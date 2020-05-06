Бои за Широкино в 2015-м глазами командира "Азова". Андрей Билецкий. ВИДЕО

Андрей Билецкий, лидер Национального Корпуса, первый командир полка "Азов", рассказал как в феврале 2015 года полк выполнил задачу по ослаблению давления на Дебальцево, проведя Широкинскую наступательную операцию в других направлениях, а также создал буферную зону, которая обезопасила Мариуполь от повтора вражеских обстрелов.

Сегодня Андрей Билецкий - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

01:49 - В гостях у Юрия Бутусова - Андрей Билецкий

02:27 - Андрей Билецкий "визитка"

03: 10 - Когда и с чего началась Широкинская операция "Азова"

04:22 - О вариантах построения линии обороны Мариуполя - по природному ландшафту и по городу

05:03 - "Командование, которое тогда было значительно более деморализовано, чем среднестатистический боец ВСУ, планировало оборону по первых высотках Мариуполя"

06: 38 – "Павлополь и Широкино - природный рубеж Мариуполя. Кто его контролирует, тот контролирует подходы к городу"

08:01 - О том, как после подписания Минска-1 (5 сентября 2014) образовалась серая зона, куда попали Павлополь и Широкино

09:05 - "Враг построил свой рубеж обороны зеркально так, как я предлагал построить украинских рубеж обороны, то есть по другую сторону балки" - Билецкий о занятии боевиками серой зоны и Широкино

10:25 - "Враг сосредоточил на мариупольском направлении реально все свои силы: Он рассчитывал на пассивность украинской армии"

14:46 - "Мы рассчитывали начать Широкинскую операцию 15-16 февраля, потому что в таком случае уже могли рассчитывать на батарею ствольной артиллерии и танковую роту"

16:20 - О том, как повлиял на планирование операции обстрел Мариуполя из "Градов" 24 января 2015 года

18: 00 - О гибели командира разведгруппы "Азова" - Степана Криворученко - бывшего офицера крымского "Беркута", который все оставил после аннексии и вступил в "Азов"

22:30 - О подготовке бойцов к наступлению на Широкино и разведке

25:53 - О порядке наступления на Павлополь, Пищевик, Заиченко, Коминтерново и Широкино

27:15 - Как полк освобождает Широкино

29: 26- Какая техника была у "Азова" для наступления на Широкино - БТР-80 "Кугуар" и БТР-3 с пушкой калибра 30 мм, затем приехали еще 6 "Спартанов"

30:55 - Про минометы "Саши Стоматолога" Александра Януковича - на одном из предприятий "Укроборонпрома" и как они попали в "Азов"

35: 35 - Контактные бои с противником в начале наступления

39:01 - О раненых и погибших в "Азове" в первые дни операции

40:20 - "В операции в направлении Широкино должны были участвовать два танковых взвода ВСУ, но утром 10 февраля в поддержке было четко отказано"

43:30 - О перегруппировке сил врага и его контрнаступлении

48:15 - Ход боя 12-13 февраля 2015

51:22 - Об эвакуации людей из Широкино: "На войне постоянно сталкиваешься с людьми, которые думают, что когда они не за тех и не за этих, то по ним не прилетит"

53:00 - Подписание Минска-2 12 февраля 2015 года и его влиянии на бои в Широкино

54:54 - Как русские сосредоточили и перебрасывали силы для боев в Широкино

01:00:05 - Про украиноязычного танкиста боевиков, который сдался: "Он решил, что лучше сесть в тюрьму, чем опять сесть в танк"

01: 02: 25 - О тактике наступления боевиков: "начальные действия у них были достаточно адекватные; они быстро продвигались вглубь села, и значительная часть "азовцев" оказались в глубоком тылу противника"

01:04:10 - Как выглядит Широкино и как это можно использовать в боевых действиях

01:06:00 - Детские санатории в Широкино: "Такое впечатление, что их строили на ядерную войну"

01: 08: 10 - История разведчика "Свомпи" - англичанина Криса Гарета: попал к осетинам, сошел за своего и чудом спасся

01: 13: 00 – О встречах с вражескими танкистами и прорывы их танков

01:17:10 - Об ошибках танкистов противника: "У них пехота полностью оторвалась от техники"

01:19:55 - История "Чемпиона" - Владимира Радионова - танкиста из Луганска, который прикрывал отход значительной группы разведчиков, не давал их преследовать и сам погиб

01:24:00 - Про подбитый БТР-3 "азовцев"

01: 26: 30 - История "чудика" - Евгения Чуднецова, первого" азовца", который попал в плен и получил пожизненное заключение в так называемой "ДНР"

01: 33: 20 - "Решили разбивать противника в селе" - о дальнейших боях за Широкино

01:37:40 - 9 погибших бойцов, около 50 раненых, один пленный, 3 единицы бронетехники - потери "Азова" за время операции до объявления перемирия (10-15 февраля)

01:39:00 - О потерях врага: "Можно говорить о 50 погибших, уничтожении 5 единиц техники, 2 пленных, грузовик с припасами)

01:40:30 - "14 февраля прижали противника в яме, мы остались на высотах, которые планировали"

01:41:15 - 15 числа бои продолжались, но во многом имели позиционный характер

01:43:10 - "Россияне несли неоправданно высокие потери в низине: Контрнаступление обошел им огромной кровью"

01:45:30 - "Самая большая ошибка, которая была, самая тупая и банальная, - это недооценка врага"

01:46:55 - "Мы не были опытными и профессиональными: во многом выручало, что с той стороны были люди гораздо более бездарные, скажем так"

01:48:35 - "На высоком духе недооценили противника: У человека есть предел физических возможностей, его никогда нельзя переходить"

01:50:40 - "Последняя ошибка - не были проработаны порядок и пути отступления передовых групп и разведки"

01:52:20 - О событиях 15 февраля и причинах бОльших, чем в другие дни потерь

01:53:50 - "15 числа противник пытался продвигаться, но это были локальные цели"

01:55:00 - Как пытался прийти на помощь "Азову" батальон "Донбасс" и почему из этого ничего не получилось

02:01:08 - О выходе 14 "донбассовцев" из окружения

02:06:45 - "Эта ситуация негативно повлияла на моральное состояние "Донбасса", а потом они начали мстить боевикам"

02:09:00 - Когда "Азов" реально вывели из Широкино

Широкинская операция длилась с 10 по 15 февраля 2015 года. За это время погибли 11 бойцов "Азова". Но благодаря самой операции удалось отодвинуть линию фронта от Мариуполя и освободить пять населенных пунктов – Широкино, Бердянское, Лебединское, Коминтерново и Павлополь.