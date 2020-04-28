42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну. ВIДЕО

В Україну доставлено 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, закуплених на кошти Фонду Порошенка в Південній Кореї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Це четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні.

Попередні 30 тис. костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України – насамперед в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія "Рошен" закупили 130 тис. захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів.

"Як відомо, в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані COVID-19 – це фактично кожен п’ятий хворий на коронавірус. Причиною цьому є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту", - наголошується в повідомленні.

У фракції нагадали, що "Європейська Солідарність" ще минулого тижня зареєструвала законопроєкт 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірусну хворобу і вимагає від президента та монобільшості ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

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