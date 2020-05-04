РУС
Взрыв российского бункера от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО

Оккупанты на Донбассе разместили блиндажи личного состава и деревоземляную огневую точку ближе чем в двух километрах от огневой позиции,на которой стоит КПВТ на станке нашего Савельева. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом на странице в сети Facebook сообщил ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот к чему приводит нарушение правил техники противопожарной безопасности", - говорится в подписи к видео.

"-Расположение блиндажей для личного состава и ДЗОТов ближе чем в двух километрах от огневой позиции,на которой стоит КПВТ на станке нашего производства;
-Складирование больших количеств БК в блиндажах,где проживает ЛС(история с Метео на Пасху 15го дебилов ничему не научила);
- Попытки вступить в огневой бой с расчетом КПВТ на станке нашего производства на дистанции более километра,используя пулемет НСВ на штатном станке 6т7;
- Попытки вступить в огневой бой с расчетом КПВТ на ИМЕННОМ станке "Натрий" в р-не ДАП", - объяснил Савельев.

В данном случае произошло именно закономерное стечение всех этих факторов,что и привело к потере ДЗОТа с НСВ и блиндажа с БК", - добавил он. 

Потери оккупантов уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины впервые применили на фронте КПВТ калибром 14,5 мм на станке Ивана Савельева. ВИДЕО

Автор: 

+65
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 2580
04.05.2020 15:41
+53
Лєпота!!
04.05.2020 15:12
+39
Земля бетоном российским захватчикам и их прихвостням.
04.05.2020 15:28
Лєпота!!
04.05.2020 15:12
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 2580
04.05.2020 15:41
а я б спочатку зробив канал з чорного в азовське і не для того , щоб крим став островом, а щоб в Маріуполь заходили навіть авіаносці (турки ж не бояться побудувати босфор-2)
04.05.2020 16:21
А я там ссал под эту стеночку...именно с этой стороны в конце июня 1990 года
Короче летел из Павлодара в Одессу через москву, а билет был только до москвы...ну и короче взял только на следующий день ...а что целые сутки делать???? дотерпел до утра и первым метро поехал в центр москву посмотреть...и тут так захотелось ссать что сил нет, а я оказался красной площади...смотрю рядом недалеко зелень.. я туда и только думаю под дерево стать...а там мусоров куча и сраный вечный огонь горит...я дальше ...и там куча мусоров...так я обежал весь кремль пока не добежал до дороги где куча машин...дальше уже не терпел и выссался на стену по полной...
04.05.2020 16:31
Повезло что не поймали. По факту это было наглое покушение на советсткую действительность - сам кремль обоссать.
04.05.2020 18:25
показать весь комментарий
04.05.2020 19:53
Да так мало того...гдето через пару часов...меня опять приперло..и я уже не возле кремля спросил у патруля ментов)))) (дело было утром) и они мне указали куда идти..шел километра 1,5 куда дошел... в платный ..наверное крышевали этот туалет
04.05.2020 19:56
Треба було туди йти, де стояла довга черга - поряд з мавзолеєм. Там підземний туалет безплатний був. Але це десь у 1980 році приблизно.
04.05.2020 21:57
6.00 утра)))
04.05.2020 22:03
Та я вдень був, в шість ранку міг бути й закритим.
06.05.2020 18:42
В 1980 там был развытой камунизмъ. Вся страна ездила за обоями и простынями в Мацкву.
05.05.2020 10:23
банлашку пива тебе в награду, я бы под той стеной ещё и высрался смачно
05.05.2020 08:56
Эх не было пива...молодой был боялся за документы в дипломате...не пил в аэропорту))) Ибо там и так подходили разные типы под разным предлогом "помочь" ....на что я отвечал я вас понимаю, но нечем..)))...Только чай...та вот они подходили именно там где пьют чай...)))
05.05.2020 18:31
Вспомнилось, когда ***** со слезами стояло после выборов, гивка по сети ходила, что это не слёзы были, а на него в этот момент сверху чувак мочился.
05.05.2020 10:20
так ще краще


Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 5091
04.05.2020 22:37
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 6358
показать весь комментарий
04.05.2020 15:41
приємно спостерігати
04.05.2020 15:13
как можно так матерится по делу и без!!!
04.05.2020 15:15
Глава первая
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Кобыле так с утра заправил,
Что дворник вытащить не мог.
Его пример другим наука,
Коль есть меж ног такая штука,
Не тычь ее кобыле в зад
Как дядя - сам не будешь рад.
04.05.2020 15:18
Гарна поэма
04.05.2020 17:12
дочка... говорят , что ты в садике материшься.... - ******...
04.05.2020 15:19
есть такое видео, видел, но это беда не той малышки, а её родителей.
04.05.2020 15:20
https://pikabu.ru/story/as_pushkin_i_netsenzurnaya_leksika_v_ego_proizvedeniyakh_ostorozhno_estestvenno_mat_1752618 А.С. Пушкин и нецензурная лексика в его произведениях ...
04.05.2020 15:22
Более известное творчество в кругах матершиников

С матершиной мы родились, с матершиной мы живем,
С матершиной мы учились, с матершиной и помрем,
Матершину мы вкушали с материнским молоком,
С матершиной, мой папаша бил мамашу кулаком.

Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я,
Я б конечно заругался, только очередь твоя!
И подкалывать не надо, мне на это наплевать,
Матершинные слова не буду я употре-*****!

Матом кроют генералы, матом кроют продавцы,
Матом кроют прокуроры и родные отцы,
Все как будто бы святые, а приди к любому в дом,
Через каждые два слова каждый ложит матюгом.

Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я,
Я б конечно заругался, только очередь твоя!
И подкалывать не надо, мне на это наплевать,
Матершинные слова не буду я употре-*****!

Без русского мата не прожить нам и дня,
Отведи мою душу, обложи ты меня,
Матершиной нашей русской обложи и не ссы,
Как учили нас деды как учили отцы.

Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я,
Я б конечно заругался, только очередь твоя!
И подкалывать не надо, мне на это наплевать,
Матершинные слова не буду я употре*****!
04.05.2020 15:25
Я бы немного подправил

"Матом кроют генералы, матом кроют продавцы,
Матом кроют прокуроры и родимые отцы"

А то размеру стиха немного не соответствует
04.05.2020 15:50
Под музыку Сектора газа подходит именно первый вариант)))
04.05.2020 23:49
Говно стих.... размер пляшет, читать невозможно. Я б лучше исполнил
05.05.2020 00:32
ПРАВИЛЬНО - КАЦАП БЕЗ МАТУ ЦЕ НЕ КАЦАП

