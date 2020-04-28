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Бунт против Зе-карантина. Что будет с фермерами и заробитчанами. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о том, как украинцев достал гибридный карантин, когда своим - все, а остальным - закон и штраф в придачу.

Почему гибридный? Потому что работать могут те, кто "порешал". Например, карантинные меры чудом обошли ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, куда съезжается элитная клиентура - от коллег-депутатов и до заместителя главы Офиса президента. И это в то время, когда полиция выписывает штрафы маникюршам и "пакует" одинокого пловца на пляже в Гидропарке.

Итак, как распространяются бунты против Зе-карантина? Почему некоторые фермеры уже завидуют мертвым? Сколько еще продержится сказка о добром царе и плохих боярах? И чем чреват запрет украинцам выезжать на заработки?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

карантин (16729) заробитчане (587) фермер (188) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
Но главное не это! Главное что баригу скінулі!
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28.04.2020 15:05 Ответить
+33
Бунт против Зе-карантина. Что будет с фермерами и заробитчанами - Цензор.НЕТ 5308
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28.04.2020 15:06 Ответить
+31
пофиг, что хата сгорела, главное, что не Порох
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28.04.2020 15:09 Ответить
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Народ люто бажає відділити голови влади!
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28.04.2020 15:38 Ответить
Во, ***! Всесильный зебил. Во всем мире зе-карантин ввел.
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29.04.2020 09:03 Ответить
Тут шановний все діло як проводити акції протести - або громити магазини, грабувати банкомати і трощити адмін будівлі, або як Майдан спровадити владу до Ростова, а за ремонтування всього що потрощили буде платити звичайний українець як ми з вами, а це може і сотні міліонів, і нащо нам таке , бо Зе влада ні за що платити не збирається, удавиться.

В Ліванє ми бачимо перший варіант - місто трощать вщент, а треба просто патріотичну проукраїнську владу в Україні
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28.04.2020 17:51 Ответить
Мародьорство це завжди кусок хліба
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28.04.2020 15:27 Ответить
Faina Kaplan
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARCV-tvs9-T_hYyU1BwTTK5F-dkFOJCZDxqji6uvAN6dQs1ZCrlx8gmiplLF82l0lYxmpSuheW-XtaxSoycE4PWT2aAQFpGMaO5x9Lj2QMT9cyVegRxZ3z8X2jH0lpM009TKmVgw3Dkkb-GfGLYLQTvM1AaXuTITpt13FxStJkVFtQEDGYc329BgKkBTjIYlrsHViDSmk41EITSKmbqWUKJJ3m2K0JzgpNz05hhqviynbK6WIoP4L4q2dYESrAU3Zi9QEb-FG7Xd5S74nqo92sQroeqzfnP-VO7wtQiPR57zqBCyT9Z6mepQrNNCLDUmJpUtTtXelWTXmw&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки на нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
____
Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).

