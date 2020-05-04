Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва. ВIДЕО

Окупанти на Донбасі розмістили бліндажі особового складу і дерево-земляну оборонну точку ближче ніж за два кілометри від вогневої позиції, на якій стоїть КПВТ на станку нашого Савельєва. Увага! Ненормативна лексика!

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось до чого призводить порушення правил техніки протипожежної безпеки", - йдеться у підписі до відео.

"-Розташування бліндажів для особового складу і ДЗОТів ближче ніж за два кілометри від вогневої позиції, на якій стоїть КПВТ на станку нашого виробництва;

- Складування великих кількостей БК у бліндажах, де проживає ОС (історія з Метео на Великдень 15 дебілів нічому не навчила);

- Спроби вступити у вогневий бій з розрахунком КПВТ на станку нашого виробництва на дистанції більш як кілометр, використовуючи кулемет НСВ на штатному станку 6т7;

- Спроби вступити у вогневий бій з розрахунком КПВТ на іменному станку "Натрій" у р-ні ДАП", - пояснив Савельєв.

У цьому випадку відбувся саме закономірний збіг усіх цих чинників, що і призвело до втрати ДЗОТу з НСВ і бліндажа з БК", - додав він.

Втрати окупантів уточнюються.

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