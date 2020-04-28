Бунт проти Зе-карантину. Що буде з фермерами та заробітчанами. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість про те, як українців дістав гібридний карантин, коли своїм - усе, а решті - закон і штраф на додачу.
Чому гібридний? Бо працювати можуть ті, хто "порішав". Так, карантинні обмеження дивом оминули ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, куди з'їжджається елітна клієнтура - від колег-депутатів до заступника голови Офісу Президента. І це в той час, коли поліція виписує штрафи манікюрниці та "пакує" самотнього плавця на пляжі в Гідропарку.
Отже, як поширюються бунти проти Зе-карантину? Чому деякі фермери вже заздрять мертвим? Скільки ще протримається казка про доброго царя і поганих бояр? І чим загрожує заборона українцям виїжджати на заробітки?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
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В Ліванє ми бачимо перший варіант - місто трощать вщент, а треба просто патріотичну проукраїнську владу в Україні
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARCV-tvs9-T_hYyU1BwTTK5F-dkFOJCZDxqji6uvAN6dQs1ZCrlx8gmiplLF82l0lYxmpSuheW-XtaxSoycE4PWT2aAQFpGMaO5x9Lj2QMT9cyVegRxZ3z8X2jH0lpM009TKmVgw3Dkkb-GfGLYLQTvM1AaXuTITpt13FxStJkVFtQEDGYc329BgKkBTjIYlrsHViDSmk41EITSKmbqWUKJJ3m2K0JzgpNz05hhqviynbK6WIoP4L4q2dYESrAU3Zi9QEb-FG7Xd5S74nqo92sQroeqzfnP-VO7wtQiPR57zqBCyT9Z6mepQrNNCLDUmJpUtTtXelWTXmw&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки на нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).
2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
гавномётфейкомет лаптекопытный.
Нема чого вештатись по заграницям !
Епідемії - немає (ЕПІДЕ́МІЯ (грец. ἐπιδημία, від ἐπίδημος - поширений у народі) - масова захворюваність населення на інфекційну хворобу, що прогресує в часі та просторі в межах певного регіону і значно перевищує рівень, зареєстрований на даній території впродовж низки років.) Бо нема масового захворювання. В кожній області - десятки чи сотні в лікарні. Десятки чи одиниці померлих. Це на сотні тисяч населення а то й мільйони (як для Києва) населення. Низьку небезпеку для населення продемонстрував ненавмисний експеримент із закритою спільнотою на кораблі:
Станом на 23 березня 2020, 761 із 3711 пасажирів і членів екіпажу були заражені вірусом, що підтверджено тестами,[13][14] 9 із них померло.[15][16][17][18] Пізніше кількість смертей зросла до 11 (28 березня).
Варто підкреслити, що всі померлі ( та й пасажири) були поважного віку. Які все одно б померли невдовзі від чогось подібнного. Смерть старих - це природньо. А дуже старих - тим більше.
И теперь 2команды.Одни все простили Пороху,и видят выходки Зе.
Другие по старой памяти критикуют Пороха и закрывают глаза на выходки теперешнего цирка во власти.А быть обьективным и осудить и прошлые ошибки(Пороха)и теперешние(Зе)-ну никак не получаеться.Если скпжешьчто против Зе,но и Порох то был не прав во многом-забросают каменьями -зебил...или порохобот.
Какой вывод?если народ не сделал правильных выводов и оин раз и два-в третий не слелает правильного выбора,его ждут снова грабли.
Не умнеют.
Бо они все под ментами. Я каждый день прохожу мимо двух таких закладив. Там движняк всегда и все "клиенты" без масок ни короны ни ментов не боятся.
А также работали добкинские пивнухи. Закрыли их только недавно.
Ведь эти самые фермеры/торгаши, зная, что такая ситуация будет, могли бы пожертвовать эти продукты фондам малоимущих, раздать нуждающимся людям, но нет, они же ждут, пока продукты начнут портится и потом начинают эту показуху с протестами , мол "как же плохо с нами, бедными, власть обошлась".
Я , например, не встречал репортажей и статей о том, где фермеры жертвуют продуктами для бедных , ведь все равно их не продать...
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1255064998105288704 7 ч
Президент Польщі після наради з міністрами попередив мешканців країни про загрозу великої засухи та неврожаю цього року і закликав заощаджувати воду, зокрема дощову.
Також оголошено про програму фінансової допомоги селянам і фермерам через засуху.