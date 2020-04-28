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42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну. ВIДЕО

В Україну доставлено 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, закуплених на кошти Фонду Порошенка в Південній Кореї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Це четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні.

Попередні 30 тис. костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України – насамперед в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія "Рошен" закупили 130 тис. захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів.

"Як відомо, в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані COVID-19 – це фактично кожен п’ятий хворий на коронавірус. Причиною цьому є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту", - наголошується в повідомленні.

У фракції нагадали, що "Європейська Солідарність" ще минулого тижня зареєструвала законопроєкт 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірусну хворобу і вимагає від президента та монобільшості ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов

Автор: 

карантин (18172) допомога (8450) Порошенко Петро (15193) Roshen (227) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Хорошая новость для врачей!
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28.04.2020 09:57 Відповісти
+23
Голосовавшие за ЗЕ врачи должны принципиально отказаться.
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28.04.2020 09:59 Відповісти
+21
А ти в Радуцького спитай чи Зеленського, куди вони за 2 місяці зникли.
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28.04.2020 09:59 Відповісти
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О, костюмный эксперт. Он бы взглянул. Да кто твоим ничтожным мнением интересуется, чмошник?
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28.04.2020 11:16 Відповісти
Гляньте яку інсталяцію зробили Естонці на будинку посольства **********:

https://twitter.com/A_Vit_/status/1254074043851997185/photo/2

42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну - Цензор.НЕТ 9591
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28.04.2020 10:43 Відповісти
Хорошо любить Украину на заработках в Эстонии. Не лучше ли вернуться в Украину и поднимать страну? Ведь если все уедут то в стране остануться только любители русского мира.
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28.04.2020 10:53 Відповісти
Цензор - "В Украину доставлены 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленные на средства Фонда Порошенко в Южной Корее."
42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну - Цензор.НЕТ 4491
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28.04.2020 10:49 Відповісти
42 тис. - це капелька в морі. Ці костюми по правильному потрібно через кілька годин міняти. Наші ж дезинфікують, кварцують (тим самим наражаючись на ризик). Зі статками Порошенка міг би купити кілька мільярдів. Це все ПОКАЗУХА.
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28.04.2020 10:56 Відповісти
42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну - Цензор.НЕТ 801
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28.04.2020 11:00 Відповісти
Ну так у Порося все построено на показухе. Я помню как отремонтированную технику для ВСУ передавали одну и ту же в Харьковской обл., потом в Житомирской и наконец во Львовской. Только денег государственных сколько потратили чтобы эту технику по полигонам возить чтобы Порох записал несколько красивых видео о передаче техники.
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28.04.2020 11:00 Відповісти
Як же палають пердаки у зебілів і кацапів від одного імені Порошенко.))
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28.04.2020 11:03 Відповісти
Более жадного политика в Украине не было. Янукович был уголовником, но такой тяги к деньгам как у Порошенко даже у него не было.
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28.04.2020 11:14 Відповісти
А де ти бачив успішного підприємця, у якого не було-б, "тяги до грошей"? От тільки Порошенко вміє їх примножувать, навіть витрачаючи їх на зброю для армії, на захисні костюми для медиків, а "Блазень" з "блазенятами" лише уміє їх "просирать"...
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28.04.2020 11:44 Відповісти
42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну - Цензор.НЕТ 5431
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28.04.2020 11:52 Відповісти
Мурзік, ми добре знаємо феномен совкових заздрощів до успішних людей. Ще у 90-і типовий совок, побачивши у сусіда нову автівку, починав лити жовч: "Нахріна ти переплатив автосалону? На вторинному ринку купив би вдвічі дешевше... Нахріна ти взяв Toyota 4Runner, "нива" набагато практичніша"... а коли дізнавалися що підприємець свою стару машинку просто передав на потреби фірми, у совкА міг трапитися мікроінсульт.
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28.04.2020 12:09 Відповісти
А что порошенко это имя ????))))
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28.04.2020 13:16 Відповісти
42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну - Цензор.НЕТ 1845
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28.04.2020 11:08 Відповісти
сам ганяв по залізниці ті БТРи і артустановки?
Ні, я розумію, що чи не головною ознакою упоротого 73/43%зебіла є нагла і цинічна брехня... Але така вже безпардона - поза межею!
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28.04.2020 11:19 Відповісти
Покажи, скільки купив "Членограй І", за свої власні кошти... Чи йому "піар" з "показухою", не потрібен? Я думаю, навпаки, бо "просери" на посаді повагу до нього "на нуль множать"...
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28.04.2020 11:39 Відповісти
Петя за власні гроші ніколи нічого не купує. То все за бюджетні гроші, які Педро перекачав у фонд імені себе.
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28.04.2020 12:35 Відповісти
Твоё гавно в твоём рту давно засохло. Фонд уже год как Зеленского.
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28.04.2020 12:51 Відповісти
Ну так пора в тюрму його садить!... Давай, "вперед, і з піснею!!!" А ви вже другий рік тільки "бульбашки дмете у смердючій калюжі...".
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28.04.2020 12:54 Відповісти
100%. Нам тоже выдают костюмы, но разного типа. Одни - для работы в негативными - они прозрачные, тонкие и влагопроницаемые. А для работы с положительными необходимы Tuta in Tyvek Protehc, такие стоят > 50€. Иначе медики заболевают.
42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну - Цензор.НЕТ 1022
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28.04.2020 12:11 Відповісти
А у нас Зеленський вигріб усе з держрезерву і продав за кордон. Частина і до вас попала.
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28.04.2020 12:53 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/04/27/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96-%d1%94%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%81/ На Київщині «Європейська Солідарність» передала громаді Броварського району понад 10 тисяч масок
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28.04.2020 11:30 Відповісти
Респект!
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28.04.2020 12:45 Відповісти
Пиар, не пиар - костюмы в наличии имеются?
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28.04.2020 12:52 Відповісти
і маски. І поліхловінілові захисні окуляри. Вже розвозять по лікарням...
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28.04.2020 13:43 Відповісти
Український патріот, форвард іспанського футбольного клубу "Альбасете" Роман Зозуля закупив для Збройних сил України медичні маски та тести на коронавірус. Про це повідомляє фонд футболіста "Народна армія" у facebook.
Зозуля передав для потреб української армії медичні маски та системи для тестування на захворювання коронавірусом.

