Итоги дня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире рассказывают о главном из того, что случилось сегодня и подводят политические итоги дня.

Сегодня мы обсудим такие темы:

- Обзор лучших публикаций на сайте за неделю;

- О Велюровцах из Зе-власти;

- Об "Эпицентре" политического тугодумства;

- О попытках власти фальсифицировать результаты расследования по взрывам в Балаклее;

- О генеральном прокуроре, который нашел схрон с оружием в собственной голове;

- О заробитчанах, которые могут стать иглой в яйце для действующей власти;

- О новой партии мэров, которая может бросить вызов Зеленскому уже осенью;

- О Раде, которая так и не проголосовала за Саакашвили.

Смотрите в прямом эфире в YouTube и на сайте Цензор.НЕТ.