Бои за Широкино в 2015-м глазами командира "Азова". Андрей Билецкий. ВИДЕО

Андрей Билецкий, лидер Национального Корпуса, первый командир полка "Азов", рассказал как в феврале 2015 года полк выполнил задачу по ослаблению давления на Дебальцево, проведя Широкинскую наступательную операцию в других направлениях, а также создал буферную зону, которая обезопасила Мариуполь от повтора вражеских обстрелов.

Сегодня Андрей Билецкий - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

01:49 - В гостях у Юрия Бутусова - Андрей Билецкий
02:27 - Андрей Билецкий "визитка"
03: 10 - Когда и с чего началась Широкинская операция "Азова"
04:22 - О вариантах построения линии обороны Мариуполя - по природному ландшафту и по городу
05:03 - "Командование, которое тогда было значительно более деморализовано, чем среднестатистический боец ВСУ, планировало оборону по первых высотках Мариуполя"
06: 38 – "Павлополь и Широкино - природный рубеж Мариуполя. Кто его контролирует, тот контролирует подходы к городу"
08:01 - О том, как после подписания Минска-1 (5 сентября 2014) образовалась серая зона, куда попали Павлополь и Широкино
09:05 - "Враг построил свой рубеж обороны зеркально так, как я предлагал построить украинских рубеж обороны, то есть по другую сторону балки" - Билецкий о занятии боевиками серой зоны и Широкино
10:25 - "Враг сосредоточил на мариупольском направлении реально все свои силы: Он рассчитывал на пассивность украинской армии"
14:46 - "Мы рассчитывали начать Широкинскую операцию 15-16 февраля, потому что в таком случае уже могли рассчитывать на батарею ствольной артиллерии и танковую роту"
16:20 - О том, как повлиял на планирование операции обстрел Мариуполя из "Градов" 24 января 2015 года
18: 00 - О гибели командира разведгруппы "Азова" - Степана Криворученко - бывшего офицера крымского "Беркута", который все оставил после аннексии и вступил в "Азов"
22:30 - О подготовке бойцов к наступлению на Широкино и разведке
25:53 - О порядке наступления на Павлополь, Пищевик, Заиченко, Коминтерново и Широкино
27:15 - Как полк освобождает Широкино
29: 26- Какая техника была у "Азова" для наступления на Широкино - БТР-80 "Кугуар" и БТР-3 с пушкой калибра 30 мм, затем приехали еще 6 "Спартанов"
30:55 - Про минометы "Саши Стоматолога" Александра Януковича - на одном из предприятий "Укроборонпрома" и как они попали в "Азов"
35: 35 - Контактные бои с противником в начале наступления
39:01 - О раненых и погибших в "Азове" в первые дни операции
40:20 - "В операции в направлении Широкино должны были участвовать два танковых взвода ВСУ, но утром 10 февраля в поддержке было четко отказано"
43:30 - О перегруппировке сил врага и его контрнаступлении
48:15 - Ход боя 12-13 февраля 2015
51:22 - Об эвакуации людей из Широкино: "На войне постоянно сталкиваешься с людьми, которые думают, что когда они не за тех и не за этих, то по ним не прилетит"
53:00 - Подписание Минска-2 12 февраля 2015 года и его влиянии на бои в Широкино
54:54 - Как русские сосредоточили и перебрасывали силы для боев в Широкино
01:00:05 - Про украиноязычного танкиста боевиков, который сдался: "Он решил, что лучше сесть в тюрьму, чем опять сесть в танк"
01: 02: 25 - О тактике наступления боевиков: "начальные действия у них были достаточно адекватные; они быстро продвигались вглубь села, и значительная часть "азовцев" оказались в глубоком тылу противника"
01:04:10 - Как выглядит Широкино и как это можно использовать в боевых действиях
01:06:00 - Детские санатории в Широкино: "Такое впечатление, что их строили на ядерную войну"
01: 08: 10 - История разведчика "Свомпи" - англичанина Криса Гарета: попал к осетинам, сошел за своего и чудом спасся
01: 13: 00 – О встречах с вражескими танкистами и прорывы их танков
01:17:10 - Об ошибках танкистов противника: "У них пехота полностью оторвалась от техники"
01:19:55 - История "Чемпиона" - Владимира Радионова - танкиста из Луганска, который прикрывал отход значительной группы разведчиков, не давал их преследовать и сам погиб
01:24:00 - Про подбитый БТР-3 "азовцев"
01: 26: 30 - История "чудика" - Евгения Чуднецова, первого" азовца", который попал в плен и получил пожизненное заключение в так называемой "ДНР"
01: 33: 20 - "Решили разбивать противника в селе" - о дальнейших боях за Широкино
01:37:40 - 9 погибших бойцов, около 50 раненых, один пленный, 3 единицы бронетехники - потери "Азова" за время операции до объявления перемирия (10-15 февраля)
01:39:00 - О потерях врага: "Можно говорить о 50 погибших, уничтожении 5 единиц техники, 2 пленных, грузовик с припасами)
01:40:30 - "14 февраля прижали противника в яме, мы остались на высотах, которые планировали"
01:41:15 - 15 числа бои продолжались, но во многом имели позиционный характер
01:43:10 - "Россияне несли неоправданно высокие потери в низине: Контрнаступление обошел им огромной кровью"
01:45:30 - "Самая большая ошибка, которая была, самая тупая и банальная, - это недооценка врага"
01:46:55 - "Мы не были опытными и профессиональными: во многом выручало, что с той стороны были люди гораздо более бездарные, скажем так"
01:48:35 - "На высоком духе недооценили противника: У человека есть предел физических возможностей, его никогда нельзя переходить"
01:50:40 - "Последняя ошибка - не были проработаны порядок и пути отступления передовых групп и разведки"
01:52:20 - О событиях 15 февраля и причинах бОльших, чем в другие дни потерь
01:53:50 - "15 числа противник пытался продвигаться, но это были локальные цели"
01:55:00 - Как пытался прийти на помощь "Азову" батальон "Донбасс" и почему из этого ничего не получилось
02:01:08 - О выходе 14 "донбассовцев" из окружения
02:06:45 - "Эта ситуация негативно повлияла на моральное состояние "Донбасса", а потом они начали мстить боевикам"
02:09:00 - Когда "Азов" реально вывели из Широкино

