Підсумки дня на Цензор.НЕТ. ПРЯМИЙ ЕФІР
Журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі розповідають про головне з того, що трапилося сьогодні і підбивають політичні підсумки дня.
Сьогодні ми обговоримо такі теми:
- Огляд найкращих публікацій на сайті за тиждень;
- Про Велюрівців із Зе-влади;
- Про "Епіцентр" політичного тугодумства;
- Про спроби влади фальсифікувати результати розслідування щодо вибухів у Балаклії;
- Про генерального прокурора, який знайшов схрон зі зброєю у своїй голові;
- Про заробітчан, які можуть стати голкою в яйці для діючої влади;
- Про нову партію мерів, яка може кинути виклик Зеленському вже восени;
- Про Раду, яка так і не проголосувала за Саакашвілі.
Дивіться в прямому ефірі в YouTube і на сайті Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Ksenia VB
показати весь коментар01.05.2020 17:36 Відповісти Посилання
+13 Senator S #201477
показати весь коментар01.05.2020 17:47 Відповісти Посилання
+8 Ksenia VB
показати весь коментар01.05.2020 17:42 Відповісти Посилання
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І всього лише за тиждень
Всё, сдулся Петя.
А ти мене змусив до флуду.
Прощавай, зеленососе.
Надоела уже.
100%
Петина песня спета.
Вова свою задачу выполнил.
Видео «долгое» - чуть позже посмотрю в «покое» без детей🙂
А в остальном - хорошо разложено по полочкам.....
Теперь Марина барыжит на темах про велюрных, квартальных, мрийно-эпицентровых и прочих зеленых саако-ральных ни-разу-не-барыг.