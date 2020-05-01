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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
це брифінг чи продовження 95 кварталу ?
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01.05.2020 10:52 Відповісти
+4
А Вы заказали их на выборах ?
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01.05.2020 10:28 Відповісти
+4
А ты своими глазами не видишь? Ну тогда я тебе расскажу. На улицах валяются разлагающиеся трупы, люди по ним перелазят, что бы добраться до магазина, больницы переполнены, все врачи заболели и тд.)))
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01.05.2020 10:43 Відповісти
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Будут оправдываться, почему вся гуманитарка ушла в Эпицентр)
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01.05.2020 10:26 Відповісти
Клоуны с шариками будут?
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01.05.2020 10:28 Відповісти
А Вы заказали их на выборах ?
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01.05.2020 10:28 Відповісти
кек)
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01.05.2020 10:33 Відповісти
А тем временем Пандемия шириться в размерах! Миллионы трупов! Некому убирать трупы с улиц и лечить заболевших! По этому случаю одуревший от безделья медперсонал разных госпиталей Мира исполняет тик-ток ритуальные танцы в масках!
https://www.youtube.com/watch?v=rsXxSqPUOuo&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=12&t=0s Нам нечем заняться и мы радуемся!
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01.05.2020 10:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4A4svs8LJeY&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=4 Пустой госпиталь в ЛосАнджелесе.
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01.05.2020 10:31 Відповісти
Я щось не вкурив: як то вони виявили нових хворих, якщо ПЛР - тестів не проводили

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7296
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01.05.2020 10:34 Відповісти
Є така собі методика. Дивимося на стелю і уявляємо там якісь цифри. Потім подаємо в звітах.Працює на 100 відсотків!
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01.05.2020 10:38 Відповісти
запитайтесь на "Унітазі Притули"
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01.05.2020 11:07 Відповісти
Проскочило 118554 тестів, чи 6686 за останню добу
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5118
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01.05.2020 11:11 Відповісти
доклад - у бабы Моти энурез...
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01.05.2020 10:35 Відповісти
срочно обьявляем пандемию))
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01.05.2020 10:38 Відповісти
Будет вторая волна
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01.05.2020 10:39 Відповісти
Что там в Черкассах? Кто скажет правду?
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01.05.2020 10:40 Відповісти
А ты своими глазами не видишь? Ну тогда я тебе расскажу. На улицах валяются разлагающиеся трупы, люди по ним перелазят, что бы добраться до магазина, больницы переполнены, все врачи заболели и тд.)))
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01.05.2020 10:43 Відповісти
Типун тебе ....
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01.05.2020 13:00 Відповісти
приходит бабуля с внуком к врачу.
врач спрашивает бабуля что у внучка понос и рвота.
бабуля - не сынок, блюёть и дрищить..
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01.05.2020 10:43 Відповісти
❗️ Суд суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару в течение 48 часов раскрыть результаты его тестирования на коронавирус, которое проводилось в середине марта.
Если тест окажется положительным, это будет основанием для привлечения к ответственности и вынесению импичмента, т.к. президент не соблюдал самоизоляцию и активно общался на улице со своими сторонниками,
Напомним, Болсонаро неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями из-за пандемии. Как утверждает Болсонару, вирус опасен только для пожилых и тех, кто относится к группам риска, большинство же, по его мнению, перенесут его в форме "легкой простуды". Бразильский лидер считает, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы.
На текущий момент в Бразилии зарегистрировано 87,187 заразившихся коронавирусом, скончалось 6,006 человек.
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01.05.2020 10:45 Відповісти
це брифінг чи продовження 95 кварталу ?
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01.05.2020 10:52 Відповісти
1. Почему в статистике заболевших от министра нет данных о социальном положении заболевших? Почему не известно количество курящих среди заболевших? Сколько заболевших предположительно заразились на службах машковских попов? Как они вообще борятся с корововирусом если они не собирают элементарные данные, чтоб понять картину заражений?
2. Черкассы поддерживаю, ибо Украина должна иметь альтернативу, но черкасские власти должны следить, чтоб не было диверсий с заражениями, ибо власть явно использует карантин для распродажи украинской земли, для обогащения олигархов и урезания прав и свобод украинцев, а значит по Карлу Марксу способна на любое преступление.
3. Министр сам проговорился, что украинцы устали от карантина, но вчера КМИС нам объявил, что украинцы жаждут карантина - 79% за. Кому принадлежит КМИС вопрос риторический, поэтому зе попэрэдныка никогда не посадит - они гарно вместе фальсифицируют соцопросы.
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01.05.2020 10:59 Відповісти
 
 