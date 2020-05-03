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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 502 нові випадки COVID-19, усього - 11 913 осіб

карантин (18172) МОЗ (5406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Население начало понимать что его дурят с этим макароно-вирусом. Так и до бунта недалеко.
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03.05.2020 09:42 Відповісти
+4
Степанов, ступай к себе обратно в торговлю. Медицина - это не твоё. Твоя профессия - "купи-продай".
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03.05.2020 09:43 Відповісти
+3
Так они и занимаются этим. Бюджет весь пересмотрели, за одну цену купили маски в Корее или Китая, а по другой цене продают в эпицентре украинцам и т.д
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03.05.2020 09:48 Відповісти
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Население начало понимать что его дурят с этим макароно-вирусом. Так и до бунта недалеко.
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03.05.2020 09:42 Відповісти
Грабят средний класс и переформатируют общественное устройство в направлении цифрового концлагеря.
Вот про поиск источника вируса: https://www.youtube.com/watch?v=igIORho7GeQ
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03.05.2020 09:52 Відповісти
Это понятно; спасибо за ссылку.
У Украины есть шанс этого избежать. Нужно просто выгнать зелёный режим, и восстановить власть националистов.
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03.05.2020 09:54 Відповісти
"восстановить власть националистов."...а коли в Україні була влада націоналістів?
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03.05.2020 10:40 Відповісти
В период 2014-2019 гг.
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03.05.2020 10:43 Відповісти
У порівнянні з теперішньою владою, то це дійсно так.
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03.05.2020 10:47 Відповісти
Это была не власть националистов, а власть пороха, паразитировавшего на этой теме. К реальному националзму это не имело никакого отношения. Была просто бутафория.
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03.05.2020 11:35 Відповісти
Создание поместной церкви - самый что ни на есть националистический акт, за всю историю Украины.
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03.05.2020 11:38 Відповісти
Это он делал исключительно для консолидации голосов верующих для своего будущего переизбрания.
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03.05.2020 11:50 Відповісти
Он это делал потому что хорошо понимал: как именно можно и нужно строить национальное государство.
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03.05.2020 11:56 Відповісти
Это делала УПЦ КП в течение 30 лет, а нарик и барыга просто примазались и поехали в Константинополь вместе с КП Филаретом.
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03.05.2020 12:29 Відповісти
А барыга - это кто ?
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03.05.2020 12:36 Відповісти
а когда тетя сурдоперевод переодеться успела матерая блин
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03.05.2020 14:56 Відповісти
Степанов, ступай к себе обратно в торговлю. Медицина - это не твоё. Твоя профессия - "купи-продай".
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03.05.2020 09:43 Відповісти
Мабуть він взяв та і послухав ..*забугорних радників *
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03.05.2020 09:45 Відповісти
Юлия Владимировна тоже следовала каким-то странным советам, когда пять лет помогала топить Пороха, вместо того чтобы вступить с ним в коалицию.
Неумная она женщина. Потому ей никогда не занять ведущую должность в государстве.
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03.05.2020 09:53 Відповісти
Порох не тот человек, с которым можно сотрудничать и вступать в коалицию. Вспомните историю "любых друзив" и выступление покойного Зинченко.
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03.05.2020 10:11 Відповісти
Те кому не нравилась политика Пороха - новые ФАПы, отремонтированные дороги, безвиз, медреформа по европейской модели - теперь имеют всё что хотели и за что голосовали: закрытые границы, безработицу, закрытое метро, эпидемию, перспективу голодных бунтов.
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03.05.2020 10:14 Відповісти
Это Вы в виде сарказма о порохе написали?
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03.05.2020 10:28 Відповісти
У вас с памятью проблемы, похоже.
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03.05.2020 10:34 Відповісти
Скорее у Вас, после переезда в Австалию, проблемы с пониманием реальных процессов в Украине.
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03.05.2020 11:29 Відповісти
Я перечислил в точности то что делала власть Порошенко-Гройсмана: открывала ФАПы, ремонтировала дороги, внедряла европейскую систему медицины и т.д.
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03.05.2020 11:35 Відповісти
Не надо бредить. Порох развалил финансовую систему страны и привел народ к обнищанию, фактически передал государство в собственность олигархам, а управление -транснациональным структурам.