Нагадуємо, що наприкінці березня ц.р. Зозуля спільно з "Народною армією" долучився до придбання захисних окулярів для медиків обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

https://espreso.tv/news/2020/04/28/*************************************************************************
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28.04.2020 13:41 Відповісти
Значить сопливі мучачос знову назовуть його нацистом.
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28.04.2020 17:43 Відповісти
Ничего уже не поможет Главному Соевому Петуху Порошенко вывести со своего лба наколотую навечно жирным шрифтом слово "ВОР".
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28.04.2020 13:56 Відповісти
Фонд Порошенка та "Європейська Солідарність" продовжують надавати допомогу лікарням, передаючи по всій Україні захисні костюми, маски, окуляри для лікарів та медичне обладнання і препарати. В той час як влада неспроможна налагодити належне забезпечення медичних закладів, а міністерство охорони здоров'я навіть опинилося у корупційному скандалі через закупівлю захисних костюмів.
https://eurosolidarity.org/2020/04/28/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be/ Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На жаль, ми зараз бачимо досить критичну ситуацію стосовно кількості хворих серед медичних працівників. Дійсно і наша фракція, і наш лідер Петро Порошенко займаються зараз забезпеченням лікарень необхідними захисними засобами", - сказала вона.
Депутатка наголосила, що у поїздках по регіонах дуже часто бачить, що медичних працівників змушують в тому числі говорити про забезпеченість лікарень, або ж лікарі просять надавати благодійну допомогу не безпосередньо на лікарню, щоб не отримати покарання від керівництва.
"Забезпечення не достатньо, тестування не достатньо. Ми бачимо також і корупційні речі, які відбуваються в міністерстві охорони здоров'я. На жаль, ситуація лише погіршується. Ми ще не досягли піку захворюваності, а вже маємо таку велику кількість хворих медпрацівників", - наголосила Зінкевич.
Представниця фракції зазначила, що влада повинна терміново вживати необхідних заходів, щоб не допустити погіршення ситуації з розповсюдженням хвороби, та в першу чергу захистити лікарів, які найперші стикаються із вірусом.
"Зараз потрібно екстрено вживати всі необхідні дії, зробити пріоритетним наш медичний персонал, і не покладати надію лише на волонтерів і благодійників", - сказала Зінкевич.
Вона зауважила, що послаблювати карантинні заходи, зокрема відкривати продовольчі ринки можна буде не раніше ніж за тиждень. Зараз потрібно спостерігати за статистикою і зрозуміти якою є кількість захворювань на коронавірус після великодніх свят, і вже після цього можливо буде розглядати питання про зменшення карантинних заборон.
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28.04.2020 15:39 Відповісти
чому цей спадковий мальдівський злодій і брехун переда\ це все не із в"язниці?
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28.04.2020 17:22 Відповісти
А чего тебе тошно? Токсикоз?
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28.04.2020 17:40 Відповісти
Дякую всім за допомогу, і ''жадібному'' Петру Олексійовичу теж. Здоров'я!!!.
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29.04.2020 06:21 Відповісти
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