Итоги дня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире рассказывают о главном из того, что случилось сегодня и подводят политические итоги дня.

Сегодня мы обсудим такие темы: 

- Обзор лучших публикаций на сайте за неделю;
- О Велюровцах из Зе-власти;
- Об "Эпицентре" политического тугодумства;
- О попытках власти фальсифицировать результаты расследования по взрывам в Балаклее;
- О генеральном прокуроре, который нашел схрон с оружием в собственной голове;
- О заробитчанах, которые могут стать иглой в яйце для действующей власти;
- О новой партии мэров, которая может бросить вызов Зеленскому уже осенью;
- О Раде, которая так и не проголосовала за Саакашвили.

Смотрите в прямом эфире в YouTube и на сайте Цензор.НЕТ.

Автор: 

новости (293) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (436)
Епічні зашквари !
І всього лише за тиждень
01.05.2020 17:36
Украина недостойна Порошенко,вот Шариков это наш Чувак...
01.05.2020 17:47
01.05.2020 17:47
Лишь би нє Петья
01.05.2020 17:42
Епічні зашквари !
І всього лише за тиждень
01.05.2020 17:36
И это всё о нём...
01.05.2020 17:36
Лишь би нє Петья
01.05.2020 17:42
Пети больше не будет.
Всё, сдулся Петя.
01.05.2020 17:57
це ти о свойом ? о лічном ?
01.05.2020 17:58
Не, о лично твоём.
01.05.2020 17:59
а в мене такого немає. )
01.05.2020 18:00
Мне твоего не надо!
01.05.2020 18:02
Серйозна ж тема.
А ти мене змусив до флуду.
Прощавай, зеленососе.
01.05.2020 18:03
Давай.
Надоела уже.
01.05.2020 18:04
І хто буде?
01.05.2020 18:02
И не петя и не вова.
100%
Петина песня спета.
Вова свою задачу выполнил.
01.05.2020 18:03
Петро - наступний президент.
01.05.2020 18:11
уверяю тебя и он не вечен
01.05.2020 18:45
Мальдивов ....
01.05.2020 18:54
Позбавляють права на життя - чиніть опір!
01.05.2020 18:04
01.05.2020 18:04
кто такой этот непетя?
01.05.2020 20:16
підтримую - він не справився. То ж Батько Зе виведе нас на шлях до успіху!
01.05.2020 20:41
01.05.2020 20:41
Украина недостойна Порошенко,вот Шариков это наш Чувак...
01.05.2020 17:47
01.05.2020 17:47
Без ЗЕбила жизнь не мила.
01.05.2020 18:03
я недостоин порошенко, Катю вспомни
01.05.2020 18:46
01.05.2020 18:46
Ростов достоин Пети И соседи у него будут хорошие
01.05.2020 18:56
01.05.2020 18:56
🎯
01.05.2020 19:30
Темы - актуальны....., а то что в стиле «стеба» написаны - это ПЯТЬ......😁
01.05.2020 17:54
01.05.2020 17:54
Актуально, интересно, но жутко тяжело слушать. Журналист портит все впечатление.
01.05.2020 20:16
01.05.2020 20:16
У меня видео не открывается........☹️
01.05.2020 21:18
01.05.2020 21:18
Попробуйте на ютубе https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pGwS9oD4Lgw&feature=emb_logo
01.05.2020 21:21
01.05.2020 21:21
Спасибо.......🙂
Видео «долгое» - чуть позже посмотрю в «покое» без детей🙂
01.05.2020 21:30
Посмотрела видео......Действительно дядька нервирует......☹️

А в остальном - хорошо разложено по полочкам.....
02.05.2020 00:56
Хорошо хоть девочка сглаживает немного впечатление.
02.05.2020 01:01
02.05.2020 01:01
Це ті що першими почали порушувати Карантин і їздили знімали відео про Київ на Карантині і свої порушення і викладали це на Ютуб?
01.05.2020 17:59
01.05.2020 17:59
Підсумки дня на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4796
01.05.2020 18:39
01.05.2020 18:39
Что ж, Марина Данилюк-Ярмолаева сделала "себя вместе".
Теперь Марина барыжит на темах про велюрных, квартальных, мрийно-эпицентровых и прочих зеленых саако-ральных ни-разу-не-барыг.
01.05.2020 19:19
Сьогодні біля вхідних дверей супермаркету мережі Фуршет у Києві був невеликий столик Медтехніки, де можна було купити рукавички та антисептик. Раніше не було такого столику, зявився після прильоту Мрії . Нещодавно провели опитування, як довго можуть українці ще бути на карантині, місяць, чи більше. Так от я думаю, що українці будуть доти на карантині поки Епіцентр та інші бізнесюки не с продадуть всі антикарантинні засоби які прилетіли за весь час комерційними літаками.
01.05.2020 19:40
01.05.2020 19:40
Итоги разместите где-то вверху, в шапке. А то шляпа какая-то.
01.05.2020 20:19
01.05.2020 20:19
powderbot vs greensnot. let's go
02.05.2020 10:48
Буткевич мабуть чпокає цю страшненьку кобилку.
03.05.2020 00:25
03.05.2020 00:25
 
 