Бунт проти Зе-карантину. Що буде з фермерами та заробітчанами. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість про те, як українців дістав гібридний карантин, коли своїм - усе, а решті - закон і штраф на додачу.

Чому гібридний? Бо працювати можуть ті, хто "порішав". Так, карантинні обмеження дивом оминули ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, куди з'їжджається елітна клієнтура - від колег-депутатів до заступника голови Офісу Президента. І це в той час, коли поліція виписує штрафи манікюрниці та "пакує" самотнього плавця на пляжі в Гідропарку.

Отже, як поширюються бунти проти Зе-карантину? Чому деякі фермери вже заздрять мертвим? Скільки ще протримається казка про доброго царя і поганих бояр? І чим загрожує заборона українцям виїжджати на заробітки?

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