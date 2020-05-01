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Підсумки дня на Цензор.НЕТ. ПРЯМИЙ ЕФІР

Журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі розповідають про головне з того, що трапилося сьогодні і підбивають політичні підсумки дня.

Сьогодні ми обговоримо такі теми:

- Огляд найкращих публікацій на сайті за тиждень;
- Про Велюрівців із Зе-влади;
- Про "Епіцентр" політичного тугодумства;
- Про спроби влади фальсифікувати результати розслідування щодо вибухів у Балаклії;
- Про генерального прокурора, який знайшов схрон зі зброєю у своїй голові;
- Про заробітчан, які можуть стати голкою в яйці для діючої влади;
- Про нову партію мерів, яка може кинути виклик Зеленському вже восени;
- Про Раду, яка так і не проголосувала за Саакашвілі.

Дивіться в прямому ефірі в YouTube і на сайті Цензор.НЕТ.

Автор: 

новини (111) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+13
Епічні зашквари !
І всього лише за тиждень
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01.05.2020 17:36 Відповісти
+13
Украина недостойна Порошенко,вот Шариков это наш Чувак...
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01.05.2020 17:47 Відповісти
+8
Лишь би нє Петья
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01.05.2020 17:42 Відповісти
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Епічні зашквари !
І всього лише за тиждень
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01.05.2020 17:36 Відповісти
И это всё о нём...
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01.05.2020 17:36 Відповісти
Лишь би нє Петья
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01.05.2020 17:42 Відповісти
Пети больше не будет.
Всё, сдулся Петя.
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01.05.2020 17:57 Відповісти
це ти о свойом ? о лічном ?
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01.05.2020 17:58 Відповісти
Не, о лично твоём.
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01.05.2020 17:59 Відповісти
а в мене такого немає. )
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01.05.2020 18:00 Відповісти
Мне твоего не надо!
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01.05.2020 18:02 Відповісти
Серйозна ж тема.
А ти мене змусив до флуду.
Прощавай, зеленососе.
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01.05.2020 18:03 Відповісти
Давай.
Надоела уже.
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01.05.2020 18:04 Відповісти
І хто буде?
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01.05.2020 18:02 Відповісти
И не петя и не вова.
100%
Петина песня спета.
Вова свою задачу выполнил.
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01.05.2020 18:03 Відповісти
Петро - наступний президент.
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01.05.2020 18:11 Відповісти
уверяю тебя и он не вечен
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01.05.2020 18:45 Відповісти
Мальдивов ....
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01.05.2020 18:54 Відповісти
Позбавляють права на життя - чиніть опір!
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01.05.2020 18:04 Відповісти
кто такой этот непетя?
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01.05.2020 20:16 Відповісти
підтримую - він не справився. То ж Батько Зе виведе нас на шлях до успіху!
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01.05.2020 20:41 Відповісти
Украина недостойна Порошенко,вот Шариков это наш Чувак...
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01.05.2020 17:47 Відповісти
Без ЗЕбила жизнь не мила.
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01.05.2020 18:03 Відповісти
я недостоин порошенко, Катю вспомни
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01.05.2020 18:46 Відповісти
Ростов достоин Пети И соседи у него будут хорошие
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01.05.2020 18:56 Відповісти
🎯
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01.05.2020 19:30 Відповісти
Темы - актуальны....., а то что в стиле «стеба» написаны - это ПЯТЬ......😁
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01.05.2020 17:54 Відповісти
Актуально, интересно, но жутко тяжело слушать. Журналист портит все впечатление.
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01.05.2020 20:16 Відповісти
У меня видео не открывается........☹️
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01.05.2020 21:18 Відповісти
Попробуйте на ютубе https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pGwS9oD4Lgw&feature=emb_logo
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01.05.2020 21:21 Відповісти
Спасибо.......🙂
Видео «долгое» - чуть позже посмотрю в «покое» без детей🙂
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01.05.2020 21:30 Відповісти
Посмотрела видео......Действительно дядька нервирует......☹️

А в остальном - хорошо разложено по полочкам.....
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02.05.2020 00:56 Відповісти
Хорошо хоть девочка сглаживает немного впечатление.
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02.05.2020 01:01 Відповісти
Це ті що першими почали порушувати Карантин і їздили знімали відео про Київ на Карантині і свої порушення і викладали це на Ютуб?
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01.05.2020 17:59 Відповісти
Підсумки дня на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4796
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01.05.2020 18:39 Відповісти
Что ж, Марина Данилюк-Ярмолаева сделала "себя вместе".
Теперь Марина барыжит на темах про велюрных, квартальных, мрийно-эпицентровых и прочих зеленых саако-ральных ни-разу-не-барыг.
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01.05.2020 19:19 Відповісти
Сьогодні біля вхідних дверей супермаркету мережі Фуршет у Києві був невеликий столик Медтехніки, де можна було купити рукавички та антисептик. Раніше не було такого столику, зявився після прильоту Мрії . Нещодавно провели опитування, як довго можуть українці ще бути на карантині, місяць, чи більше. Так от я думаю, що українці будуть доти на карантині поки Епіцентр та інші бізнесюки не с продадуть всі антикарантинні засоби які прилетіли за весь час комерційними літаками.
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01.05.2020 19:40 Відповісти
Итоги разместите где-то вверху, в шапке. А то шляпа какая-то.
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01.05.2020 20:19 Відповісти
powderbot vs greensnot. let's go
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02.05.2020 10:48 Відповісти
Буткевич мабуть чпокає цю страшненьку кобилку.
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03.05.2020 00:25 Відповісти
 
 