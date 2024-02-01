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Новости Видео Война
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Два оккупаната "самоликвидируются" на мине. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой два оккупанта подрываются на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, як два захватчика идут перелеском один за другим, а через мгновение их охватывает пламя.

"Два оккупанта кобзонятся на мине... Авдеевское направление", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Детонация боекомплекта вражеского танка Т-80БВМ в Авдеевке. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Автомобиль с тремя оккупантами взрывается при записи "видосика": "Потерпи, тебе немного осталось...". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+20
Саме цікаве і забрюлили
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01.02.2024 12:48
+18
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01.02.2024 12:51
+12
🔥Уничтожен ракетный катер врага "Ивановец": ГУР отчитался о новой успешной спецоперации

▪️ В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" черноморского флота рф. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

▪️ В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением. Он дал крен на корму и затонул.

▪️ Стоимость утраченного корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.

▪️ Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.
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01.02.2024 12:58
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Саме цікаве і забрюлили
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01.02.2024 12:48 Ответить
одна нога тут а інша там
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01.02.2024 12:55 Ответить
Нікто нікуда уже нє ідьот!
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01.02.2024 13:01 Ответить
А зачем было блюрить, там и так ничего не видно.
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01.02.2024 14:35 Ответить
красівоє!
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01.02.2024 12:48 Ответить
Шо вони тут забули -- рашка така краіна шо життя не хватить обіити
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01.02.2024 12:50 Ответить
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01.02.2024 12:51 Ответить
Оце правильні окупанти, якби всі так робили.
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01.02.2024 12:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ROyaonQLXyM Саундтрек для відео .
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01.02.2024 12:53 Ответить
- Хде она?
- Та дета тут была...
- Та хде?
- Воо, нашол!!!
- Клааасс, сматри - я гусеница...
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01.02.2024 12:58 Ответить
🔥Уничтожен ракетный катер врага "Ивановец": ГУР отчитался о новой успешной спецоперации

▪️ В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" черноморского флота рф. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

▪️ В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением. Он дал крен на корму и затонул.

▪️ Стоимость утраченного корабля составляет ориентировочно $60-70 млн.

▪️ Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.
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01.02.2024 12:58 Ответить
Браво ГУР!
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01.02.2024 13:35 Ответить
якась не проста міна! фарш робить "для пєльменєй" мамкам русні якісно.....
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01.02.2024 13:00 Ответить
звичайна ПОМка.
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01.02.2024 15:55 Ответить
Зачем сдыхающий свинособачий йабальник запиксили? Расслабиться не даёте...
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01.02.2024 13:06 Ответить
Трохи не по темі, але дуже приємна новина. В ніч на 31.01 засобами ГУР в районі озера Донузлав(Крим) ліквідовано (потоплено) ракетний катер чф" івановєц."
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01.02.2024 13:13 Ответить
Вы только посмотрите на этого клоуна:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aesurl/a_lone_russian_soldier_being_chased_around_by_an/
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01.02.2024 13:14 Ответить
Пощастило, тепер на штурм не потрібно йти, ще поранели б.
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01.02.2024 13:26 Ответить
Шо ж так необережно? І тьльки вдвох?
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01.02.2024 13:33 Ответить
"Ішов кацап по приліску,
Харошая пагода..." (с)
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01.02.2024 14:50 Ответить
Хорошо что люди не пострадали, а то сильно дорого обходится каждая кацапомразь
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01.02.2024 14:55 Ответить
Добрай мінє-рєспєкт...
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01.02.2024 15:45 Ответить
лишились від козликів ріжки та ніжки.
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01.02.2024 18:41 Ответить
Achtung, Minen!!!
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01.02.2024 19:47 Ответить
 
 