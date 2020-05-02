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Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двоє 19-річних молодих людей зірвали прапор України з розташованого в центрі міста флагштока. 13-річна дівчина знімала це на телефон і сміялася. Поліція почала провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ НП у Запорізькій області.

"1 травня у соціальній мережі "Інстаграм" з’явилось відео, на якому видно, як в  Запоріжжі двоє юнаків зірвали Державний прапор України зі флагштоку. Ця інформація також була поширена у засобах масової інформації. 

Працівниками Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку та розпочато перевірку.

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Поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Запорізькій області та за допомогою громадськості, встановили учасників події. Ними виявились мешканці Запоріжжя - двоє юнаків, 2001 років народження, та дівчина, 2007 року народження. Зловмисників доставили до Олександрівського відділення поліції.

За даним фактом слідчим Олександрівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.338 (Наруга над державними символами)

Покарання за цією статтею варіюється від штрафу в 850 гривень до позбавлення волі на строк до 2 років.

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Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція 01
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція 02

Запоріжжя (2316) підлітки (424) Нацполіція (15320) прапор (487)


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Топ коментарі
+90
На минное поле их. Это кацапский биомусор
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02.05.2020 00:36 Відповісти
+86
Таким в армии делать нечего. Армия не мусорная свалка.
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02.05.2020 00:42 Відповісти
+74
Отправить их в "ЛДНР" на ПМЖ.
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02.05.2020 00:36 Відповісти
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в 18-19 лет пора отвечать за свои дела. Лишить гражданства навсегда, раз тебе ненавистна родная страна и флаг. И значит - тебе - волчий билет - никакой работы в гос. предприятиях и органах, никакого бесплатного образования и лечения, никаких госстраховок, никаких потом пенсий (даже социальных) и пособий. И вали в любимый Держимордор - там тнбя ждут браться с распростёртыми объятиями, доказывай делом , какой ты крутой чувачок на деле , а не на шее мамы с папой, вырастивших таких ****** и паскуду. 18- 20 летние хлопцы принимали смерть лютую за этот прапор - живот кому - то вспороли православные северные браться, под артогнём и градами спасали этот кусок материи. Биомусор - выгнать к оркам навсегда
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02.05.2020 12:14 Відповісти
+100500)))
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02.05.2020 13:01 Відповісти
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 432
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02.05.2020 12:17 Відповісти
вонючки криворожские. сцать нужно на флаг оккупанта
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02.05.2020 12:23 Відповісти
Запоріжжя - це кубло комуністичних недобитків. Там досі є пыонЭры, камсамол, да-здра-пєр-ма та інша компартійна шушера. Тільки після заборони компартії на законодавчому рівні вони адаптувались до нових умов
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02.05.2020 12:33 Відповісти
Позбавленя громадянства України. Жирна крапка! Вік тут ні до чого. Підліток чи дорослий. Ці гниди з часом стануть вошами на тілі України.
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02.05.2020 12:42 Відповісти
Надо объяснить детям, что больше не надо срывать флаги и валить памятники.
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02.05.2020 12:54 Відповісти
"Дітки" в 19 років вже мають знати, що зривати треба лише ворожі прапори і валити пам'ятники слід лише окупантам.
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02.05.2020 13:04 Відповісти
Вот при всех косяках украинской власти-этого быть не должно.Поддерживал майдан-не поддерживал,не волнует. Флаг есть флаг.
За такое в любой уважающей себя стране-жестокое татумбо!!!
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02.05.2020 12:54 Відповісти
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 1662
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02.05.2020 13:01 Відповісти
Это ватный биомусор - всех в утиль.Такие вещи не должны проходить незамеченными - это принципиально. Над такими тварями надо проводить публично "наказание" и демонстрировать всем остальным. Государственные символы нужно уважать.
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02.05.2020 13:06 Відповісти
По вашему это нормально?)

Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 4168
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02.05.2020 13:10 Відповісти
любити батьківщину так не змусиш але пара стусанів замінює 2 години виховної бесіди
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02.05.2020 22:39 Відповісти
Конечно не нормально, таких тварей нужно только калечить или убивать, парой оплеух их не перевоспитаешь.
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03.05.2020 00:20 Відповісти
Это же блин ребенок. Что с вами не так?
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02.05.2020 13:12 Відповісти
россия (параша/кацапстан) распадется, путин будет повешен, портнов, шарий, медведчук будут сидеть в тюрьме на бутылке, все верно?
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02.05.2020 13:24 Відповісти
Они издеваются над ребенком при этом старательно прячут свои лица. Что вообще происходит с этим миром?
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02.05.2020 13:43 Відповісти
ты на вопрос отвечай ватный черт - тест не пройден. Иди нахер домой на россию/на парашу "защитничек" детей.
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02.05.2020 15:48 Відповісти
так словили бы медведчука, портнова, шария, слова бы никто не сказал, а девку 13 летнюю запугать много ума не надо
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02.05.2020 14:11 Відповісти
С таких сук потом Штепи произростают, и не только девочек за такую пакость пугали но и дедушек и вьюношей и возраст не оправдание .
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02.05.2020 14:27 Відповісти
а с каких сук уже произросли вот эти воители с девчонками ссыкливые?
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02.05.2020 18:16 Відповісти
Чучело бл.дь спроси у родителей Краматорського 17летнего пацана которого зарезали Бльшие даже не хлопці, а дяди сепеара за проУкраїнську позицию.
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02.05.2020 18:54 Відповісти
У нас 75% такого мусора!
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02.05.2020 15:34 Відповісти
Два дебила, это сила.
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02.05.2020 13:09 Відповісти
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 3130
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02.05.2020 16:42 Відповісти
Орден від президентика цим героям!
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02.05.2020 13:40 Відповісти
1987 у нас в Сарнах 17 річний пацан вивісив жовто блакитний на телевізійній вишці ,кгб таскало в школі вчителі пресували ото був тиск, а ці медалі за звільнення Запоріжжя отримають
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02.05.2020 13:56 Відповісти
вже є відео, як виховуть організм, який вів відеозапис.
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02.05.2020 13:58 Відповісти
Почему они это сделали именно с 13-летней девочкой? Не со взрослыми парнями которые срывали флаг.
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02.05.2020 14:08 Відповісти
Может те успели спрятаться в полиции?
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02.05.2020 14:22 Відповісти
твоя родина параша развалится а карлик-педофил путин будет повешен и мы у вас чертей ватных еще заберем Краснодарский Край и вернем все свои территории.
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02.05.2020 16:00 Відповісти
То что ставили на колени ребенка и издевались, это уже переходит все рамки. Это уголовное преступление. Боюсь что государство опять сделает вид что ничего не произошло.
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02.05.2020 14:03 Відповісти
мало били..нужно ещё более жёстко,все сантименты остались до #крымнаша
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02.05.2020 14:09 Відповісти
Поэтому надо бить детей? Может патриотам поискать противников покрупнее?
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02.05.2020 14:12 Відповісти
а при чём здесь патриоты!? ..я **** за надругательство над флагом начищу без всякого патриотизма,просто необходимость..но судя по ключу вопроса вы стандарная вата
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02.05.2020 14:16 Відповісти
это у вас с головой не порядок,или с памятью! ..забыли наверно какой горой трупов закончились игры с флагом в Крыму? ..повтора хотите?
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02.05.2020 14:25 Відповісти
позор был-бы если бы эта амёба похихикала без ответа..а так всё как и должно быть
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02.05.2020 14:33 Відповісти
россия (параша/кацапстан) - страна чертей, верно?
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02.05.2020 15:55 Відповісти
что вы вообще хотите сказать!? ..давайте скрин своего паспорта в студию и ляпайте его хоть зелёнкой ,хоть гауном с бормотухой! ..а уж потом со своих ****** и своим примером будете учить.
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02.05.2020 14:39 Відповісти
Тут тебе и таким -же пацихфистам б..дь есть фото 17летнего погибщего пацана киборга героя України из того-же Запоріжжя воевавшего с ПРОТИВНИКАМИ ПОКРУПНЕЕ.
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02.05.2020 14:36 Відповісти
Нужно не бить, нужно калечить, именно так можно перевоспитать (в смысле поставить в стойло) ватноголовое быдло. Так что свои вскукареки оставь для ватных сайтов, там ты найдешь благодарную публику (хвашисты, распятые мальчики и прочая срань гарантирована)
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03.05.2020 00:31 Відповісти
Свнсбч бот под прокси - хорош звенеть рогами и отмазывать малолетнюю тупую шмару.
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02.05.2020 14:50 Відповісти
клоун должен наградить за "борьбу с нациками"
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02.05.2020 14:16 Відповісти
