Контрразведка СБУ пресекла вербовку "спецслужбами ЛНР" чиновницы Пенсионного фонда. ВИДЕО

Служба безопасности Украины фиксирует очередные попытки псевдоспецслужб "ЛНР" привлечь украинских чиновников и граждан к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности нашей страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведчики установили, что в конце марта на чиновника Управления Пенсионного фонда одного из районов Луганщины через мессенджер "вышел" представитель так называемой "МГБ ЛНР". Его интересовала информация о персональных данных жителей района, в частности бывших сотрудников украинских силовых структур. За передачу конфиденциальных сведений он предложил женщине финансовое "вознаграждение".

Чиновница отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в Службу безопасности Украины. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах склонения ее к противоправной деятельности.

Контрразведка СБУ также разоблачила попытку вербовки так называемой "МГБ ЛНР" жителя одного из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

По данным СБУ, мужчина периодически ездил во временно оккупированный Луганск по личным делам. Во время очередной поездки был задержан боевиками под вымышленным предлогом. Угрожая лишением свободы, они пытались заставить мужчину согласиться на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР". По замыслу кураторов он должен был собирать сведения об украинских военных подразделениях, дислоцированных в регионе. Полученную информацию представители незаконных вооруженных формирований рассчитывали получать через средства электронной связи или во время личных встреч на временно оккупированной территории.

Попав в поле зрения украинской контрразведки, житель Луганщины по возвращении домой рассказал сотрудникам СБУ об обстоятельствах вербовки и поставленных задачах.

Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании.

+6
нас больше волнует космическое агенство лугандонии...
05.05.2020 16:48 Ответить
05.05.2020 16:48 Ответить
+5
спецслужбы ЛНР
А нет спецслужб 3 подьезда дома N 20 ?
05.05.2020 17:13 Ответить
05.05.2020 17:13 Ответить
+3
Лугандонам потрібні пензії?
05.05.2020 16:45 Ответить
05.05.2020 16:45 Ответить
Хотели шоб фошисты им пенсию оформили?
05.05.2020 16:42 Ответить
05.05.2020 16:42 Ответить
Зачем? Скоро ведь будем к рашке присоеденятся и все етих отпустят
05.05.2020 16:44 Ответить
05.05.2020 16:44 Ответить
Лугандонам потрібні пензії?
05.05.2020 16:45 Ответить
05.05.2020 16:45 Ответить
А где сейчас Неля Штепа?
05.05.2020 16:48 Ответить
05.05.2020 16:48 Ответить
Интересно, а баканов об этом знает 🤔🤔🤔
05.05.2020 16:48 Ответить
05.05.2020 16:48 Ответить
нас больше волнует космическое агенство лугандонии...
05.05.2020 16:48 Ответить
05.05.2020 16:48 Ответить
А Ермака не успели.
05.05.2020 16:58 Ответить
05.05.2020 16:58 Ответить
«Муж оценил, начальник похвалил»: жена полицейского спела про «воровское единство» и АУЕ

https://www.kp.md/daily/27122.5/4210880/
показать весь комментарий
05.05.2020 17:05 Ответить
спецслужбы ЛНР
А нет спецслужб 3 подьезда дома N 20 ?
05.05.2020 17:13 Ответить
05.05.2020 17:13 Ответить
Ну в принципе я бы не сильно ржал. "В" людей на "КМ", плюс удерживать родню "на подвале..."
в тактическом звене очень эффективно.
05.05.2020 20:55 Ответить
05.05.2020 20:55 Ответить
ну все нормальные люди понимают что это продажные луганские менты под жестким контролем ФСБ
Называть ЭТО - спецслужбами - все равно что бандитскую "крышу" из 90-х назвать спецслужбой
06.05.2020 07:40 Ответить
06.05.2020 07:40 Ответить
Там всі давно завербовані. Просто конкурентка сдала кандидата, що більше мати платні за послуги!
05.05.2020 17:16 Ответить
05.05.2020 17:16 Ответить
так де разоблачілі? Паційєнти самі прийшли і все розказали
05.05.2020 17:51 Ответить
05.05.2020 17:51 Ответить
ілі, такі, разоблачілі, однако нє сталі наказивать. А, вєдь, "та сторона" токмо за подозрєнійє в шпіонаже на 20 лєт в дзіндан бросайєт
05.05.2020 17:56 Ответить
05.05.2020 17:56 Ответить
Ох, рано встает охрана!
Если близко воробей -
Мы готовим пушку.
Если муха - муху бей!
Взять ее на мушку.
05.05.2020 18:48 Ответить
05.05.2020 18:48 Ответить
Бред сивой кобылы.
Там не настолько тупые, что бы проводить аналог операции "Хираф" (при выводе из ГСВГ, вербовали всех за пару сотен марок и вывоз ГДРовских драгндулетов)(.
Это все похоже на "распыление" средств и сил и отвлечениена негодный об"ект.
Контора, вашу мать займитесь агентурой и своей работой.
05.05.2020 20:52 Ответить
05.05.2020 20:52 Ответить
для полного счастья филиалу фсб в Украине не хватает лишь одного - фантазии
05.05.2020 22:18 Ответить
05.05.2020 22:18 Ответить
 
 