2 193 13
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 27 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні: всього - 9009, летальних - 220, одужали 864 людини, - МОЗ
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
показати весь коментар27.04.2020 09:50 Відповісти Посилання
+4 aquarius580 .
показати весь коментар27.04.2020 09:44 Відповісти Посилання
+4 aquarius580 .
показати весь коментар27.04.2020 09:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
" ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ТВАРЕНИЯ.
- В целом, эпидемия глобального идиотизма, которую очень сильно старались обеспечить дилеры «Великого Короновируса»(ВК), провалилась.
Здравый смысл устоял.
Корона уже не новость, к началу июня вообще перестанет быть новостью, к середине за его упоминание станут давать в морду.
Человечество в целом (старая мысль Стругацких) оказалось куда более прочной и стабильной системой, чем это можно было бы предположить в середине Марта - времени пика паники и страшных-ужасных картинок с гробами из Италии.
Главным объектом наступления дилеров ВК стал индивидуализм (приватность).
Индивидуализм был атакован на уровне естественных прав человека, в частности:
а) права на приватность частной жизни, свободу перемещения;
б) свободу слова; права на свободное публичное мышление;
в) право на свободное соотнесение себя с рисками, в частности, угрозой смерти;
г) права на само-занятость, экономическое само-определение.
а) право на вторжение в частную жизнь во имя Большой Системы (Левиафана по Гоббсу); контроль за передвижением, раскрытие приватной информации (в сфере здоровья, прежде всего);
б) право на ограничение свободы слова, блокирование свободы публичного мышления;
в) запрет на самоопределение в отношении личных рисков;
г) контроль экономической активности.
Была ли их атака осознанной?..
Скорее, от испуга.)
> (здесь Аквариус категорически несогласен с автором)
Они не смогли верно оценить истинный уровень угрозы. Они начали принимать с перепугу запредельные меры.
Они нарушили общественный договор - так, походя.
1. Как ярко мировые элиты сорвались с цепи при первой же более-менее удобной возможности.
Положить мировую экономику, обрушить глобальные наднациональные механизмы регуляции оказалось для них мелочью по сравнению с возможностью в очередной раз передернуть одеяло в свою пользу:
- отобрать у демоса очередную часть прав и свобод, присвоить новые права и возможности себе.
2. Насколько несостоятельными они, эти элиты, оказались в этой попытке.)
Единственная пандемия, которая в данном случае удалась - это пандемия глобальной несостоятельности элит.
Практически имея за собой контроль мирового академического сообщества, мировых медиа, посадив в изоляцию минимум треть человечества, всего за шесть недель проиграть здравому смыслу демоса - это надо уметь.)
Цифровой и медийный фашизм провалился.
Крайне скверно элиты справились не только с наступлением на права и свободы демоса, крайне скверно они справляются и самой угрозой, под соусом которой это наступление предпринималось - самим вирусом.
Философские причины и самой попытки цифрового фашизма, и ее провала на данном этапе, тоже весьма показательны.
Приоритет прав и свобод индивидов был поднят на знамя четыреста лет назад и до сих пор являлись предметом главной гордости либерализма.
Была создана пасторальная картинка, в которой индивид это - все самое святое, а государство - милый, розовый зайчик, главным смыслом которого является забота об этом индивиде.
А оказалось, что комплекс «государство+элиты» - огромный, самодовлеющий монстр, Левиафан (по Гоббсу), имеющий собственные цели и интересы и абсолютно не стесняющийся эти интересы реализовывать за счёт демоса - нас с вами.
Наибольшее моральное крушение переживает либеральный Запад.
США, страна эмигрантов и открытости, закрывает границы и приостанавливает программы грин-кард, ЕС, пафосно провозглашавший единство и немедленно расколовшийся на отдельные, изолированные части при первом же дуновении ветра.
Моральная несостоятельность либерального Запада, данная нам, украинцам, в ощущении, непосредственно с 2014-го года, когда он стаскивал с нас вышиванку и пытался (и пытается) помыть ею прихожую в Кремле, выпукло проступает в корона-кризисе.
О ней я могу говорить часами: в картинках и примерах.
Но сейчас я хотел бы подчёркнуть другое - необходимости, крайней необходимости эмансипации Украины от этих великих игроков, проигравшихся до состояния моральной несостоятельности.
Между разлагающейся доктриной Запада и разложившимся доктринёрством Кремля, Украине придётся выбрать саму себя.
Правильно - никакое.
Опасность России в том, что она готова платить за свои комплексы - кровью и деньгами.
Нам надо выстраивать Украину, способную выставить неприемлемую цену притязанием России и обойтись без подачек из Брюсселя.
Украину, как центр силы и смысла, достаточно автономный; способного выстроить систему здравоохранения не по Супрун, или Тодурову, а эффективную.
Итак, сценарий, похоже, инерционный:
- блицкриг отбит,
- дивный новый мир не придёт в режиме оккупации, а, скорее, будет продвигаться отдельными диверсиями на отдельных направлениях,
- человечество в целом крайне устойчивая система;
- здравый смысл пока оказался сильнее (в целом) медийно-правительственной истерии, даже глобального масштаба.
Нам ещё предстоит разобраться с тем кто, как и зачем устраивал эту глобальную истерику.
Впереди - массовые иски целый стран и систем к друг другу.
Мир, скорее, пойдёт «дорогой Трампа» - автономизация, преследование собственных интересов.
Новое объединение, новая глобализация станет возможной только после радикальной перестройки системы ценностей и существенного увеличения самостоятельности частей.
Нам бы суметь.
З.Ы. Меня тут попросили то же самое, но простыми словами.)
Простыми словами:
- те, кто принимает решения, не смогли верно оценить степень угрозы,
- перепугались,
- стали принимать чрезмерные меры;
- нарушили общественный договор;
- попытались объяснить нам, что отобрать у нас наши права и свободы - благо для нас,
- пытаются дальше действовать таким же образом;
- хрен им по всей морде;
- надеяться некого, кроме как на себя самих.
Как нашкодившие подростки, в общем.)
Пытаясь скрыть угон папиной машины, совершают все новые и новые аварии."