А нащі хлопці у відео просто тролять кацапів
05.05.2020 01:10
там было дело,ранимый ты наш))
04.05.2020 15:20
Можно прозой, а можно стихами.
04.05.2020 15:22
Попробуй в армии послужить.
04.05.2020 15:56
у нас в небольшом подразделении, это считалось дурным тоном!!! хотя это было при дурном совке, а в учебке конечно за полгода, я узнал много новых слов, авторами были сержантский состав родом из рсфср . Офицеры были крайне воспитаны и выдержаны, независимо от звания, мата от них я не слышал, как и от сержантов и старшин украинцев, хотя как ни странно они были с Домбасса, региона покрытого зонами вдоль и поперёк!
04.05.2020 16:03
Видишь ли, дружище... Если это было давненько, то разгадка проста. Я насчет региона с кучей узилищ- ранее среди зеков было принято отвечать за слова и не разбрасываться матерщиной, причем на полном серьезе. Этим страдали разве что петушки да голимые "семейники", алиментщики и прочая шушера- первоходки. То, что называлось фраера...
04.05.2020 16:26
https://censor.net/user/84240 -- чуть слезу не пустил! ..но видишь ли "хотя как ни странно" мне приходится напоминать видимо "потомственному антихфашисту " что люди кругом одинаковы!..плюс,минус конечно
04.05.2020 16:46
Я Вас понимаю, господин поэт. После таких матюков боекомплект может возгореться от стыда за личный состав.
04.05.2020 17:57
Дави козллмордих!!!
04.05.2020 15:23
Красиво .......
04.05.2020 15:24
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 8849
04.05.2020 17:57
Земля бетоном российским захватчикам и их прихвостням.
04.05.2020 15:28
то добре...давить кацапську мерзоту
04.05.2020 15:30
и чем больше будет утилизировано кацапской мерзоты-тем чище будет воздух на Донбассе!
04.05.2020 17:59
Красиво работу работают наши хлопцы 👏👏👏👏👏👏👏
04.05.2020 15:33
«Взрыв российского бункера от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО»
В етой строчке, все прекрасно. И, ни капли галимого пиара.
Ждем новую: «Взрыв московского кремля, от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО».
04.05.2020 15:36
ЛЮБЛЮ ГРОЗУ В НАЧАЛЕ МАЯ,
КОГДА КАЦАПЫ , В РАЙ ШАГАЯ-
ГОРЯТ, ПЕРДАК НЕ ПОДНИМАЯ....
04.05.2020 15:43
шедевр+100500!!!
04.05.2020 23:13
Їбаште окупантів
04.05.2020 15:47
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 4174
04.05.2020 15:51
Хлопці молодці.
04.05.2020 15:54
А нічого курити в дерев'яному приміщенні
04.05.2020 16:02
и я скажу больше: нечего было ехать с кацапстана на Украинскую землю!
04.05.2020 18:00
...після спожитої бояри з капустою...
04.05.2020 18:10
Так он сам взорвался или наши подорвали??
Мат такой, что невозможно досмотреть ))
04.05.2020 16:06
Щось десь горить. З матюками...
04.05.2020 17:37
А ворог атакує і преться шосил
Юнак кулеметник їх вправно косив
А лента за лентою набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай...
04.05.2020 16:16
щаз бенедиктова бойцам статью примеряет за гыноцыд даумбасских детишек после звонка с офиса на мендельштрассе...
04.05.2020 16:26
ОП на мендельштрасе... красиво звучить.
05.05.2020 08:36
Зеля,срочно разберись кто виноват в этой "трагедии"
04.05.2020 16:35
Ви що наробили!? Ви Дядю Вову Пу скривдили. Я ж сказав нє нада стрелять
04.05.2020 16:45
Прям праздник какой то. Пускайте енота.
04.05.2020 17:08
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 6017
04.05.2020 18:01
Можно вечно смотреть как течет река , как горит огонь в камине и как іпашат кацапню
04.05.2020 17:23
Ховался в блиндаже Гаврило
КПВТ Гаврилу снес
04.05.2020 17:30
А, главное, красиво. "Горила вата палала..."
04.05.2020 17:35
У нас тут становится весело. Губер Мичигана ввела просто драконовский карантин в своем штате. 1 мая в Детройте перед адм. собрались десятkи народу, многие вооружены, требуя смягчения ограничений. Вооруженные Граждане ворвались в здание и пояснили свою позицию. Ожидается подобный протест в Кентукки....

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52496514
04.05.2020 17:47
Пенсилвания как?
04.05.2020 17:49
Пока тихо. Но у нас тут подобных драконовских мер нет.
04.05.2020 17:55
Так, между прочим. Отличные "вуса" отрастил! На мордокниге видел!
04.05.2020 17:51
Thanks...
04.05.2020 17:56
Кстати, вот та кепка на мне, с надписью "Воля" - в подарок получил от Нестора Воли, первым на его патреон подписался
04.05.2020 17:59
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 6123
04.05.2020 17:45
традиция, однако.
04.05.2020 17:52
Тренировка. Во взрослой жизни пригодится
04.05.2020 20:44
04.05.2020 18:04
Слава Україне!
04.05.2020 18:39
Они, наверное, не слышали щеленского с его призывом - Ну, перестаньте стрелять. Хоть кому то повезло от презедентства нелоха.
04.05.2020 18:55
Не могу сдержать свою радость даже на этом гавняном "цензоре".
Ну, красавчики пацаны наши...
Борони Вас Бог, хлопці.
04.05.2020 19:59
Вибух російського бункера від вогню кулемета КПВТ на станку Савельєва - Цензор.НЕТ 8776
04.05.2020 20:01
Свинособаки відсвяткували день одеського шашличку і зашкварились самі)
04.05.2020 21:07
***
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
04.05.2020 21:59
...Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги...
04.05.2020 22:45
Гарно постріляли, гарна конструкція
Бог любить Україну.
05.05.2020 01:08
Як гарно смажаться рогаті!!
08.05.2020 21:23
 
 