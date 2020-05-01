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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+5 Olexa N #465183
показати весь коментар01.05.2020 10:52 Відповісти Посилання
+4 Vladimir Longer
показати весь коментар01.05.2020 10:28 Відповісти Посилання
+4 John Doe #302435
показати весь коментар01.05.2020 10:43 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=rsXxSqPUOuo&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=12&t=0s Нам нечем заняться и мы радуемся!
врач спрашивает бабуля что у внучка понос и рвота.
бабуля - не сынок, блюёть и дрищить..
Если тест окажется положительным, это будет основанием для привлечения к ответственности и вынесению импичмента, т.к. президент не соблюдал самоизоляцию и активно общался на улице со своими сторонниками,
Напомним, Болсонаро неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями из-за пандемии. Как утверждает Болсонару, вирус опасен только для пожилых и тех, кто относится к группам риска, большинство же, по его мнению, перенесут его в форме "легкой простуды". Бразильский лидер считает, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы.
На текущий момент в Бразилии зарегистрировано 87,187 заразившихся коронавирусом, скончалось 6,006 человек.
2. Черкассы поддерживаю, ибо Украина должна иметь альтернативу, но черкасские власти должны следить, чтоб не было диверсий с заражениями, ибо власть явно использует карантин для распродажи украинской земли, для обогащения олигархов и урезания прав и свобод украинцев, а значит по Карлу Марксу способна на любое преступление.
3. Министр сам проговорился, что украинцы устали от карантина, но вчера КМИС нам объявил, что украинцы жаждут карантина - 79% за. Кому принадлежит КМИС вопрос риторический, поэтому зе попэрэдныка никогда не посадит - они гарно вместе фальсифицируют соцопросы.