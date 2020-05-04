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Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва. ВIДЕО

Окупанти на Донбасі розмістили бліндажі особового складу і дерево-земляну оборонну точку ближче ніж за два кілометри від вогневої позиції, на якій стоїть КПВТ на станку нашого Савельєва. Увага! Ненормативна лексика!

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось до чого призводить порушення правил техніки протипожежної безпеки", - йдеться у підписі до відео.

"-Розташування бліндажів для особового складу і ДЗОТів ближче ніж за два кілометри від вогневої позиції, на якій стоїть КПВТ на станку нашого виробництва;
- Складування великих кількостей БК у бліндажах, де проживає ОС (історія з Метео на Великдень 15 дебілів нічому не навчила);
- Спроби вступити у вогневий бій з розрахунком КПВТ на станку нашого виробництва на дистанції більш як кілометр, використовуючи кулемет НСВ на штатному станку 6т7;
- Спроби вступити у вогневий бій з розрахунком КПВТ на іменному станку "Натрій" у р-ні ДАП", - пояснив Савельєв.

У цьому випадку відбувся саме закономірний збіг усіх цих чинників, що і призвело до втрати ДЗОТу з НСВ і бліндажа з БК", - додав він.

Втрати окупантів уточнюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни вперше застосували на фронті КПВТ калібру 14,5 мм на станку Івана Савельєва. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22358) найманці рф (2067) Савельєв Іван (10)


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Топ коментарі
+65
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 2580
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04.05.2020 15:41 Відповісти
+53
Лєпота!!
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04.05.2020 15:12 Відповісти
+39
Земля бетоном российским захватчикам и их прихвостням.
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04.05.2020 15:28 Відповісти
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Лєпота!!
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04.05.2020 15:12 Відповісти
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 2580
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04.05.2020 15:41 Відповісти
а я б спочатку зробив канал з чорного в азовське і не для того , щоб крим став островом, а щоб в Маріуполь заходили навіть авіаносці (турки ж не бояться побудувати босфор-2)
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04.05.2020 16:21 Відповісти
А я там ссал под эту стеночку...именно с этой стороны в конце июня 1990 года
Короче летел из Павлодара в Одессу через москву, а билет был только до москвы...ну и короче взял только на следующий день ...а что целые сутки делать???? дотерпел до утра и первым метро поехал в центр москву посмотреть...и тут так захотелось ссать что сил нет, а я оказался красной площади...смотрю рядом недалеко зелень.. я туда и только думаю под дерево стать...а там мусоров куча и сраный вечный огонь горит...я дальше ...и там куча мусоров...так я обежал весь кремль пока не добежал до дороги где куча машин...дальше уже не терпел и выссался на стену по полной...
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04.05.2020 16:31 Відповісти
Повезло что не поймали. По факту это было наглое покушение на советсткую действительность - сам кремль обоссать.
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04.05.2020 18:25 Відповісти
А там такой участок, шо от стенки сразу склон, затем автодорога с оживленным трафиком, а за дорогой москва река..тротуар узкий 2м не более...видать менты там не ловили и не ловят...да и не у кого из местных в мозгах и мысли не возникало туда идти гулять...ну и поссать под кремль само собой ))))
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04.05.2020 19:53 Відповісти
Да так мало того...гдето через пару часов...меня опять приперло..и я уже не возле кремля спросил у патруля ментов)))) (дело было утром) и они мне указали куда идти..шел километра 1,5 куда дошел... в платный ..наверное крышевали этот туалет
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04.05.2020 19:56 Відповісти
Треба було туди йти, де стояла довга черга - поряд з мавзолеєм. Там підземний туалет безплатний був. Але це десь у 1980 році приблизно.
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04.05.2020 21:57 Відповісти
6.00 утра)))
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04.05.2020 22:03 Відповісти
Та я вдень був, в шість ранку міг бути й закритим.
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06.05.2020 18:42 Відповісти
В 1980 там был развытой камунизмъ. Вся страна ездила за обоями и простынями в Мацкву.
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05.05.2020 10:23 Відповісти
банлашку пива тебе в награду, я бы под той стеной ещё и высрался смачно
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05.05.2020 08:56 Відповісти
Эх не было пива...молодой был боялся за документы в дипломате...не пил в аэропорту))) Ибо там и так подходили разные типы под разным предлогом "помочь" ....на что я отвечал я вас понимаю, но нечем..)))...Только чай...та вот они подходили именно там где пьют чай...)))
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05.05.2020 18:31 Відповісти
Вспомнилось, когда ***** со слезами стояло после выборов, гивка по сети ходила, что это не слёзы были, а на него в этот момент сверху чувак мочился.
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05.05.2020 10:20 Відповісти
так ще краще


Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 5091
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04.05.2020 22:37 Відповісти
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 6358
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04.05.2020 15:41 Відповісти
приємно спостерігати
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04.05.2020 15:13 Відповісти
как можно так матерится по делу и без!!!
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04.05.2020 15:15 Відповісти
Глава первая
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Кобыле так с утра заправил,
Что дворник вытащить не мог.
Его пример другим наука,
Коль есть меж ног такая штука,
Не тычь ее кобыле в зад
Как дядя - сам не будешь рад.
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04.05.2020 15:18 Відповісти
Гарна поэма
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04.05.2020 17:12 Відповісти
дочка... говорят , что ты в садике материшься.... - ******...
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04.05.2020 15:19 Відповісти
есть такое видео, видел, но это беда не той малышки, а её родителей.
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04.05.2020 15:20 Відповісти
https://pikabu.ru/story/as_pushkin_i_netsenzurnaya_leksika_v_ego_proizvedeniyakh_ostorozhno_estestvenno_mat_1752618 А.С. Пушкин и нецензурная лексика в его произведениях ...
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04.05.2020 15:22 Відповісти
Более известное творчество в кругах матершиников

С матершиной мы родились, с матершиной мы живем,
С матершиной мы учились, с матершиной и помрем,
Матершину мы вкушали с материнским молоком,
С матершиной, мой папаша бил мамашу кулаком.

Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я,
Я б конечно заругался, только очередь твоя!
И подкалывать не надо, мне на это наплевать,
Матершинные слова не буду я употре-*****!

Матом кроют генералы, матом кроют продавцы,
Матом кроют прокуроры и родные отцы,
Все как будто бы святые, а приди к любому в дом,
Через каждые два слова каждый ложит матюгом.

Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я,
Я б конечно заругался, только очередь твоя!
И подкалывать не надо, мне на это наплевать,
Матершинные слова не буду я употре-*****!

Без русского мата не прожить нам и дня,
Отведи мою душу, обложи ты меня,
Матершиной нашей русской обложи и не ссы,
Как учили нас деды как учили отцы.

Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я,
Я б конечно заругался, только очередь твоя!
И подкалывать не надо, мне на это наплевать,
Матершинные слова не буду я употре*****!
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04.05.2020 15:25 Відповісти
Я бы немного подправил

"Матом кроют генералы, матом кроют продавцы,
Матом кроют прокуроры и родимые отцы"

А то размеру стиха немного не соответствует
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04.05.2020 15:50 Відповісти
Под музыку Сектора газа подходит именно первый вариант)))
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04.05.2020 23:49 Відповісти
Говно стих.... размер пляшет, читать невозможно. Я б лучше исполнил
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05.05.2020 00:32 Відповісти
ПРАВИЛЬНО - КАЦАП БЕЗ МАТУ ЦЕ НЕ КАЦАП