Широкинская операция длилась с 10 по 15 февраля 2015 года. За это время погибли 11 бойцов "Азова". Но благодаря самой операции удалось отодвинуть линию фронта от Мариуполя и освободить пять населенных пунктов – Широкино, Бердянское, Лебединское, Коминтерново и Павлополь.

+23
билецкий - это тот, кто берёт под свою пламенное руководство все протесты, а потом их сливает?
06.05.2020 17:13 Ответить
+21
билецкий помогал топить Пороха. Для меня он засланный казачок.
06.05.2020 17:19 Ответить
+18
Андрея Билецкого , рассийские враги признают как идейного и опасного для рассии человека = Значит Билецкий всё правильно делает в своей жизни .
06.05.2020 16:58 Ответить
не могу вспомнить кто у нас в Украине не его сливал...
06.05.2020 17:47 Ответить
Т.е. человек, который реально воевал за Украину, отстоял Мариуполь - для тебя засланный казачок.
А создатель партии регионов, который мародёрил, барыжил, сливал, предавал, сдал Дебальцево - для тебя свой.
Всё с тобой ясно, по какую сторону ты.
06.05.2020 23:19 Ответить
так шыкалад же не тонет.
07.05.2020 02:24 Ответить
А кто-же тебе его даст? Твой удел - жрать не шоколад а ЗЕленое дерьмо.
07.05.2020 08:38 Ответить
Я вас разочарую. Тот шоколад, который вам даёт хозяин - на самом деле тоже дерьмо. Причём совершенно обычное коричневое. Просто вам его выдают в упаковке "Рошен"... А вы верите, что это шоколад.
Лох - это судьба.
07.05.2020 10:49 Ответить
Да,это твоя судьба бытб лохом, и не просто лохом, а самой опущенного подвида лохов, ЗЕлошарой и вылечить это могет только гильйотина. Ну а если ты не ел нормального шоколада, то это твои проблемы. Устройся на работу для начала, может тогда и будет за что купить.
Тебе что обещала ЗЕленая сопля? Конец эпохи бедности. Подержался за конец? Ну и хватит с тебя, больше ты ЗЕбене не нужен, он твоим фейсом вытер себе жопу, когда ты проголосовал за этого дебила.
07.05.2020 11:45 Ответить
Как уже достала ваша идиотская привычка (или методичка) всех, кто не празднует мальдивского предателя, автоматом записывать к Зеленскому. Лох, с чего ты взяло, что я за него голосовал?
07.05.2020 22:41 Ответить
Дрыщ обосранный, судя по твоему тупому высеру, ты - неизлечимый дебил. А за бубочку как раз и голосовали такие тупые дебилы, как ты.
08.05.2020 08:22 Ответить
И Ахметова?
07.05.2020 09:03 Ответить
В будущем правительстве патриотов Билецкий станет главой МИД.
06.05.2020 17:32 Ответить
В Канаде
06.05.2020 18:07 Ответить
Билецкий - это розовая хрюшка. Больше ничем не запомнился.
06.05.2020 17:54 Ответить
це оцього білецького?
https://twitter.com/zzzcht/status/1257743732738228225?s=21&fbclid=IwAR39NG6BB46MRvpQPGQfbO9cfAW9NacrzGx3j9uFzzRB1B0QVWTy3rJ9OBo
06.05.2020 18:14 Ответить
Это тот Билецкий, который говорил, что украинцы одной крови с европейской частью паРаши и призывал к конфедерации с паРашей...
06.05.2020 18:26 Ответить
якщо ти не зрозумів багато хохлів-ватників стало українцями саме у 2014 році.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:13 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2020 20:16 Ответить
ще раз повторюю багато хахлів після початку війни прозріли і стали українцями і почали захищати Україну в тому числі Білецький.
06.05.2020 20:21 Ответить
А своих единомышленников он подбирал по другим критериям?
Чем заканчиваются все протесты, которые он возглавлял?
06.05.2020 20:26 Ответить
ти про розведення сил біля Золотого? так його хлопців ніхто не підтримав навіть диванні патріоти ***** лексійоча
06.05.2020 20:28 Ответить
Потому, что он закончил торговлю на крови пшиком и способствовал к приходу к власти Зелемойского.
06.05.2020 20:34 Ответить
ага,у вас усі винні в програші клоуну крім самого петі
06.05.2020 20:38 Ответить
Коли родился баобабом, баобабом и помрёшь...
06.05.2020 21:07 Ответить
