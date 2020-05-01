Підсумки дня на Цензор.НЕТ. ПРЯМИЙ ЕФІР

Журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі розповідають про головне з того, що трапилося сьогодні і підбивають політичні підсумки дня.

Сьогодні ми обговоримо такі теми:

- Огляд найкращих публікацій на сайті за тиждень;

- Про Велюрівців із Зе-влади;

- Про "Епіцентр" політичного тугодумства;

- Про спроби влади фальсифікувати результати розслідування щодо вибухів у Балаклії;

- Про генерального прокурора, який знайшов схрон зі зброєю у своїй голові;

- Про заробітчан, які можуть стати голкою в яйці для діючої влади;

- Про нову партію мерів, яка може кинути виклик Зеленському вже восени;

- Про Раду, яка так і не проголосувала за Саакашвілі.

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