2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
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29.04.2020 00:15 Ответить
НАРОДОВЛАДДЯ - НЕМА АЛЬТЕРНАТИВИ
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28.04.2020 15:18 Ответить
Більшість заробітчан,це бобіки.Тепер будуть працювати в Україні,на зелених.поки не сконають.
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28.04.2020 15:24 Ответить
А шо сразу ФСБ? То по заданию теневого правительства Земли, или даже нет, по заданию Марсиан!!!
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28.04.2020 15:45 Ответить
Благодаря раннему и относительно строгому карантину мы, надеюсь, избежим судьбы Италии, Испании, Штатов, и, тем более, росии.
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28.04.2020 15:42 Ответить
за Італію і Іспанію,не переживай,вони свою економіку залили єврами і допомогою громадянам,+пайки,+відсрочка кред.платеежів,+2міс.скасування ком.платежів. В них все гуд. А тут буде-Ж О П А причому повна, сьогодні Окурок підписав закон про продаж землі, бабла-нема,ціни-є..ть космос,боргів по несплаті за ком послуги-космос(70%),на заробітки так масово як їздили-забудьте,ці країни лише зараз потребують тільки на поля сезонно.Все. Вибрали зелену Мразіну а перед цим Совєого лигаря,не зробили висновків-тепер падли жеріть,чи то ще буде!
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28.04.2020 16:52 Ответить
Ти в той Гішпанії був? То не розказуй про "залиту еврами " єкономіку )))
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28.04.2020 19:00 Ответить
Оно гавномёт фейкомет лаптекопытный.
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29.04.2020 09:06 Ответить
Судьбу Штатов мы точно избежали. У нас ведь бубочка а не какой-нибудь Трамп
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29.04.2020 05:24 Ответить
Почему забыли упомянуть торгующие Епицентры,Фокстроты,Алло и т.д? Их коронавирус как то стороной обходит чем тех,кто торгует на базарах при сквозняках?
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28.04.2020 15:45 Ответить
Ну що, як вам пакращення від молодої зекоманди !?
Нема чого вештатись по заграницям !
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28.04.2020 15:59 Ответить
"Ничого особыстого, тилькы факты"? Та ты шо?! А я вот вижу только "особысте" и не одного факта! Я о главном факте, который отрицается этой дамой- факта пандемии. То есть сотни тысяч умерших, ад в США, Италии и Испании- "не факт", а "выдумка Зеленского"? Не, не карантин "гибридный". Гибридная твоя "журналистика"!
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28.04.2020 16:14 Ответить
Охолонь. Пандемія - є (Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах.)
Епідемії - немає (ЕПІДЕ́МІЯ (грец. ἐπιδημία, від ἐπίδημος - поширений у народі) - масова захворюваність населення на інфекційну хворобу, що прогресує в часі та просторі в межах певного регіону і значно перевищує рівень, зареєстрований на даній території впродовж низки років.) Бо нема масового захворювання. В кожній області - десятки чи сотні в лікарні. Десятки чи одиниці померлих. Це на сотні тисяч населення а то й мільйони (як для Києва) населення. Низьку небезпеку для населення продемонстрував ненавмисний експеримент із закритою спільнотою на кораблі:
Станом на 23 березня 2020, 761 із 3711 пасажирів і членів екіпажу були заражені вірусом, що підтверджено тестами,[13][14] 9 із них померло.[15][16][17][18] Пізніше кількість смертей зросла до 11 (28 березня).

