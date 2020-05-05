Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню "спецслужбами ЛНР" чиновниці Пенсійного фонду. ВIДЕО

Служба безпеки України фіксує чергові спроби псевдоспецслужб "ЛНР" залучити українських чиновників і громадян до негласної співпраці на шкоду державній безпеці нашої країни.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Контррозвідники встановили, що наприкінці березня на посадовця Управління Пенсійного фонду одного з районів Луганщини через месенджер "вийшов" представник так званої "МДБ ЛНР". Його цікавила інформація про персональні дані мешканців району, зокрема колишніх співробітників українських силових структур. За передачу конфіденційних відомостей він запропонував жінці фінансову "винагороду".

Чиновниця відмовилася співпрацювати із бойовиками і звернулася до Служби безпеки України. Вона детально розповіла про всі обставини схилення її до протиправної діяльності.

Контррозвідка СБУ також викрила спробу вербування так званою "МДБ ЛНР" мешканця одного з населених пунктів підконтрольної українській владі території Луганщини.

За даними СБУ, чоловік періодично їздив до тимчасово окупованого Луганська в особистих справах. Під час чергової поїздки його затримали бойовики під вигаданим приводом. Погрожуючи позбавленням волі, вони намагалися змусити громадянина погодитися на конфіденційне співробітництво з так званою "МДБ ЛНР". За задумом кураторів він мав збирати відомості про українські військові підрозділи, дислоковані в регіоні. Отриману інформацію представники незаконних збройних формувань розраховували отримувати через засоби електронного зв'язку або під час особистих зустрічей на тимчасово окупованій території.

Потрапивши у поле зору української контррозвідки, мешканець Луганщини після повернення додому розповів співробітникам СБУ про обставини вербування і поставленні завдання.

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Служба безпеки України вкотре нагадує, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Водночас звільняються від кримінальної відповідальності громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників жодних дій не вчинили і добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.