Взрыв российского бункера от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО
Оккупанты на Донбассе разместили блиндажи личного состава и деревоземляную огневую точку ближе чем в двух километрах от огневой позиции,на которой стоит КПВТ на станке нашего Савельева. Внимание! Ненормативная лексика!
Об этом на странице в сети Facebook сообщил ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот к чему приводит нарушение правил техники противопожарной безопасности", - говорится в подписи к видео.
"-Расположение блиндажей для личного состава и ДЗОТов ближе чем в двух километрах от огневой позиции,на которой стоит КПВТ на станке нашего производства;
-Складирование больших количеств БК в блиндажах,где проживает ЛС(история с Метео на Пасху 15го дебилов ничему не научила);
- Попытки вступить в огневой бой с расчетом КПВТ на станке нашего производства на дистанции более километра,используя пулемет НСВ на штатном станке 6т7;
- Попытки вступить в огневой бой с расчетом КПВТ на ИМЕННОМ станке "Натрий" в р-не ДАП", - объяснил Савельев.
В данном случае произошло именно закономерное стечение всех этих факторов,что и привело к потере ДЗОТа с НСВ и блиндажа с БК", - добавил он.
Потери оккупантов уточняются.
А нащі хлопці у відео просто тролять кацапів
Ждем новую: «Взрыв московского кремля, от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО».
Ну, красавчики пацаны наши...
Борони Вас Бог, хлопці.
Бог любить Україну.