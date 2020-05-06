Бої за Широкине в 2015-му очима командира "Азова". Андрій Білецький. ВIДЕО
Андрій Білецький, лідер Національного Корпусу, перший командир полку "Азов", розповів як у лютому 2015 року полк виконав завдання щодо послаблення тиску на Дебальцеве, провівши Широкинську наступальну операцію в інших напрямках, а також створив буферну зону, яка убезпечила Маріуполь від повтору ворожих обстрілів.
Сьогодні Андрій Білецький - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".
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01:49 - В гостях у Юрія Бутусова - Андрій Білецький, який створив добровольчий полк Нацгвардії "Азов"
02:27 - Хто такий Андрій Білецький - коротка біографічна довідка
03:10 - Коли і з чого почалася широкинська операція "Азова"
04:22 - Про варіанти побудови лінії оборони Маріуполя - по природному ландшафту і по місту
05:03 - "Командування, яке було тоді значно більш деморалізоване, ніж середньостатистичний боєць ЗСУ, планувало оборону по перших висотках Маріуполя"
06:38 - "Павлопіль і Широкине - природний рубіж Маріуполя. Хто його контролює, той контролює підходи до міста"
08:01 - Про те, як після підписання Мінська-1 (5 вересня 2014 року) утворилася сіра зона, куди потрапили Павлопіль і Широкине
09:05 - "Ворог побудував свій рубіж оборони дзеркально, так, як я пропонував побудувати українських рубіж оборони, тобто по інший бік балки", - Білецький про зайняття бойовиками сірої зони і Широкиного
10:25 - "Ворог зосередив на маріупольському напрямі реально всі свої сили: Він розраховував на пасивність української армії"
14:46 - "Ми розраховували почати широкинську операцію 15-16 лютого, бо в такому разі вже могли розраховувати на батарею ствольної артилерії і танкову роту"
16:20 - Про те, як вплинув на планування операції обстріл Маріуполя з "Градів" 24 січня 2015 року
18:00 - Про загибель командира розвідгрупи "Азову" - Степана Криворученка. Він - колишній офіцер кримського "Беркуту", який все залишив після анексії і вступив до "Азову"
22:30 - Уривок фільму "Babylon’13" про підготовку "азовців" до штурму
24:50 - Про підготовку бійців до наступу на Широкине та розвідку
25:53 - Про порядок наступу на Павлопіль, Пищевик, Заїченко, Комінтернове та Широкине
27:15 - Уривок відео "Азова" - як полк звільняє Широкине
29:26 - Про техніку, яка була в "Азова" для наступу на Широкине, - БТР-80, "Кугуар" і БТР-3 із гарматою калібру 30 мм, потім приїхали ще 6 "Спартанів"
30:55 - Про міномети Саши Стоматолога - Олександра Януковича - на одному з підприємств "Укроборонпрому" і як вони потрапили до "Азова"
35:35 - Про контактні бої з противником від початку наступу
39:01 - Про поранених і загиблих в "Азові" в перші дні операції
40:20 - "В операції в напрямку Широкиного мали брати участь два танкові взводи ЗСУ, але вранці 10 лютого в підтримці було чітко відмовлено"
43:30 - Про перегрупування сил ворога і його контрнаступ
48:15 - Хід бою 12-13 лютого 2015 року
51:22 - Про евакуацію людей із Широкиного: "На війні постійно стикаєшся з людьми, які думають, що коли вони не за тих і не за цих, то по них не прилетить"
53:00 - Як підписання Мінська-2 12 лютого 2015 року впливає на бої в Широкиному
54:54 - Про те, як росіяни зосереджували й перекидали сили для боїв у Широкиному
01:00:05 - Про україномовного танкіста бойовиків, який здався: "Він вирішив, що краще сісти в тюрму, ніж знову сісти в танк"
01:02:25 - Про тактику наступу бойовиків: "Початкові дії в них були доволі адекватні; вони швидко просувалися вглиб села, і значна частина "азовців" опинилися в глибокому тилу противника"
01:04:10 - Який вигляд має Широкине і як це можна використовувати у бойових діях