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03.05.2020 11:48 Відповісти
Это ложь. Порошенко получил страну с полностью разваленным государственным управлением и с пустой госказной. Финансовая система была восстановлена в кратчайшие сроки, причём удалось избежать гиперинфляции и стабилизировать гривну.
Страна давно находится в собственности олиграхов.
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03.05.2020 11:57 Відповісти
Если взять страну со 100 тыс грн в бюджете и отдать со 130 млрд.грн (!!!) в бюджете это называется развалить, то я предпочитаю быть с Порохом...Лучшего президента , чем Порошенко, у нас не было ( а "теоретиков" нам хватает , из 40 штук уже одно, зелёненького имеем)
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03.05.2020 11:59 Відповісти
Порох получил страну с 23 миллиардами золотовалютных резервов. А казначейский счет - это только оперативные текущие суммы, которые изменяются каждый день. За годы своего "правления" порох загнал страну в громадные международны долги и сделал ее полностью зависимой от воли МВФ и кредиторов. А Зе только продолжатель дела пороха.
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03.05.2020 13:11 Відповісти
Так само ВОНА 5 років топила Ющенка, у результаті отримали Януковича.
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03.05.2020 10:42 Відповісти
Плохо помните, это пчеловод с порохом ее топили и в результате, от страха перед ней, продали власть янеку. Еще тогда публиковались матеиалы именно о ее победе на выборах и махерстве избиркома пчеловода с голосами в пользу янека.
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03.05.2020 11:41 Відповісти
ты опять пытаешься нам эту старую мочалку предложить? Не надо...Помним ее "Газовые угоды" и хи-хи с ху#лом...
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03.05.2020 12:06 Відповісти
Прежде, чем обсуждать "газовые угоды" тебе нужно изучить документы по этой теме, а не тиражировать примитивные лозунги.
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03.05.2020 13:04 Відповісти
Так они и занимаются этим. Бюджет весь пересмотрели, за одну цену купили маски в Корее или Китая, а по другой цене продают в эпицентре украинцам и т.д
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03.05.2020 09:48 Відповісти
В принципе, зелебобы заслужили чтобы их опять третировали как бессловесный скот, как при Януке и предыдущих "президентах".
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03.05.2020 09:51 Відповісти
Дивно, а коли саме мене вже почнуть трєтіровать?
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03.05.2020 10:09 Відповісти
А ти хто ?
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03.05.2020 10:11 Відповісти
На слензі порохоботів, я - зєлєбоб!
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03.05.2020 10:13 Відповісти
О, це добре. Нехай тобi щастить.
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03.05.2020 10:14 Відповісти
Та я і так не бідкаюсь!
Це тільки порохоботи постійно нюняють
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03.05.2020 10:17 Відповісти
А ты не разговаривай с нами. И тебе полегчает.
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03.05.2020 10:20 Відповісти
Так мені і так не важко
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03.05.2020 10:26 Відповісти
Около 3-х млн инвалидов не знают, как теперь проходить переквалификацию, а министерство хер дрочит, тогда как кацапы продлили людям инвалидность автоматически до октября. Короче, наше МОЗ такие пороблемы не ****.
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03.05.2020 10:04 Відповісти
Нужно вернуть в МОЗ Уляну и её команду, и всё наладится.
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03.05.2020 10:12 Відповісти
Нужно вернуть систему Семашко и адекватно ее финансировать. Медсистема Беларуси в пример.
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03.05.2020 10:31 Відповісти
Система Семашко не имеет перспективы, потому что в ней отсутствует связь между проделанной работой и системой начисления заработной платы.
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03.05.2020 10:33 Відповісти
Такая связь в медцине невозможна, так ка нет системы объективных критериев для оценки работы врача. При нынешней псевдореформе, например, оценивается только поголовье принятых врачем пациентов, но нет никакой связи со здоровьем и результатами лечения.
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03.05.2020 10:47 Відповісти
Такая система работает в Британии, Канаде, Австралии.
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03.05.2020 10:48 Відповісти
Там не такая, а отдаленно подобная. И не значит, что правильная. Причем в Британии давно терпит фиаско - она находится только на 36 месте в мировом рейтинге эффективности медсистем (Канада, кстати, тоже только на 16).
