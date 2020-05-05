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Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню "спецслужбами ЛНР" чиновниці Пенсійного фонду. ВIДЕО

Служба безпеки України фіксує чергові спроби псевдоспецслужб "ЛНР" залучити українських чиновників і громадян до негласної співпраці на шкоду державній безпеці нашої країни.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Контррозвідники встановили, що наприкінці березня на посадовця Управління Пенсійного фонду одного з районів Луганщини через месенджер "вийшов" представник так званої "МДБ ЛНР". Його цікавила інформація про персональні дані мешканців району, зокрема колишніх співробітників українських силових структур. За передачу конфіденційних відомостей він запропонував жінці фінансову "винагороду".

Чиновниця відмовилася співпрацювати із бойовиками і звернулася до Служби безпеки України. Вона детально розповіла про всі обставини схилення її до протиправної діяльності.

Контррозвідка СБУ також викрила спробу вербування так званою "МДБ ЛНР" мешканця одного з населених пунктів підконтрольної українській владі території Луганщини.

За даними СБУ, чоловік періодично їздив до тимчасово окупованого Луганська в особистих справах. Під час чергової поїздки його затримали бойовики під вигаданим приводом. Погрожуючи позбавленням волі, вони намагалися змусити громадянина погодитися на конфіденційне співробітництво з так званою "МДБ ЛНР". За задумом кураторів він мав збирати відомості про українські військові підрозділи, дислоковані в регіоні. Отриману інформацію представники незаконних збройних формувань розраховували отримувати через засоби електронного зв'язку або під час особистих зустрічей на тимчасово окупованій території.

Потрапивши у поле зору української контррозвідки, мешканець Луганщини після повернення додому розповів співробітникам СБУ про обставини вербування і поставленні завдання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України вкотре нагадує, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Водночас звільняються від кримінальної відповідальності громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників жодних дій не вчинили і добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (13061) вербування (251) Луганська область (4901)


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Топ коментарі
+6
нас больше волнует космическое агенство лугандонии...
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05.05.2020 16:48 Відповісти
+5
спецслужбы ЛНР
А нет спецслужб 3 подьезда дома N 20 ?
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05.05.2020 17:13 Відповісти
+3
Лугандонам потрібні пензії?
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05.05.2020 16:45 Відповісти
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Хотели шоб фошисты им пенсию оформили?
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05.05.2020 16:42 Відповісти
Зачем? Скоро ведь будем к рашке присоеденятся и все етих отпустят
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05.05.2020 16:44 Відповісти
Лугандонам потрібні пензії?
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05.05.2020 16:45 Відповісти
А где сейчас Неля Штепа?
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05.05.2020 16:48 Відповісти
Интересно, а баканов об этом знает 🤔🤔🤔
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05.05.2020 16:48 Відповісти
нас больше волнует космическое агенство лугандонии...
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05.05.2020 16:48 Відповісти
А Ермака не успели.
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05.05.2020 16:58 Відповісти
«Муж оценил, начальник похвалил»: жена полицейского спела про «воровское единство» и АУЕ

https://www.kp.md/daily/27122.5/4210880/
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05.05.2020 17:05 Відповісти
спецслужбы ЛНР
А нет спецслужб 3 подьезда дома N 20 ?
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05.05.2020 17:13 Відповісти
Ну в принципе я бы не сильно ржал. "В" людей на "КМ", плюс удерживать родню "на подвале..."
в тактическом звене очень эффективно.
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05.05.2020 20:55 Відповісти
ну все нормальные люди понимают что это продажные луганские менты под жестким контролем ФСБ
Называть ЭТО - спецслужбами - все равно что бандитскую "крышу" из 90-х назвать спецслужбой
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06.05.2020 07:40 Відповісти
Там всі давно завербовані. Просто конкурентка сдала кандидата, що більше мати платні за послуги!
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05.05.2020 17:16 Відповісти
так де разоблачілі? Паційєнти самі прийшли і все розказали
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05.05.2020 17:51 Відповісти
ілі, такі, разоблачілі, однако нє сталі наказивать. А, вєдь, "та сторона" токмо за подозрєнійє в шпіонаже на 20 лєт в дзіндан бросайєт
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05.05.2020 17:56 Відповісти
Ох, рано встает охрана!
Если близко воробей -
Мы готовим пушку.
Если муха - муху бей!
Взять ее на мушку.
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05.05.2020 18:48 Відповісти
Бред сивой кобылы.
Там не настолько тупые, что бы проводить аналог операции "Хираф" (при выводе из ГСВГ, вербовали всех за пару сотен марок и вывоз ГДРовских драгндулетов)(.
Это все похоже на "распыление" средств и сил и отвлечениена негодный об"ект.
Контора, вашу мать займитесь агентурой и своей работой.
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05.05.2020 20:52 Відповісти
для полного счастья филиалу фсб в Украине не хватает лишь одного - фантазии
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05.05.2020 22:18 Відповісти
 
 