Патріоти Ічкерії опублікували збірку найкращих підривів на мінах бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО
Патріоти Ічкерії опублікували збірку найкращих підривів на мінах бронетехніки російських окупантів
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в добірці близько 30 успішних атак на техніку російських окупантів.
Топ коментарі
+90 Van Val
показати весь коментар14.05.2020 14:55
+76 Solomon #418722
показати весь коментар14.05.2020 14:50
+76 Otec Pigidiy
показати весь коментар14.05.2020 14:51
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Аби дохли ці падли, менше до нас лізтимуть.
Но и это, так называемое "освобождение Чечни" существует до тех пор пока у москвы есть деньги
Когда денег не будет этот регион первым пошлет на путина россию