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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Прошу уточнения в формулировках: мы слушаем и смотрим "брифинг", или, всё-таки, "БРЕХИНГ"?...
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27.04.2020 09:50 Ответить
+4
Свежак от Арестовича.

" ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ТВАРЕНИЯ.
- В целом, эпидемия глобального идиотизма, которую очень сильно старались обеспечить дилеры «Великого Короновируса»(ВК), провалилась.

Здравый смысл устоял.

Корона уже не новость, к началу июня вообще перестанет быть новостью, к середине за его упоминание станут давать в морду.

Человечество в целом (старая мысль Стругацких) оказалось куда более прочной и стабильной системой, чем это можно было бы предположить в середине Марта - времени пика паники и страшных-ужасных картинок с гробами из Италии.

Главным объектом наступления дилеров ВК стал индивидуализм (приватность).

Индивидуализм был атакован на уровне естественных прав человека, в частности:

а) права на приватность частной жизни, свободу перемещения;
б) свободу слова; права на свободное публичное мышление;
в) право на свободное соотнесение себя с рисками, в частности, угрозой смерти;
г) права на само-занятость, экономическое само-определение.
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27.04.2020 09:44 Ответить
+4
Пока, во всяком случае.

Крайне скверно элиты справились не только с наступлением на права и свободы демоса, крайне скверно они справляются и самой угрозой, под соусом которой это наступление предпринималось - самим вирусом.

Философские причины и самой попытки цифрового фашизма, и ее провала на данном этапе, тоже весьма показательны.

Приоритет прав и свобод индивидов был поднят на знамя четыреста лет назад и до сих пор являлись предметом главной гордости либерализма.

Была создана пасторальная картинка, в которой индивид это - все самое святое, а государство - милый, розовый зайчик, главным смыслом которого является забота об этом индивиде.

А оказалось, что комплекс «государство+элиты» - огромный, самодовлеющий монстр, Левиафан (по Гоббсу), имеющий собственные цели и интересы и абсолютно не стесняющийся эти интересы реализовывать за счёт демоса - нас с вами.
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27.04.2020 09:47 Ответить
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3828
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27.04.2020 09:42 Ответить
Пусть Степанов расскажет почему в Минздраве коррупция и почему они на жизнях людей бабло себе зарабатывают. Кто бы ни пришел в это коррупционное гнездо - становится также коррупционером. Почему защитные костюмы закупили в 2 раза дороже, чем можно было? Степанова в отставку, и расследование по его коррупционной работе.
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27.04.2020 10:25 Ответить
Свежак от Арестовича.

" ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ТВАРЕНИЯ.
- В целом, эпидемия глобального идиотизма, которую очень сильно старались обеспечить дилеры «Великого Короновируса»(ВК), провалилась.

Здравый смысл устоял.

Корона уже не новость, к началу июня вообще перестанет быть новостью, к середине за его упоминание станут давать в морду.

Человечество в целом (старая мысль Стругацких) оказалось куда более прочной и стабильной системой, чем это можно было бы предположить в середине Марта - времени пика паники и страшных-ужасных картинок с гробами из Италии.

Главным объектом наступления дилеров ВК стал индивидуализм (приватность).

Индивидуализм был атакован на уровне естественных прав человека, в частности:

а) права на приватность частной жизни, свободу перемещения;
б) свободу слова; права на свободное публичное мышление;
в) право на свободное соотнесение себя с рисками, в частности, угрозой смерти;
г) права на само-занятость, экономическое само-определение.
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27.04.2020 09:44 Ответить
Что хотели инсталлировать?..

а) право на вторжение в частную жизнь во имя Большой Системы (Левиафана по Гоббсу); контроль за передвижением, раскрытие приватной информации (в сфере здоровья, прежде всего);
б) право на ограничение свободы слова, блокирование свободы публичного мышления;
в) запрет на самоопределение в отношении личных рисков;
г) контроль экономической активности.

Была ли их атака осознанной?..

Скорее, от испуга.)

> (здесь Аквариус категорически несогласен с автором)
Они не смогли верно оценить истинный уровень угрозы. Они начали принимать с перепугу запредельные меры.

Они нарушили общественный договор - так, походя.
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27.04.2020 09:46 Ответить
Для меня наиболее показательны две, крайне любопытные вещи, которые выявил корона-кризис:

1. Как ярко мировые элиты сорвались с цепи при первой же более-менее удобной возможности.

Положить мировую экономику, обрушить глобальные наднациональные механизмы регуляции оказалось для них мелочью по сравнению с возможностью в очередной раз передернуть одеяло в свою пользу:

- отобрать у демоса очередную часть прав и свобод, присвоить новые права и возможности себе.

2. Насколько несостоятельными они, эти элиты, оказались в этой попытке.)

Единственная пандемия, которая в данном случае удалась - это пандемия глобальной несостоятельности элит.

