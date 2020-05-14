Патріоти Ічкерії опублікували збірку найкращих підривів на мінах бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО

Патріоти Ічкерії опублікували збірку найкращих підривів на мінах бронетехніки російських окупантів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в добірці близько 30 успішних атак на техніку російських окупантів.

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