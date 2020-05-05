Контрразведка СБУ пресекла вербовку "спецслужбами ЛНР" чиновницы Пенсионного фонда. ВИДЕО

Служба безопасности Украины фиксирует очередные попытки псевдоспецслужб "ЛНР" привлечь украинских чиновников и граждан к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности нашей страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведчики установили, что в конце марта на чиновника Управления Пенсионного фонда одного из районов Луганщины через мессенджер "вышел" представитель так называемой "МГБ ЛНР". Его интересовала информация о персональных данных жителей района, в частности бывших сотрудников украинских силовых структур. За передачу конфиденциальных сведений он предложил женщине финансовое "вознаграждение".

Чиновница отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в Службу безопасности Украины. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах склонения ее к противоправной деятельности.

Контрразведка СБУ также разоблачила попытку вербовки так называемой "МГБ ЛНР" жителя одного из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

По данным СБУ, мужчина периодически ездил во временно оккупированный Луганск по личным делам. Во время очередной поездки был задержан боевиками под вымышленным предлогом. Угрожая лишением свободы, они пытались заставить мужчину согласиться на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР". По замыслу кураторов он должен был собирать сведения об украинских военных подразделениях, дислоцированных в регионе. Полученную информацию представители незаконных вооруженных формирований рассчитывали получать через средства электронной связи или во время личных встреч на временно оккупированной территории.

Попав в поле зрения украинской контрразведки, житель Луганщины по возвращении домой рассказал сотрудникам СБУ об обстоятельствах вербовки и поставленных задачах.

Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании.