02.2024 15:45 Відповісти
лишились від козликів ріжки та ніжки.
показати весь коментар
01.02.2024 18:41 Відповісти
Achtung, Minen!!!
показати весь коментар
01.02.2024 19:47 Відповісти
 
 