Сумніваюся,що він відмовився від цих поглядів,і найбільша діаспора москалів-нацистів в Азові-цьому доказ.
06.05.2020 23:09 Ответить
Фигня это всё. Мне лично настолько глубоко наплевать на мнение кацапов, что нет ничего, на что мне наплевать больше. Важнее другое: этот человек воевал за Украину в 2014-2015 гг. Это мне достаточно.
07.05.2020 10:47 Ответить
Но вчера он знатно на Zik зашкварился, пусть даже и воевал
07.05.2020 18:01 Ответить
https://azov.org.ua/azov-svyatkue-shostu-richnicu/ Загартовані в боях: полк «Азов» святкує шосту річницю створення
06.05.2020 17:08 Ответить
"Широкинская операция длилась с 10 по 15 февраля 2015 года. Источник: https://censor.net/v3193815"
Нет, этими датами она не начиналась и не заканчивалась ! Она начиналась и продолжалась дальше - другими подразделениями, в том числе и 79й оДШБр !
06.05.2020 17:35 Ответить
за это лоллита засунула азов в тыл..Слава Украине!...
06.05.2020 17:37 Ответить
Так и ежу понятно.
06.05.2020 17:55 Ответить
А я помню бои с Порошенко, со свинарчукам и....
Вот это победы, а широкино Белецкого - это шлак.
Главное - торговлю на крови в жопу загнали
06.05.2020 17:57 Ответить
тупое негосударственное мышление, хотя как боец -без претензий
06.05.2020 18:05 Ответить
Включить Билецкого в состав антиукраиского бандитского консультативного совета в Минске от продажных ЗЕбилов - капитулянтов. Может он не позволит убийце Гонгадзе сепаратисту кучме утвердить с кремлёвскими оккупантами и террористами коллаборантами "лугандонии" капитуляцию Украины.
06.05.2020 18:10 Ответить
тоже в попку раненый как гришин семенченко??
06.05.2020 18:11 Ответить
видно , що пам"ять у андрюшки хороша...тоді звідки в тебе (простенького прєпода) з"явилась квартирка в Києві за 3 з половиною мільона гривень , яка куплена під час боїв за Дебалу
06.05.2020 18:46 Ответить
Цей товариш і його соратники не вилазять з каналів медведчука, а вчора на Зіку просто зашкварився,повторюючи тези п'ятої колони про Стерненка
06.05.2020 20:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=W-SJG95Ucmc Антикороновірус v28.0 Победобесие 💙 Вата Шоу 💛
06.05.2020 20:11 Ответить
Обана, а що це за чудовище розказує нам за братство з Московією? https://prm.ua/biletskiy-nam-potribna-konfederatsiya-z-rosiyeyu-video/?fbclid=IwAR3_I5PyNM7hy98pdOaNaf6ze4pVyRZvrTXppVlk8J-3xkTVk_vVKxc8YpA
06.05.2020 21:22 Ответить
Розкажіть мені, христа раді, де це убожиство воювало????? крім засвітки в Маріуполі, в 2014 році. ДЕ??? ТРУТЕНЬ, такий же, як Парасюк, Семенченко... !!!!
06.05.2020 21:27 Ответить
Да для тебя все добровольцы "трутни" и т.п. (что там ещё у вас в методичках), это уже ясно.
06.05.2020 23:21 Ответить
Ключове: "очима Білецького".
Не сумніваюсь,що в очах Білецького,в тій самодіяльній операції,безглуздій і непогодженій з командуванням сектору,Білецький-герой.
06.05.2020 23:06 Ответить
ага. нужно было погоджувать как в Славянске и выпускать гнилодыркина с бандой на сралено.
07.05.2020 02:27 Ответить
Андрію! А коли почнеться київська операція? Коли будуть загнані за порєбрік вороги України, котрі захопили владу завдяки недолугому електорату?
07.05.2020 07:44 Ответить
интересно он начевал в окопе как солдаты, это первое, а второе чего у них хари округляются полсле депутатсва))))
07.05.2020 12:58 Ответить
Бійцям "Азова" ми дуже вдячні за їх героїм і мужність, за захист України і нас. А пан Білецький не має вже права прикриватися цим підрозділом, бо його подальші дії сказали інше. Він себе гганьбив і має тепер ховатися і прикриватися вже нацдружинами і своїми малоросами-побратимами.
07.05.2020 14:37 Ответить
Билецкий-ручной песик Авакова, вчера на канале мертвечука во всеуслышание поддержал позицию своих по сути врагов,таких как дрочер Кива из опзж ,а также шмария,портнова, по преследованию Стерненко
07.05.2020 17:22 Ответить
 
 