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03.05.2020 11:59 Відповісти
У нас в Австралии практически такая же: врач получает выплату за каждого пациента, а не за степень, звание, категорию, стаж и прочие признаки семашковского феодализма.
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03.05.2020 12:02 Відповісти
Оплата за поголовье пациентов стимулирует врачей не к вылечиванию и уменьшению количества больных, а к постоянному лечению и заинтересованности в хрониках.
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03.05.2020 13:01 Відповісти
Чепуха. Лечение проводится по протоколу. Если у человека гипертония, врач выпишет ему блокатор ангиотензина-2, а не противопоносное средство.
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03.05.2020 13:03 Відповісти
Именно в нужном диагнозе и заинтересован врачь, так как он кормится от длительного лечения серъезных болезней.В Германни был судебный процесс над врачем, который подстригал пациентке ноготь, а в страховую компанию подавал документы о сложном оперативном лечении ногтевого ложе.
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03.05.2020 13:21 Відповісти
Диагноз ставится не от фонаря, а по итогам анализов. Пациент, страдающий гипертонией, имеет совершенно чёткий набор симптомов. Диагноз гипертонии ставится по итогам регулярных измерений артериального давления. "Заинтересованность" врача здесь вообще никак не может быть реализована. Точно так же и с любой другой болезнью: симптомы - анализы - диагноз - лечение.
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03.05.2020 13:25 Відповісти
Анализы нкжно уметь правильно, а не заинтересованно, интерпетировать. Все по поговорке - нет здоровых людей, есть только недообследованные. Гирертония, к Вашему сведению, не болезнь, а симптом. И причин ее возникновения может быть множество, но врачи их не могут дифференцировать и поэтому поголовно всем назачают симптоматические лекарства "от давления". А это не лечение болезни, а устранение ее симптома.
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03.05.2020 15:18 Відповісти
Я уже просил вас прекратить вашу пустую демагогию.
Ступайте своей дорогой.
---
Гипертония - это болезнь. Характеризуется неспособностью организма самостоятельно поддерживать артериальное давление ниже 140/90. Требует медикаментозного лечения, наиболее эффективным из которых являются блокаторы рецепторов ангиотензина-2.
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03.05.2020 15:25 Відповісти
Отстали от жизни. Не пользуйтесь древними формулировками. Вы еще процитируйте древние справочники о вреде холестерина, от которого нужно лечить всех сердечников статинами.
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03.05.2020 19:35 Відповісти
Так вы из секты антивакцинаторов, а я на эту "беседу" время трачу ! ))
Ступайте своей дорогой. Чао.
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04.05.2020 00:30 Відповісти
Дремучи Вы, однако. Это я свое время зря трачу на зашоренного зомби.
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04.05.2020 19:46 Відповісти
Прессекретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт заявила, що Олександр Лукашенко не проходив тест на https://nv.ua/specials/mirovaya-epidemiya-novogo-virus.html коронавірус через те, що «почувається добре».
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03.05.2020 10:44 Відповісти
А это к чему напсисали?
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03.05.2020 10:48 Відповісти
До того, хто керує медициною при системі Семашко. Коли Генеральний Секретар вирішує, є віруси, чи нема.
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03.05.2020 11:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N-8jkDqR58U
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03.05.2020 12:08 Відповісти
Система Семашко, це та система, де було четверте управління мінздраву?
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03.05.2020 10:50 Відповісти
Именно так, и именно только ее "реформаторы" медицины почему-то оставили в неизменном виде для всей нынешней власти в медсистеме ДУСи.
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03.05.2020 12:14 Відповісти
Просто не успели.
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03.05.2020 12:39 Відповісти
Не не успели, а сознательно вывели свою действительно эффективную, на принципах Семашко, придворную систему за рамки псевдореформы.
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03.05.2020 13:25 Відповісти
Я не хочу тратить свои силы на пустопорожнюю дискуссию о преимуществах феодализма.
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03.05.2020 13:26 Відповісти
Действительно, Ваши силы из-за отсутствия аргументов иссякли, а примитивные лозунги закончились.
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03.05.2020 13:39 Відповісти
Мне ваша демагогия неинтересна.
Не утруждайте себя.
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03.05.2020 13:45 Відповісти
Фенита, сдулись.
