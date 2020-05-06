Бої за Широкине в 2015-му очима командира "Азова". Андрій Білецький. ВIДЕО

Андрій Білецький, лідер Національного Корпусу, перший командир полку "Азов", розповів як у лютому 2015 року полк виконав завдання щодо послаблення тиску на Дебальцеве, провівши Широкинську наступальну операцію в інших напрямках, а також створив буферну зону, яка убезпечила Маріуполь від повтору ворожих обстрілів.

Сьогодні Андрій Білецький - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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01:49 - В гостях у Юрія Бутусова - Андрій Білецький, який створив добровольчий полк Нацгвардії "Азов"

02:27 - Хто такий Андрій Білецький - коротка біографічна довідка

03:10 - Коли і з чого почалася широкинська операція "Азова"

04:22 - Про варіанти побудови лінії оборони Маріуполя - по природному ландшафту і по місту

05:03 - "Командування, яке було тоді значно більш деморалізоване, ніж середньостатистичний боєць ЗСУ, планувало оборону по перших висотках Маріуполя"

06:38 - "Павлопіль і Широкине - природний рубіж Маріуполя. Хто його контролює, той контролює підходи до міста"

08:01 - Про те, як після підписання Мінська-1 (5 вересня 2014 року) утворилася сіра зона, куди потрапили Павлопіль і Широкине

09:05 - "Ворог побудував свій рубіж оборони дзеркально, так, як я пропонував побудувати українських рубіж оборони, тобто по інший бік балки", - Білецький про зайняття бойовиками сірої зони і Широкиного

10:25 - "Ворог зосередив на маріупольському напрямі реально всі свої сили: Він розраховував на пасивність української армії"

14:46 - "Ми розраховували почати широкинську операцію 15-16 лютого, бо в такому разі вже могли розраховувати на батарею ствольної артилерії і танкову роту"

16:20 - Про те, як вплинув на планування операції обстріл Маріуполя з "Градів" 24 січня 2015 року

18:00 - Про загибель командира розвідгрупи "Азову" - Степана Криворученка. Він - колишній офіцер кримського "Беркуту", який все залишив після анексії і вступив до "Азову"

22:30 - Уривок фільму "Babylon’13" про підготовку "азовців" до штурму

24:50 - Про підготовку бійців до наступу на Широкине та розвідку

25:53 - Про порядок наступу на Павлопіль, Пищевик, Заїченко, Комінтернове та Широкине

27:15 - Уривок відео "Азова" - як полк звільняє Широкине

29:26 - Про техніку, яка була в "Азова" для наступу на Широкине, - БТР-80, "Кугуар" і БТР-3 із гарматою калібру 30 мм, потім приїхали ще 6 "Спартанів"

30:55 - Про міномети Саши Стоматолога - Олександра Януковича - на одному з підприємств "Укроборонпрому" і як вони потрапили до "Азова"

35:35 - Про контактні бої з противником від початку наступу

39:01 - Про поранених і загиблих в "Азові" в перші дні операції

40:20 - "В операції в напрямку Широкиного мали брати участь два танкові взводи ЗСУ, але вранці 10 лютого в підтримці було чітко відмовлено"

43:30 - Про перегрупування сил ворога і його контрнаступ

48:15 - Хід бою 12-13 лютого 2015 року

51:22 - Про евакуацію людей із Широкиного: "На війні постійно стикаєшся з людьми, які думають, що коли вони не за тих і не за цих, то по них не прилетить"

53:00 - Як підписання Мінська-2 12 лютого 2015 року впливає на бої в Широкиному

54:54 - Про те, як росіяни зосереджували й перекидали сили для боїв у Широкиному

01:00:05 - Про україномовного танкіста бойовиків, який здався: "Він вирішив, що краще сісти в тюрму, ніж знову сісти в танк"

01:02:25 - Про тактику наступу бойовиків: "Початкові дії в них були доволі адекватні; вони швидко просувалися вглиб села, і значна частина "азовців" опинилися в глибокому тилу противника"

01:04:10 - Який вигляд має Широкине і як це можна використовувати у бойових діях

01:06:00 - Про дитячі санаторії в Широкиному: "Таке враження, що їх будували на ядерну війну"

01:08:10 - Історія розвідника "Свомпі" - англієць Кріс Гарет, який потрапив до осетинів, зійшов за свого і дивом врятувався

01:13:00 - Про зустрічі із ворожими танкістами і прориви їхніх танків

01:17:10 - Про помилки танкістів противника: "В них піхота повністю відірвалася від техніки"

01:19:55 - Історія "Чемпіона" - Володимира Радіонова, танкіста з Луганська; він прикривав відхід значної групи розвідників, не давав їх переслідувати і загинув сам

01:24:00 - Про підбитий БТР-3 "азовців"

01:26:30 - Історія "Чудіка" - Євгена Чуднєцова, першого "азовця", який потрапив у полон і отримав пожиттєве ув’язнення у так званій "ДНР"

01:33:20 - "Вирішили розбивати противника в селі" - про подальші бої за Широкине

01:37:40 - 9 загиблих бійців, близько 50 поранених, один полонений, 3 одиниці бронетехніки - втрати "Азову" за час операції до оголошення перемир’я (10-15 лютого)

01:39:00 - Про втрати ворога: "Можна говорити про 50 загиблих, знищення 5 одиниць техніки, 2 полонених, вантажівка з припасами)

01:40:30 - "14 лютого противника притисли в ямі, ми залишилися на висотах, які планували"

01:41:15 - 15 числа бої продовжувалися, але багато в чому мали позиційний характер

01:43:10 - "Росіяни несли невиправдано високі втрати в низині: Контрнаступ обійшов їм величезною кров’ю"

01:45:30 - "Найбільша помилка, яка була, найтупіша і банальна, - це недооцінка ворога"

01:46:55 - "Ми не були досвідченими й фаховими: Багато в чому виручало, що з того боку були люди значно більш бездарні, скажімо так"

01:48:35 - "На високому дусі недооцінили противника: В людини є межа фізичних можливостей, її ніколи не можна переходити"

01:50:40 - "Остання помилка - не були опрацьовані порядок і шляхи відступу передових груп і розвідки"

01:52:20 - Про події 15 лютого та причини більших, ніж у інші дні, втрат

01:53:50 - "15 числа противник намагався просуватися, але це були локальні цілі"

01:55:00 - Про те, як намагався прийти на допомогу "Азову" батальйон "Донбас", і чому з цього нічого не вийшло - втома і помилка людини призвели до того, що бійці потрапили в оточення

02:01:08 - Уривок відео "Громадського" про вихід 14 "донбасівців" з оточення

02:06:45 - "Ця ситуація негативно вплинула на моральний стан "Донбасу", а потім вони почали мститися бойовикам"

02:09:00 - Про те, коли "Азов" реально вивели із Широкиного

Широкинська операція тривала з 10 по 15 лютого 2015 року. За цей час загинули 11 бійців "Азова". Але завдяки самій операції вдалося відсунути лінію фронту від Маріуполя, і звільнити п'ять населених пунктів - Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове та Павлопіль.