РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10438 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
4 849 86

Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения сообщает о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует проводить международные закупки лекарств на более выгодных для Украины условиях, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Население начало понимать что его дурят с этим макароно-вирусом. Так и до бунта недалеко.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:42 Ответить
+4
Степанов, ступай к себе обратно в торговлю. Медицина - это не твоё. Твоя профессия - "купи-продай".
показать весь комментарий
03.05.2020 09:43 Ответить
+3
Так они и занимаются этим. Бюджет весь пересмотрели, за одну цену купили маски в Корее или Китая, а по другой цене продают в эпицентре украинцам и т.д
показать весь комментарий
03.05.2020 09:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Население начало понимать что его дурят с этим макароно-вирусом. Так и до бунта недалеко.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:42 Ответить
Грабят средний класс и переформатируют общественное устройство в направлении цифрового концлагеря.
Вот про поиск источника вируса: https://www.youtube.com/watch?v=igIORho7GeQ
показать весь комментарий
03.05.2020 09:52 Ответить
Это понятно; спасибо за ссылку.
У Украины есть шанс этого избежать. Нужно просто выгнать зелёный режим, и восстановить власть националистов.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:54 Ответить
"восстановить власть националистов."...а коли в Україні була влада націоналістів?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:40 Ответить
В период 2014-2019 гг.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:43 Ответить
У порівнянні з теперішньою владою, то це дійсно так.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:47 Ответить
Это была не власть националистов, а власть пороха, паразитировавшего на этой теме. К реальному националзму это не имело никакого отношения. Была просто бутафория.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:35 Ответить
Создание поместной церкви - самый что ни на есть националистический акт, за всю историю Украины.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:38 Ответить
Это он делал исключительно для консолидации голосов верующих для своего будущего переизбрания.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:50 Ответить
Он это делал потому что хорошо понимал: как именно можно и нужно строить национальное государство.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:56 Ответить
Это делала УПЦ КП в течение 30 лет, а нарик и барыга просто примазались и поехали в Константинополь вместе с КП Филаретом.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:29 Ответить
А барыга - это кто ?
показать весь комментарий
03.05.2020 12:36 Ответить
а когда тетя сурдоперевод переодеться успела матерая блин
показать весь комментарий
03.05.2020 14:56 Ответить
Степанов, ступай к себе обратно в торговлю. Медицина - это не твоё. Твоя профессия - "купи-продай".
показать весь комментарий
03.05.2020 09:43 Ответить
Мабуть він взяв та і послухав ..*забугорних радників *
показать весь комментарий
03.05.2020 09:45 Ответить
Юлия Владимировна тоже следовала каким-то странным советам, когда пять лет помогала топить Пороха, вместо того чтобы вступить с ним в коалицию.
Неумная она женщина. Потому ей никогда не занять ведущую должность в государстве.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:53 Ответить
Порох не тот человек, с которым можно сотрудничать и вступать в коалицию. Вспомните историю "любых друзив" и выступление покойного Зинченко.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:11 Ответить
Те кому не нравилась политика Пороха - новые ФАПы, отремонтированные дороги, безвиз, медреформа по европейской модели - теперь имеют всё что хотели и за что голосовали: закрытые границы, безработицу, закрытое метро, эпидемию, перспективу голодных бунтов.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:14 Ответить
Это Вы в виде сарказма о порохе написали?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:28 Ответить
У вас с памятью проблемы, похоже.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:34 Ответить
Скорее у Вас, после переезда в Австалию, проблемы с пониманием реальных процессов в Украине.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:29 Ответить
Я перечислил в точности то что делала власть Порошенко-Гройсмана: открывала ФАПы, ремонтировала дороги, внедряла европейскую систему медицины и т.д.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:35 Ответить
Не надо бредить. Порох развалил финансовую систему страны и привел народ к обнищанию, фактически передал государство в собственность олигархам, а управление -транснациональным структурам.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:48 Ответить
Это ложь. Порошенко получил страну с полностью разваленным государственным управлением и с пустой госказной. Финансовая система была восстановлена в кратчайшие сроки, причём удалось избежать гиперинфляции и стабилизировать гривну.
