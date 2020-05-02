Підлітки в Запоріжжі зірвали державний правпор і зняли це на відео, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двоє 19-річних молодих людей зірвали прапор України з розташованого в центрі міста флагштока. 13-річна дівчина знімала це на телефон і сміялася. Поліція почала провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ НП у Запорізькій області.

"1 травня у соціальній мережі "Інстаграм" з’явилось відео, на якому видно, як в Запоріжжі двоє юнаків зірвали Державний прапор України зі флагштоку. Ця інформація також була поширена у засобах масової інформації.

Працівниками Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку та розпочато перевірку.

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Поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Запорізькій області та за допомогою громадськості, встановили учасників події. Ними виявились мешканці Запоріжжя - двоє юнаків, 2001 років народження, та дівчина, 2007 року народження. Зловмисників доставили до Олександрівського відділення поліції.

За даним фактом слідчим Олександрівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.338 (Наруга над державними символами)

Покарання за цією статтею варіюється від штрафу в 850 гривень до позбавлення волі на строк до 2 років.

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