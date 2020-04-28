42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну. ВIДЕО
В Україну доставлено 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, закуплених на кошти Фонду Порошенка в Південній Кореї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Це четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні.
Попередні 30 тис. костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України – насамперед в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія "Рошен" закупили 130 тис. захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів.
"Як відомо, в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані COVID-19 – це фактично кожен п’ятий хворий на коронавірус. Причиною цьому є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту", - наголошується в повідомленні.
У фракції нагадали, що "Європейська Солідарність" ще минулого тижня зареєструвала законопроєкт 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірусну хворобу і вимагає від президента та монобільшості ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.
Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.
Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.
Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.
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Ні, я розумію, що чи не головною ознакою упоротого 73/43%зебіла є нагла і цинічна брехня... Але така вже безпардона - поза межею!
Зозуля передав для потреб української армії медичні маски та системи для тестування на захворювання коронавірусом.
Нагадуємо, що наприкінці березня ц.р. Зозуля спільно з "Народною армією" долучився до придбання захисних окулярів для медиків обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі.
https://espreso.tv/news/2020/04/28/*************************************************************************
https://eurosolidarity.org/2020/04/28/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%94-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be/ Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На жаль, ми зараз бачимо досить критичну ситуацію стосовно кількості хворих серед медичних працівників. Дійсно і наша фракція, і наш лідер Петро Порошенко займаються зараз забезпеченням лікарень необхідними захисними засобами", - сказала вона.
Депутатка наголосила, що у поїздках по регіонах дуже часто бачить, що медичних працівників змушують в тому числі говорити про забезпеченість лікарень, або ж лікарі просять надавати благодійну допомогу не безпосередньо на лікарню, щоб не отримати покарання від керівництва.
"Забезпечення не достатньо, тестування не достатньо. Ми бачимо також і корупційні речі, які відбуваються в міністерстві охорони здоров'я. На жаль, ситуація лише погіршується. Ми ще не досягли піку захворюваності, а вже маємо таку велику кількість хворих медпрацівників", - наголосила Зінкевич.
Представниця фракції зазначила, що влада повинна терміново вживати необхідних заходів, щоб не допустити погіршення ситуації з розповсюдженням хвороби, та в першу чергу захистити лікарів, які найперші стикаються із вірусом.
"Зараз потрібно екстрено вживати всі необхідні дії, зробити пріоритетним наш медичний персонал, і не покладати надію лише на волонтерів і благодійників", - сказала Зінкевич.
Вона зауважила, що послаблювати карантинні заходи, зокрема відкривати продовольчі ринки можна буде не раніше ніж за тиждень. Зараз потрібно спостерігати за статистикою і зрозуміти якою є кількість захворювань на коронавірус після великодніх свят, і вже після цього можливо буде розглядати питання про зменшення карантинних заборон.