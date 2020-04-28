Бунт против Зе-карантина. Что будет с фермерами и заробитчанами. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о том, как украинцев достал гибридный карантин, когда своим - все, а остальным - закон и штраф в придачу.

Почему гибридный? Потому что работать могут те, кто "порешал". Например, карантинные меры чудом обошли ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, куда съезжается элитная клиентура - от коллег-депутатов и до заместителя главы Офиса президента. И это в то время, когда полиция выписывает штрафы маникюршам и "пакует" одинокого пловца на пляже в Гидропарке.

Итак, как распространяются бунты против Зе-карантина? Почему некоторые фермеры уже завидуют мертвым? Сколько еще продержится сказка о добром царе и плохих боярах? И чем чреват запрет украинцам выезжать на заработки?

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