Практически имея за собой контроль мирового академического сообщества, мировых медиа, посадив в изоляцию минимум треть человечества, всего за шесть недель проиграть здравому смыслу демоса - это надо уметь.)

Цифровой и медийный фашизм провалился.
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27.04.2020 09:47 Ответить
Пока, во всяком случае.

Крайне скверно элиты справились не только с наступлением на права и свободы демоса, крайне скверно они справляются и самой угрозой, под соусом которой это наступление предпринималось - самим вирусом.

Философские причины и самой попытки цифрового фашизма, и ее провала на данном этапе, тоже весьма показательны.

Приоритет прав и свобод индивидов был поднят на знамя четыреста лет назад и до сих пор являлись предметом главной гордости либерализма.

Была создана пасторальная картинка, в которой индивид это - все самое святое, а государство - милый, розовый зайчик, главным смыслом которого является забота об этом индивиде.

А оказалось, что комплекс «государство+элиты» - огромный, самодовлеющий монстр, Левиафан (по Гоббсу), имеющий собственные цели и интересы и абсолютно не стесняющийся эти интересы реализовывать за счёт демоса - нас с вами.
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27.04.2020 09:47 Ответить
Приоритет свободного рынка всего за шесть недель обернулся истошным воем: «спасайся, кто как сам может!», а глобальный порядок на основе свободного рынка, обернулся разрушением провозглашённой мировой солидарности и запиранием в национальных границах.

Наибольшее моральное крушение переживает либеральный Запад.

США, страна эмигрантов и открытости, закрывает границы и приостанавливает программы грин-кард, ЕС, пафосно провозглашавший единство и немедленно расколовшийся на отдельные, изолированные части при первом же дуновении ветра.

Моральная несостоятельность либерального Запада, данная нам, украинцам, в ощущении, непосредственно с 2014-го года, когда он стаскивал с нас вышиванку и пытался (и пытается) помыть ею прихожую в Кремле, выпукло проступает в корона-кризисе.

О ней я могу говорить часами: в картинках и примерах.

Но сейчас я хотел бы подчёркнуть другое - необходимости, крайней необходимости эмансипации Украины от этих великих игроков, проигравшихся до состояния моральной несостоятельности.

Между разлагающейся доктриной Запада и разложившимся доктринёрством Кремля, Украине придётся выбрать саму себя.
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27.04.2020 09:48 Ответить
Германия и Франция, практически бросившая Италию с Испанией, США, бросившее ЕС, как вы думаете - каково место Украины в их планах и расчётах?

Правильно - никакое.

Опасность России в том, что она готова платить за свои комплексы - кровью и деньгами.

Нам надо выстраивать Украину, способную выставить неприемлемую цену притязанием России и обойтись без подачек из Брюсселя.

Украину, как центр силы и смысла, достаточно автономный; способного выстроить систему здравоохранения не по Супрун, или Тодурову, а эффективную.

Итак, сценарий, похоже, инерционный:

- блицкриг отбит,
- дивный новый мир не придёт в режиме оккупации, а, скорее, будет продвигаться отдельными диверсиями на отдельных направлениях,
- человечество в целом крайне устойчивая система;
- здравый смысл пока оказался сильнее (в целом) медийно-правительственной истерии, даже глобального масштаба.
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27.04.2020 09:49 Ответить
Иллюзий, в целом, стало поменьше.

Нам ещё предстоит разобраться с тем кто, как и зачем устраивал эту глобальную истерику.

Впереди - массовые иски целый стран и систем к друг другу.

Мир, скорее, пойдёт «дорогой Трампа» - автономизация, преследование собственных интересов.

Новое объединение, новая глобализация станет возможной только после радикальной перестройки системы ценностей и существенного увеличения самостоятельности частей.

Нам бы суметь.

З.Ы. Меня тут попросили то же самое, но простыми словами.)

Простыми словами:

- те, кто принимает решения, не смогли верно оценить степень угрозы,
- перепугались,
- стали принимать чрезмерные меры;
- нарушили общественный договор;
- попытались объяснить нам, что отобрать у нас наши права и свободы - благо для нас,
- пытаются дальше действовать таким же образом;
- хрен им по всей морде;
- надеяться некого, кроме как на себя самих.

Как нашкодившие подростки, в общем.)

Пытаясь скрыть угон папиной машины, совершают все новые и новые аварии."
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27.04.2020 09:49 Ответить
с пустого в порожнее...
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27.04.2020 09:45 Ответить
Надеюсь, Портнов уже подал обвинение Порошенко на эту тему?
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27.04.2020 09:49 Ответить
Прошу уточнения в формулировках: мы слушаем и смотрим "брифинг", или, всё-таки, "БРЕХИНГ"?...
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27.04.2020 09:50 Ответить
Выживших в 4 раза больше, чем умерших и это очень хорошо значит скоро отменят карантин.
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27.04.2020 10:19 Ответить
 
 