Не понимаю я нашего законодательства. Почему от 850 грн до 2 лет??? Должно быть четко - 2 года. Шо за поле для коррупции в каждой дырке???
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02.05.2020 14:20 Відповісти
Все законы прописаны чтобы было поле для взятки! Вилка в наказании- это и есть поле где зарабатывают власти! Заплатишь достаточно, то по минималке пойдёшь, заплатишь сверху -домашний арест сделают. КОММЕРЦИЯ!
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04.05.2020 01:17 Відповісти
Саме тому потрібно паспорт не громадянина.
Причина в тому що в нас громадянство нічого не коштує і дається кому попало, як наслідок його ніхто не шанує. А велика частина уродів ще наживається на цьому використовуючи його для дій в інтересах інших держав, де паспорт це річ яка дорого коштує.
https://petition.president.gov.ua/petition/91122
Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція - Цензор.НЕТ 6271
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02.05.2020 14:43 Відповісти
Я за те, щоб за публічну наругу над державними символами, пам'яттю та історією країни, за добровільне потурання та співпрацю з ворогом переводити у статус негромадянина з ураженням у деяких правах
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02.05.2020 22:35 Відповісти
Фиолетовый цвет был бы кстати, это цвет безразличия.
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04.05.2020 14:00 Відповісти
ЦЕ БІОСМІТТЯ ПІДПАЛЮЄ СУХОСТІЙ, ЛІСИ!! Батькам штраф тис.100 потім подумають!!
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02.05.2020 15:03 Відповісти
В Дыру на поселение. Самое лучшее для подобных двуногих. Родителям - год удержания 50% из зарплаты.
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02.05.2020 15:13 Відповісти
Родителей то за шо?)
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02.05.2020 15:26 Відповісти
За то что воспитали такое быдло, или ты думаешь что эти выродки сами по себе ватанами стали?
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03.05.2020 00:33 Відповісти
Они взрослые. Ну кроме маленькой девочки которой отмстили патриоты.)
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02.05.2020 15:30 Відповісти
Забейся под трубу ватный черт.
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02.05.2020 15:52 Відповісти
А кто воспитал ватных полудурков?
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02.05.2020 15:35 Відповісти
слышь ты черт обоссаный - на кавказе тех мразей, кто надругался над флагом -порвали бы и не смотрели бы кто там.
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02.05.2020 15:52 Відповісти
Надругиваться не нужно. Нужно карать по закону. Спецшкола, срок, баланда, жизнь в трущобах.
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02.05.2020 16:13 Відповісти
Вовремя не отписшенная вата приводит к многочисленным смертям ни в чем не повинных людей, разрушениям и страданиям. Это уже аксиома.
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02.05.2020 16:15 Відповісти
Такая же вата, или ты думаешь что в семье патриотов вырастет такое быдло?
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03.05.2020 00:28 Відповісти
Этих пидаров нужно на нары, с фатой на головах, вот там они повеселятся, ватные уроды.
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02.05.2020 15:38 Відповісти
Пришлите их на службу к нам в Станицу Луганскую. Под обстрелом в ночи патриотизм сразу появится.
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02.05.2020 15:40 Відповісти
Там не тільки "русскаїзичниє чєлюсті", а ще й відповідний "мозг"!
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02.05.2020 16:21 Відповісти
Полегче, тут у большинства русскаїзичниє чєлюсті.
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02.05.2020 16:45 Відповісти
В 19 років хлопці з армії приходять, а ці чуда-юда...
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02.05.2020 16:23 Відповісти
Цензор, 19 лет, это тебе уже не подростки, неужели не понятно? Дурные головы им по срывать бы, вместе бы с той сцыкухой, что снимала на телефон.
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02.05.2020 17:34 Відповісти
В будущем от этих уродов, хорошего уже ждать нечего.
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02.05.2020 17:37 Відповісти
Риба гниє з голови!!!!!!!!
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02.05.2020 19:00 Відповісти
Онижедети матьих!
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02.05.2020 20:09 Відповісти
Молодая зелен(ск)ая по/и(д)росль.
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02.05.2020 20:29 Відповісти
животниє
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02.05.2020 22:31 Відповісти
Пробіли виховання в школі і вдома, а діточок - на парашу на перевиховання.
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02.05.2020 23:45 Відповісти
А знаете что самое хреновое во всем этом - эти твари "чистосердечно раскаются" и получат от самого гуманного к сепарам и ватникам "украинского" суда штраф в 850грн. и будут ждать лучшего момента когда можно будет свою ватность проявить по полной. При этом эта малолетняя млядь которая все это снимала и давала советы как лучше рвать наш флаг вообще скорее всего отделается легким испугом и "воспитательной беседой".
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03.05.2020 00:27 Відповісти
Огидна руссская падаль.
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03.05.2020 03:40 Відповісти
В СССР при подсудном залёте, давали выбор, в армии спрятаться и реабилитацию получить.
Так что, им выбор, или 2 года тюрьмы или 1 год в АТО. И это было бы справедливо.
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04.05.2020 01:23 Відповісти
Откупятся, йододефицитные.
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04.05.2020 13:58 Відповісти
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