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03.05.2020 15:11 Відповісти
Документальные примеры на стол. А то только примитивную фейковую тетю цитируете на всех ветках.
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03.05.2020 12:16 Відповісти
Не комментирую министра МОЗ. Но всем медикам огромная благодарность и уважение за их самоотверженный труд во время эпидемии и каждый день
Подарок от группы Queen/ Показан и Киев
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=7LcLqIHzNkY&feature=emb_logo
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03.05.2020 10:04 Відповісти
Не надо обожествлять всех медиков. В их среде тоже немало неучей, хапуг и конъюктурщиков.
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03.05.2020 10:43 Відповісти
я пацсталом!!совок совком!!брифинг на брифинге!!и брифингом погоняет!!между ними редкие видосы ,,бубочки"всё чем ,,потчивают любий нарід"(если брать ,,тупых немцев"(для сравнения)ничего подобного не происходит,просто специалисты тупо работают над проблемой и никому не приходит в голову пиариться на этой короновирусной хрени)
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03.05.2020 10:47 Відповісти
понимаю!!страшно что эти дяди в дойчланд депортируют!!(в своё время тоже с ужасом в душе уезжал)
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03.05.2020 11:42 Відповісти
А...почему вы фсьо связывание с коронавирусом??? Пожары локальные и масштабные это те же исполнители. Я их называю зеленожопое быдло. Это одна и та же агрессивная форма жизни, которая настроилась на наше с Вами уничтожение. Они канечна слегка огрызаються...
Ну вот навскидку два пожара, которые стопроц сделало...плоское!! зеленожопое гавно.

Сегодня около 4 часов ночи во дворе на Фонтанской дороге, 16, загорелся автомобиль.
Прибывшие на место три экипажа спасателей потушили огонь, однако машина выгорела полностью.Стоявшие рядом «Жигули» и «Рено» успели откатить в сторону, они пострадали незначительно. Причина и обстоятельства возгорания выясняются. Можете не выяснять, все равно никого не найдёте!!! И вот второй то же ихний.....

В субботу, 2 мая, во дворе многоэтажки на улице Раиы Окипной произошел пожар. Об этом сообщают «https://ukranews.com/news/699982-pozhar-v-kieve-goreli-vetki-vo-dvore-vozle-gostinitsy-turist-video Українські новини ». Во дворе многоэтажки напротив гостиницы «Турист» загорелась куча сухих веток. В какой-то момент огонь перекинулся на растущие рядом березы. К месту пожара прибыла одна пожарная машина.
А здесь вааще все на глазах всполыхнуло....средь бела дня....
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03.05.2020 11:41 Відповісти
Основная волна короновируса прошла в Украине в январе-феврале 2020г. Но статистических данных по короновирусу вы за єтот период не найдёте.
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03.05.2020 12:22 Відповісти
Скорее всего, это уже и осенью 2019 было. как и в более ранние годы.
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03.05.2020 15:20 Відповісти
Декілька питань пану Стєпанову. Перше і головне: чому Ви НА ВСЮ КРАЇНУ ГОЛОСНО НЕ "КРИЧЕТЕ", ЩО СИТУАЦІЯ З МЕДИЦИНОЮ КАТАСТРОФІЧНА?! Чому зараз це не перше питання засідань Верховної ради? Чому це все звучить якось обережно, натяками? Друге, про доплати медпрацівникам, що борються з Covіd: кидаючи " з барського плеча" якісь нікчемні добавки людям, які ризикують життям своїм і своїх близьких, Вам не соромно? Не соромно за те, що ці надбавки такі мізерні, що їх треба "вибивати" з місцевої влади, що вони відразу припиняться після пандемії, а ті з лікарів, що виживуть-- знову будуть отримувати нікчемну зарплатню, як і раніше? Третє: чому підвищують зарплату тільки цій категорії медиків? Чи Ви вважаєте нормальною зарплату лікаря-спеціаліста в 5-6 тис. гривень?
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03.05.2020 12:24 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5253
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03.05.2020 18:03 Відповісти
Не знаю как других, а меня больше всего пугает фраза ОНИ РАБОТАЮТ. Самое страшное для страны это работа кабмина
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03.05.2020 19:55 Відповісти
 
 