01:06:00 - Про дитячі санаторії в Широкиному: "Таке враження, що їх будували на ядерну війну"
01:08:10 - Історія розвідника "Свомпі" - англієць Кріс Гарет, який потрапив до осетинів, зійшов за свого і дивом врятувався
01:13:00 - Про зустрічі із ворожими танкістами і прориви їхніх танків
01:17:10 - Про помилки танкістів противника: "В них піхота повністю відірвалася від техніки"
01:19:55 - Історія "Чемпіона" - Володимира Радіонова, танкіста з Луганська; він прикривав відхід значної групи розвідників, не давав їх переслідувати і загинув сам
01:24:00 - Про підбитий БТР-3 "азовців"
01:26:30 - Історія "Чудіка" - Євгена Чуднєцова, першого "азовця", який потрапив у полон і отримав пожиттєве ув’язнення у так званій "ДНР"
01:33:20 - "Вирішили розбивати противника в селі" - про подальші бої за Широкине
01:37:40 - 9 загиблих бійців, близько 50 поранених, один полонений, 3 одиниці бронетехніки - втрати "Азову" за час операції до оголошення перемир’я (10-15 лютого)
01:39:00 - Про втрати ворога: "Можна говорити про 50 загиблих, знищення 5 одиниць техніки, 2 полонених, вантажівка з припасами)
01:40:30 - "14 лютого противника притисли в ямі, ми залишилися на висотах, які планували"
01:41:15 - 15 числа бої продовжувалися, але багато в чому мали позиційний характер
01:43:10 - "Росіяни несли невиправдано високі втрати в низині: Контрнаступ обійшов їм величезною кров’ю"
01:45:30 - "Найбільша помилка, яка була, найтупіша і банальна, - це недооцінка ворога"
01:46:55 - "Ми не були досвідченими й фаховими: Багато в чому виручало, що з того боку були люди значно більш бездарні, скажімо так"
01:48:35 - "На високому дусі недооцінили противника: В людини є межа фізичних можливостей, її ніколи не можна переходити"
01:50:40 - "Остання помилка - не були опрацьовані порядок і шляхи відступу передових груп і розвідки"
01:52:20 - Про події 15 лютого та причини більших, ніж у інші дні, втрат
01:53:50 - "15 числа противник намагався просуватися, але це були локальні цілі"
01:55:00 - Про те, як намагався прийти на допомогу "Азову" батальйон "Донбас", і чому з цього нічого не вийшло - втома і помилка людини призвели до того, що бійці потрапили в оточення
02:01:08 - Уривок відео "Громадського" про вихід 14 "донбасівців" з оточення
02:06:45 - "Ця ситуація негативно вплинула на моральний стан "Донбасу", а потім вони почали мститися бойовикам"
02:09:00 - Про те, коли "Азов" реально вивели із Широкиного
Широкинська операція тривала з 10 по 15 лютого 2015 року. За цей час загинули 11 бійців "Азова". Але завдяки самій операції вдалося відсунути лінію фронту від Маріуполя, і звільнити п'ять населених пунктів - Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове та Павлопіль.
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А создатель партии регионов, который мародёрил, барыжил, сливал, предавал, сдал Дебальцево - для тебя свой.
Всё с тобой ясно, по какую сторону ты.
Лох - это судьба.
Тебе что обещала ЗЕленая сопля? Конец эпохи бедности. Подержался за конец? Ну и хватит с тебя, больше ты ЗЕбене не нужен, он твоим фейсом вытер себе жопу, когда ты проголосовал за этого дебила.
https://twitter.com/zzzcht/status/1257743732738228225?s=21&fbclid=IwAR39NG6BB46MRvpQPGQfbO9cfAW9NacrzGx3j9uFzzRB1B0QVWTy3rJ9OBo
Чем заканчиваются все протесты, которые он возглавлял?
https://azov.org.ua/azov-svyatkue-shostu-richnicu/ Загартовані в боях: полк «Азов» святкує шосту річницю створення
Нет, этими датами она не начиналась и не заканчивалась ! Она начиналась и продолжалась дальше - другими подразделениями, в том числе и 79й оДШБр !
Вот это победы, а широкино Белецкого - это шлак.
Главное - торговлю на крови в жопу загнали
Не сумніваюсь,що в очах Білецького,в тій самодіяльній операції,безглуздій і непогодженій з командуванням сектору,Білецький-герой.