Страна давно находится в собственности олиграхов.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:57 Ответить
Если взять страну со 100 тыс грн в бюджете и отдать со 130 млрд.грн (!!!) в бюджете это называется развалить, то я предпочитаю быть с Порохом...Лучшего президента , чем Порошенко, у нас не было ( а "теоретиков" нам хватает , из 40 штук уже одно, зелёненького имеем)
показать весь комментарий
03.05.2020 11:59 Ответить
Порох получил страну с 23 миллиардами золотовалютных резервов. А казначейский счет - это только оперативные текущие суммы, которые изменяются каждый день. За годы своего "правления" порох загнал страну в громадные международны долги и сделал ее полностью зависимой от воли МВФ и кредиторов. А Зе только продолжатель дела пороха.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:11 Ответить
Так само ВОНА 5 років топила Ющенка, у результаті отримали Януковича.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:42 Ответить
Плохо помните, это пчеловод с порохом ее топили и в результате, от страха перед ней, продали власть янеку. Еще тогда публиковались матеиалы именно о ее победе на выборах и махерстве избиркома пчеловода с голосами в пользу янека.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:41 Ответить
ты опять пытаешься нам эту старую мочалку предложить? Не надо...Помним ее "Газовые угоды" и хи-хи с ху#лом...
показать весь комментарий
03.05.2020 12:06 Ответить
Прежде, чем обсуждать "газовые угоды" тебе нужно изучить документы по этой теме, а не тиражировать примитивные лозунги.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:04 Ответить
Так они и занимаются этим. Бюджет весь пересмотрели, за одну цену купили маски в Корее или Китая, а по другой цене продают в эпицентре украинцам и т.д
показать весь комментарий
03.05.2020 09:48 Ответить
В принципе, зелебобы заслужили чтобы их опять третировали как бессловесный скот, как при Януке и предыдущих "президентах".
показать весь комментарий
03.05.2020 09:51 Ответить
Дивно, а коли саме мене вже почнуть трєтіровать?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:09 Ответить
А ти хто ?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:11 Ответить
На слензі порохоботів, я - зєлєбоб!
показать весь комментарий
03.05.2020 10:13 Ответить
О, це добре. Нехай тобi щастить.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:14 Ответить
Та я і так не бідкаюсь!
Це тільки порохоботи постійно нюняють
показать весь комментарий
03.05.2020 10:17 Ответить
А ты не разговаривай с нами. И тебе полегчает.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:20 Ответить
Так мені і так не важко
показать весь комментарий
03.05.2020 10:26 Ответить
Около 3-х млн инвалидов не знают, как теперь проходить переквалификацию, а министерство хер дрочит, тогда как кацапы продлили людям инвалидность автоматически до октября. Короче, наше МОЗ такие пороблемы не ****.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:04 Ответить
Нужно вернуть в МОЗ Уляну и её команду, и всё наладится.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:12 Ответить
Нужно вернуть систему Семашко и адекватно ее финансировать. Медсистема Беларуси в пример.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:31 Ответить
Система Семашко не имеет перспективы, потому что в ней отсутствует связь между проделанной работой и системой начисления заработной платы.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:33 Ответить
Такая связь в медцине невозможна, так ка нет системы объективных критериев для оценки работы врача. При нынешней псевдореформе, например, оценивается только поголовье принятых врачем пациентов, но нет никакой связи со здоровьем и результатами лечения.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:47 Ответить
Такая система работает в Британии, Канаде, Австралии.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:48 Ответить
Там не такая, а отдаленно подобная. И не значит, что правильная. Причем в Британии давно терпит фиаско - она находится только на 36 месте в мировом рейтинге эффективности медсистем (Канада, кстати, тоже только на 16).
