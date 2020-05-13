Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 291,9 тис.: лише у США померли 82,3 тис. осіб, у Британії - 32,7 тис. та в Італії - 30,9 тис. ІНФОГРАФІКА