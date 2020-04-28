Бунт против Зе-карантина. Что будет с фермерами и заробитчанами. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о том, как украинцев достал гибридный карантин, когда своим - все, а остальным - закон и штраф в придачу.
Почему гибридный? Потому что работать могут те, кто "порешал". Например, карантинные меры чудом обошли ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, куда съезжается элитная клиентура - от коллег-депутатов и до заместителя главы Офиса президента. И это в то время, когда полиция выписывает штрафы маникюршам и "пакует" одинокого пловца на пляже в Гидропарке.
Итак, как распространяются бунты против Зе-карантина? Почему некоторые фермеры уже завидуют мертвым? Сколько еще продержится сказка о добром царе и плохих боярах? И чем чреват запрет украинцам выезжать на заработки?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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В Ліванє ми бачимо перший варіант - місто трощать вщент, а треба просто патріотичну проукраїнську владу в Україні
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARCV-tvs9-T_hYyU1BwTTK5F-dkFOJCZDxqji6uvAN6dQs1ZCrlx8gmiplLF82l0lYxmpSuheW-XtaxSoycE4PWT2aAQFpGMaO5x9Lj2QMT9cyVegRxZ3z8X2jH0lpM009TKmVgw3Dkkb-GfGLYLQTvM1AaXuTITpt13FxStJkVFtQEDGYc329BgKkBTjIYlrsHViDSmk41EITSKmbqWUKJJ3m2K0JzgpNz05hhqviynbK6WIoP4L4q2dYESrAU3Zi9QEb-FG7Xd5S74nqo92sQroeqzfnP-VO7wtQiPR57zqBCyT9Z6mepQrNNCLDUmJpUtTtXelWTXmw&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки на нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).
2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
гавномётфейкомет лаптекопытный.
Нема чого вештатись по заграницям !
Епідемії - немає (ЕПІДЕ́МІЯ (грец. ἐπιδημία, від ἐπίδημος - поширений у народі) - масова захворюваність населення на інфекційну хворобу, що прогресує в часі та просторі в межах певного регіону і значно перевищує рівень, зареєстрований на даній території впродовж низки років.) Бо нема масового захворювання. В кожній області - десятки чи сотні в лікарні. Десятки чи одиниці померлих. Це на сотні тисяч населення а то й мільйони (як для Києва) населення. Низьку небезпеку для населення продемонстрував ненавмисний експеримент із закритою спільнотою на кораблі:
Станом на 23 березня 2020, 761 із 3711 пасажирів і членів екіпажу були заражені вірусом, що підтверджено тестами,[13][14] 9 із них померло.[15][16][17][18] Пізніше кількість смертей зросла до 11 (28 березня).
Варто підкреслити, що всі померлі ( та й пасажири) були поважного віку. Які все одно б померли невдовзі від чогось подібнного. Смерть старих - це природньо. А дуже старих - тим більше.
И теперь 2команды.Одни все простили Пороху,и видят выходки Зе.
Другие по старой памяти критикуют Пороха и закрывают глаза на выходки теперешнего цирка во власти.А быть обьективным и осудить и прошлые ошибки(Пороха)и теперешние(Зе)-ну никак не получаеться.Если скпжешьчто против Зе,но и Порох то был не прав во многом-забросают каменьями -зебил...или порохобот.
Какой вывод?если народ не сделал правильных выводов и оин раз и два-в третий не слелает правильного выбора,его ждут снова грабли.
Не умнеют.
Бо они все под ментами. Я каждый день прохожу мимо двух таких закладив. Там движняк всегда и все "клиенты" без масок ни короны ни ментов не боятся.
А также работали добкинские пивнухи. Закрыли их только недавно.
Ведь эти самые фермеры/торгаши, зная, что такая ситуация будет, могли бы пожертвовать эти продукты фондам малоимущих, раздать нуждающимся людям, но нет, они же ждут, пока продукты начнут портится и потом начинают эту показуху с протестами , мол "как же плохо с нами, бедными, власть обошлась".
Я , например, не встречал репортажей и статей о том, где фермеры жертвуют продуктами для бедных , ведь все равно их не продать...
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1255064998105288704 7 ч
Президент Польщі після наради з міністрами попередив мешканців країни про загрозу великої засухи та неврожаю цього року і закликав заощаджувати воду, зокрема дощову.
Також оголошено про програму фінансової допомоги селянам і фермерам через засуху.