показать весь комментарий
03.05.2020 11:59 Ответить
У нас в Австралии практически такая же: врач получает выплату за каждого пациента, а не за степень, звание, категорию, стаж и прочие признаки семашковского феодализма.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:02 Ответить
Оплата за поголовье пациентов стимулирует врачей не к вылечиванию и уменьшению количества больных, а к постоянному лечению и заинтересованности в хрониках.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:01 Ответить
Чепуха. Лечение проводится по протоколу. Если у человека гипертония, врач выпишет ему блокатор ангиотензина-2, а не противопоносное средство.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:03 Ответить
Именно в нужном диагнозе и заинтересован врачь, так как он кормится от длительного лечения серъезных болезней.В Германни был судебный процесс над врачем, который подстригал пациентке ноготь, а в страховую компанию подавал документы о сложном оперативном лечении ногтевого ложе.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:21 Ответить
Диагноз ставится не от фонаря, а по итогам анализов. Пациент, страдающий гипертонией, имеет совершенно чёткий набор симптомов. Диагноз гипертонии ставится по итогам регулярных измерений артериального давления. "Заинтересованность" врача здесь вообще никак не может быть реализована. Точно так же и с любой другой болезнью: симптомы - анализы - диагноз - лечение.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:25 Ответить
Анализы нкжно уметь правильно, а не заинтересованно, интерпетировать. Все по поговорке - нет здоровых людей, есть только недообследованные. Гирертония, к Вашему сведению, не болезнь, а симптом. И причин ее возникновения может быть множество, но врачи их не могут дифференцировать и поэтому поголовно всем назачают симптоматические лекарства "от давления". А это не лечение болезни, а устранение ее симптома.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:18 Ответить
Я уже просил вас прекратить вашу пустую демагогию.
Ступайте своей дорогой.
---
Гипертония - это болезнь. Характеризуется неспособностью организма самостоятельно поддерживать артериальное давление ниже 140/90. Требует медикаментозного лечения, наиболее эффективным из которых являются блокаторы рецепторов ангиотензина-2.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:25 Ответить
Отстали от жизни. Не пользуйтесь древними формулировками. Вы еще процитируйте древние справочники о вреде холестерина, от которого нужно лечить всех сердечников статинами.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:35 Ответить
Так вы из секты антивакцинаторов, а я на эту "беседу" время трачу ! ))
Ступайте своей дорогой. Чао.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:30 Ответить
Дремучи Вы, однако. Это я свое время зря трачу на зашоренного зомби.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:46 Ответить
Прессекретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт заявила, що Олександр Лукашенко не проходив тест на https://nv.ua/specials/mirovaya-epidemiya-novogo-virus.html коронавірус через те, що «почувається добре».
показать весь комментарий
03.05.2020 10:44 Ответить
А это к чему напсисали?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:48 Ответить
До того, хто керує медициною при системі Семашко. Коли Генеральний Секретар вирішує, є віруси, чи нема.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N-8jkDqR58U
показать весь комментарий
03.05.2020 12:08 Ответить
Система Семашко, це та система, де було четверте управління мінздраву?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:50 Ответить
Именно так, и именно только ее "реформаторы" медицины почему-то оставили в неизменном виде для всей нынешней власти в медсистеме ДУСи.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:14 Ответить
Просто не успели.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:39 Ответить
Не не успели, а сознательно вывели свою действительно эффективную, на принципах Семашко, придворную систему за рамки псевдореформы.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:25 Ответить
Я не хочу тратить свои силы на пустопорожнюю дискуссию о преимуществах феодализма.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:26 Ответить
Действительно, Ваши силы из-за отсутствия аргументов иссякли, а примитивные лозунги закончились.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:39 Ответить
Мне ваша демагогия неинтересна.