Варто підкреслити, що всі померлі ( та й пасажири) були поважного віку. Які все одно б померли невдовзі від чогось подібнного. Смерть старих - це природньо. А дуже старих - тим більше.
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28.04.2020 16:46 Ответить
Странный у нас народ.При Порошенко возмущались многим.И справедливо возмущались,было за что.Были выборы-выбирайте.Избрали еще хуже.
И теперь 2команды.Одни все простили Пороху,и видят выходки Зе.
Другие по старой памяти критикуют Пороха и закрывают глаза на выходки теперешнего цирка во власти.А быть обьективным и осудить и прошлые ошибки(Пороха)и теперешние(Зе)-ну никак не получаеться.Если скпжешьчто против Зе,но и Порох то был не прав во многом-забросают каменьями -зебил...или порохобот.
Какой вывод?если народ не сделал правильных выводов и оин раз и два-в третий не слелает правильного выбора,его ждут снова грабли.
Не умнеют.
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28.04.2020 16:47 Ответить
Вы совершенно верно заметили черту народа - бросаться в крайности. Или/Или. Если ты критикуешь Порошенко - ты "ЗЕдебил". Если замечаешь идиотизм Зеленского - ты порохобот. А надо заметить, что оба заслужили критику, и Порошенко не зря позорно проиграл в демократических выборах клоуну - нужно было полностью дискредитировать себя, чтобы вместо тебя предпочли малахольного кривляку из телевизора. Про ничтожество Зеленского говорить не хочу - я вообще не считаю его заслуживающим того времени, которое ему уделяется (поскольку он марионетка и пустое место). Но из того, что Зеленский - бестолочь, совершенно не следует, что Порошенко - спаситель украинской нации. Оба - гандоны.
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28.04.2020 17:59 Ответить
Ну да, Порох не святой, вот только кого на место Президента? Еще какое-нибудь новое лицо?
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28.04.2020 18:23 Ответить
скажу точно,що вже є і як буде розвиватись подальша ситуація. Європа а саме Польща,Німеччина,Чехія(в меншій мірі) будуть потребувати лише низькооплачувану,важку сезонну працю. тобто на 3-5міс.в році,не більше но за 5 міс.вкалування на полях-садах далеко не всі на це підпишуться,тут 100%. Виробничі під-а тих же країн потребуватимуть набагато менше роб.рук,на 60-70% через те що дуже багато поляків повернулись і повертаються в Польщу і основна задача уряду Польщі,Чехії і інших-забезпечення роботою власних громадян. Там де раніше працювало 70%наших а лише 30% поляків ззараз в точну навпаки.Висновки? Тому та вся шобла яка голосувала чи то за Недоростка чи Соєву ..лядь,ви будете мабуть жерти кору дерев тут в Україні,вже зєбнути і перечекати-не вийде! ну наголосували,падли,ну що ж!)))
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28.04.2020 16:47 Ответить
Розломило нафін все до основанія, а там дамо драпака. Чи може воно якось налагодиться? Дядьо рюкзак обіцяв же, що наведе порядок?
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28.04.2020 17:44 Ответить
Геть зелене чмо з влади.
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28.04.2020 18:25 Ответить
В Харькове наливайки не прекращали работу ни на один день.
Бо они все под ментами. Я каждый день прохожу мимо двух таких закладив. Там движняк всегда и все "клиенты" без масок ни короны ни ментов не боятся.
А также работали добкинские пивнухи. Закрыли их только недавно.
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28.04.2020 18:34 Ответить
Шо за жаба квакает в ролике ? Скажите ей что по утрам надо умываться ...и не только лицо.
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28.04.2020 19:25 Ответить
Все вы так озаботились проблемами торгашей/фермеров, они ж страдают и вынуждены выбрасывать гниющие продукты, да ? А вот им на вас всех глубоко насрать.
Ведь эти самые фермеры/торгаши, зная, что такая ситуация будет, могли бы пожертвовать эти продукты фондам малоимущих, раздать нуждающимся людям, но нет, они же ждут, пока продукты начнут портится и потом начинают эту показуху с протестами , мол "как же плохо с нами, бедными, власть обошлась".
Я , например, не встречал репортажей и статей о том, где фермеры жертвуют продуктами для бедных , ведь все равно их не продать...
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28.04.2020 19:55 Ответить
А ты подобраться на огороде , потрать деньги на семена ,топливо , а потом пойди и отдай даром ! Я бы Зеленскому в ж#пу засунул все это - пусть лопнет !
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29.04.2020 01:43 Ответить
https://twitter.com/RadioLemberg

https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1255064998105288704 7 ч

Президент Польщі після наради з міністрами попередив мешканців країни про загрозу великої засухи та неврожаю цього року і закликав заощаджувати воду, зокрема дощову.
Також оголошено про програму фінансової допомоги селянам і фермерам через засуху.
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28.04.2020 20:13 Ответить
"Зе - карантин"- ТАКОЕ впечатление, что только в нашей стране карантин, А во всём мире происходит ПИР. ВОТ такое раскачивание на руку Путлиру, так само себя вели и ведут попы про российские, А результат от этого МЫ все хорошо видим. ВТОРОЙ вопрос почему для одних карантин, А для других свобода действий, И сплошная нажива с накручиванием цен - ЗА цены нужно спрашивать с КАБ. МИНА, а вот почему работают те кто должен быть на карантине нужно в первую очередь спрашивать с местных властей С Кличка В. который постоянно ГРОЗНО говорит о выполнении карантина, А в его королевстве происходит бездлад, А так же с полна нужно спросить С Авакова - почему работники полиции не выявляют такие нарушения, ЧТО НУЖНО НЕ БАБУШЕК ГОНЯТЬ И ПЛАВЦОВ, и составлять протоколы на людей которые бес масок передвигаются, а выявлять грубые нарушения. А вот о фермерах нужно было подумать давным давно - ЭТО продуктовая житница не только ДЛЯ нашей страны, А может стать ЖИТНИЦЕЙ и для всего мира.
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29.04.2020 10:25 Ответить
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02.05.2020 21:21 Ответить
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