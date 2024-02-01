Два оккупаната "самоликвидируются" на мине. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой два оккупанта подрываются на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, як два захватчика идут перелеском один за другим, а через мгновение их охватывает пламя.

"Два оккупанта кобзонятся на мине... Авдеевское направление", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Детонация боекомплекта вражеского танка Т-80БВМ в Авдеевке. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Автомобиль с тремя оккупантами взрывается при записи "видосика": "Потерпи, тебе немного осталось...". ВИДЕО