А нащі хлопці у відео просто тролять кацапів
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05.05.2020 01:10 Відповісти
там было дело,ранимый ты наш))
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04.05.2020 15:20 Відповісти
Можно прозой, а можно стихами.
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04.05.2020 15:22 Відповісти
Попробуй в армии послужить.
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04.05.2020 15:56 Відповісти
у нас в небольшом подразделении, это считалось дурным тоном!!! хотя это было при дурном совке, а в учебке конечно за полгода, я узнал много новых слов, авторами были сержантский состав родом из рсфср . Офицеры были крайне воспитаны и выдержаны, независимо от звания, мата от них я не слышал, как и от сержантов и старшин украинцев, хотя как ни странно они были с Домбасса, региона покрытого зонами вдоль и поперёк!
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04.05.2020 16:03 Відповісти
Видишь ли, дружище... Если это было давненько, то разгадка проста. Я насчет региона с кучей узилищ- ранее среди зеков было принято отвечать за слова и не разбрасываться матерщиной, причем на полном серьезе. Этим страдали разве что петушки да голимые "семейники", алиментщики и прочая шушера- первоходки. То, что называлось фраера...
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04.05.2020 16:26 Відповісти
https://censor.net/user/84240 -- чуть слезу не пустил! ..но видишь ли "хотя как ни странно" мне приходится напоминать видимо "потомственному антихфашисту " что люди кругом одинаковы!..плюс,минус конечно
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04.05.2020 16:46 Відповісти
Я Вас понимаю, господин поэт. После таких матюков боекомплект может возгореться от стыда за личный состав.
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04.05.2020 17:57 Відповісти
Дави козллмордих!!!
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04.05.2020 15:23 Відповісти
Красиво .......
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04.05.2020 15:24 Відповісти
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 8849
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04.05.2020 17:57 Відповісти
Земля бетоном российским захватчикам и их прихвостням.
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04.05.2020 15:28 Відповісти
то добре...давить кацапську мерзоту
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04.05.2020 15:30 Відповісти
и чем больше будет утилизировано кацапской мерзоты-тем чище будет воздух на Донбассе!
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04.05.2020 17:59 Відповісти
Красиво работу работают наши хлопцы 👏👏👏👏👏👏👏
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04.05.2020 15:33 Відповісти
«Взрыв российского бункера от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО»
В етой строчке, все прекрасно. И, ни капли галимого пиара.
Ждем новую: «Взрыв московского кремля, от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО».
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04.05.2020 15:36 Відповісти
ЛЮБЛЮ ГРОЗУ В НАЧАЛЕ МАЯ,
КОГДА КАЦАПЫ , В РАЙ ШАГАЯ-
ГОРЯТ, ПЕРДАК НЕ ПОДНИМАЯ....
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04.05.2020 15:43 Відповісти
шедевр+100500!!!
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04.05.2020 23:13 Відповісти
Їбаште окупантів
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04.05.2020 15:47 Відповісти
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 4174
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04.05.2020 15:51 Відповісти
Хлопці молодці.
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04.05.2020 15:54 Відповісти
А нічого курити в дерев'яному приміщенні
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04.05.2020 16:02 Відповісти
и я скажу больше: нечего было ехать с кацапстана на Украинскую землю!
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04.05.2020 18:00 Відповісти
...після спожитої бояри з капустою...
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04.05.2020 18:10 Відповісти
Так он сам взорвался или наши подорвали??
Мат такой, что невозможно досмотреть ))
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04.05.2020 16:06 Відповісти
Щось десь горить. З матюками...
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04.05.2020 17:37 Відповісти
А ворог атакує і преться шосил
Юнак кулеметник їх вправно косив
А лента за лентою набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай...
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04.05.2020 16:16 Відповісти
щаз бенедиктова бойцам статью примеряет за гыноцыд даумбасских детишек после звонка с офиса на мендельштрассе...
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04.05.2020 16:26 Відповісти
ОП на мендельштрасе... красиво звучить.
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05.05.2020 08:36 Відповісти
Зеля,срочно разберись кто виноват в этой "трагедии"
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04.05.2020 16:35 Відповісти
Ви що наробили!? Ви Дядю Вову Пу скривдили. Я ж сказав нє нада стрелять
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04.05.2020 16:45 Відповісти
Прям праздник какой то. Пускайте енота.
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04.05.2020 17:08 Відповісти
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 6017
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04.05.2020 18:01 Відповісти
Можно вечно смотреть как течет река , как горит огонь в камине и как іпашат кацапню
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04.05.2020 17:23 Відповісти
Ховался в блиндаже Гаврило
КПВТ Гаврилу снес
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04.05.2020 17:30 Відповісти
А, главное, красиво. "Горила вата палала..."
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04.05.2020 17:35 Відповісти
У нас тут становится весело. Губер Мичигана ввела просто драконовский карантин в своем штате. 1 мая в Детройте перед адм. собрались десятkи народу, многие вооружены, требуя смягчения ограничений. Вооруженные Граждане ворвались в здание и пояснили свою позицию. Ожидается подобный протест в Кентукки....

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52496514
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04.05.2020 17:47 Відповісти
Пенсилвания как?
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04.05.2020 17:49 Відповісти
Пока тихо. Но у нас тут подобных драконовских мер нет.
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04.05.2020 17:55 Відповісти
Так, между прочим. Отличные "вуса" отрастил! На мордокниге видел!
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04.05.2020 17:51 Відповісти
Thanks...
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04.05.2020 17:56 Відповісти
Кстати, вот та кепка на мне, с надписью "Воля" - в подарок получил от Нестора Воли, первым на его патреон подписался
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04.05.2020 17:59 Відповісти
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 6123
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04.05.2020 17:45 Відповісти
традиция, однако.
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04.05.2020 17:52 Відповісти
Тренировка. Во взрослой жизни пригодится
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04.05.2020 20:44 Відповісти
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04.05.2020 18:04 Відповісти
Слава Україне!
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04.05.2020 18:39 Відповісти
Они, наверное, не слышали щеленского с его призывом - Ну, перестаньте стрелять. Хоть кому то повезло от презедентства нелоха.
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04.05.2020 18:55 Відповісти
Не могу сдержать свою радость даже на этом гавняном "цензоре".
Ну, красавчики пацаны наши...
Борони Вас Бог, хлопці.
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04.05.2020 19:59 Відповісти
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 8776
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04.05.2020 20:01 Відповісти
Свинособаки відсвяткували день одеського шашличку і зашкварились самі)
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04.05.2020 21:07 Відповісти
***
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
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04.05.2020 21:59 Відповісти
...Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги...
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04.05.2020 22:45 Відповісти
Гарно постріляли, гарна конструкція
Бог любить Україну.
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05.05.2020 01:08 Відповісти
Як гарно смажаться рогаті!!
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08.05.2020 21:23 Відповісти
 
 