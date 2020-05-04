«Взрыв российского бункера от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО»

Оккупанты на Донбассе разместили блиндажи личного состава и деревоземляную огневую точку ближе чем в двух километрах от огневой позиции,на которой стоит КПВТ на станке нашего Савельева. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом на странице в сети Facebook сообщил ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев

"Вот к чему приводит нарушение правил техники противопожарной безопасности", - говорится в подписи к видео.

"-Расположение блиндажей для личного состава и ДЗОТов ближе чем в двух километрах от огневой позиции,на которой стоит КПВТ на станке нашего производства;

-Складирование больших количеств БК в блиндажах,где проживает ЛС(история с Метео на Пасху 15го дебилов ничему не научила);

- Попытки вступить в огневой бой с расчетом КПВТ на станке нашего производства на дистанции более километра,используя пулемет НСВ на штатном станке 6т7;

- Попытки вступить в огневой бой с расчетом КПВТ на ИМЕННОМ станке "Натрий" в р-не ДАП", - объяснил Савельев.

В данном случае произошло именно закономерное стечение всех этих факторов,что и привело к потере ДЗОТа с НСВ и блиндажа с БК", - добавил он.

Потери оккупантов уточняются.