Не утруждайте себя.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:45 Ответить
Фенита, сдулись.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:11 Ответить
Документальные примеры на стол. А то только примитивную фейковую тетю цитируете на всех ветках.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:16 Ответить
Не комментирую министра МОЗ. Но всем медикам огромная благодарность и уважение за их самоотверженный труд во время эпидемии и каждый день
Подарок от группы Queen/ Показан и Киев
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=7LcLqIHzNkY&feature=emb_logo
показать весь комментарий
03.05.2020 10:04 Ответить
Не надо обожествлять всех медиков. В их среде тоже немало неучей, хапуг и конъюктурщиков.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:43 Ответить
я пацсталом!!совок совком!!брифинг на брифинге!!и брифингом погоняет!!между ними редкие видосы ,,бубочки"всё чем ,,потчивают любий нарід"(если брать ,,тупых немцев"(для сравнения)ничего подобного не происходит,просто специалисты тупо работают над проблемой и никому не приходит в голову пиариться на этой короновирусной хрени)
показать весь комментарий
03.05.2020 10:47 Ответить
понимаю!!страшно что эти дяди в дойчланд депортируют!!(в своё время тоже с ужасом в душе уезжал)
показать весь комментарий
03.05.2020 11:42 Ответить
А...почему вы фсьо связывание с коронавирусом??? Пожары локальные и масштабные это те же исполнители. Я их называю зеленожопое быдло. Это одна и та же агрессивная форма жизни, которая настроилась на наше с Вами уничтожение. Они канечна слегка огрызаються...
Ну вот навскидку два пожара, которые стопроц сделало...плоское!! зеленожопое гавно.

Сегодня около 4 часов ночи во дворе на Фонтанской дороге, 16, загорелся автомобиль.
Прибывшие на место три экипажа спасателей потушили огонь, однако машина выгорела полностью.Стоявшие рядом «Жигули» и «Рено» успели откатить в сторону, они пострадали незначительно. Причина и обстоятельства возгорания выясняются. Можете не выяснять, все равно никого не найдёте!!! И вот второй то же ихний.....

В субботу, 2 мая, во дворе многоэтажки на улице Раиы Окипной произошел пожар. Об этом сообщают «https://ukranews.com/news/699982-pozhar-v-kieve-goreli-vetki-vo-dvore-vozle-gostinitsy-turist-video Українські новини ». Во дворе многоэтажки напротив гостиницы «Турист» загорелась куча сухих веток. В какой-то момент огонь перекинулся на растущие рядом березы. К месту пожара прибыла одна пожарная машина.
А здесь вааще все на глазах всполыхнуло....средь бела дня....
показать весь комментарий
03.05.2020 11:41 Ответить
Основная волна короновируса прошла в Украине в январе-феврале 2020г. Но статистических данных по короновирусу вы за єтот период не найдёте.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:22 Ответить
Скорее всего, это уже и осенью 2019 было. как и в более ранние годы.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:20 Ответить
Декілька питань пану Стєпанову. Перше і головне: чому Ви НА ВСЮ КРАЇНУ ГОЛОСНО НЕ "КРИЧЕТЕ", ЩО СИТУАЦІЯ З МЕДИЦИНОЮ КАТАСТРОФІЧНА?! Чому зараз це не перше питання засідань Верховної ради? Чому це все звучить якось обережно, натяками? Друге, про доплати медпрацівникам, що борються з Covіd: кидаючи " з барського плеча" якісь нікчемні добавки людям, які ризикують життям своїм і своїх близьких, Вам не соромно? Не соромно за те, що ці надбавки такі мізерні, що їх треба "вибивати" з місцевої влади, що вони відразу припиняться після пандемії, а ті з лікарів, що виживуть-- знову будуть отримувати нікчемну зарплатню, як і раніше? Третє: чому підвищують зарплату тільки цій категорії медиків? Чи Ви вважаєте нормальною зарплату лікаря-спеціаліста в 5-6 тис. гривень?
показать весь комментарий
03.05.2020 12:24 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5253
показать весь комментарий
03.05.2020 18:03 Ответить
Не знаю как других, а меня больше всего пугает фраза ОНИ РАБОТАЮТ. Самое страшное для страны это работа кабмина
показать весь комментарий
03.05.2020 19:55 Ответить
 
 