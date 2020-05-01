Итоги дня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире рассказывают о главном из того, что случилось сегодня и подводят политические итоги дня.
Сегодня мы обсудим такие темы:
- Обзор лучших публикаций на сайте за неделю;
- О Велюровцах из Зе-власти;
- Об "Эпицентре" политического тугодумства;
- О попытках власти фальсифицировать результаты расследования по взрывам в Балаклее;
- О генеральном прокуроре, который нашел схрон с оружием в собственной голове;
- О заробитчанах, которые могут стать иглой в яйце для действующей власти;
- О новой партии мэров, которая может бросить вызов Зеленскому уже осенью;
- О Раде, которая так и не проголосовала за Саакашвили.
Смотрите в прямом эфире в YouTube и на сайте Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І всього лише за тиждень
Всё, сдулся Петя.
А ти мене змусив до флуду.
Прощавай, зеленососе.
Надоела уже.
100%
Петина песня спета.
Вова свою задачу выполнил.
Видео «долгое» - чуть позже посмотрю в «покое» без детей🙂
А в остальном - хорошо разложено по полочкам.....
Теперь Марина барыжит на темах про велюрных, квартальных, мрийно-эпицентровых и прочих зеленых саако-ральных ни-разу-не-барыг.