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Патріоти Ічкерії опублікували збірку найкращих підривів на мінах бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО

Патріоти Ічкерії опублікували збірку найкращих підривів на мінах бронетехніки російських окупантів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в добірці близько 30 успішних атак на техніку російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новую газету" змусили видалити матеріал про коронавірус у Чечні, який розгнівав Кадирова

Автор: 

росія (65223) Чечня (284) чеченці (112)


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Топ коментарі
+90
Слава Ичкерии! Героям Слава!
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14.05.2020 14:55
+76
Аллаху Акбар!
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14.05.2020 14:50
+76
Вата утилизирована😂
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14.05.2020 14:51
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на это можно смотреть бесконечно Что мешает Украинцам делать тоже самое?
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14.05.2020 19:54 Відповісти
Минский сговор Парашенки - низзйяя!
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15.05.2020 08:20 Відповісти
а де там таке написано, а може шмаркля сказало "треба просто перестати стріляти"?
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15.05.2020 14:00 Відповісти
Красотища! Воистину акбар! Русня это заслужила!
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14.05.2020 20:31 Відповісти
Смерть рашистским оккупантам!
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14.05.2020 20:32 Відповісти
Яка різниця хто русню мочить.
Аби дохли ці падли, менше до нас лізтимуть.
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14.05.2020 20:53 Відповісти
Аллах велик. Победа близка.
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14.05.2020 22:02 Відповісти
Смерть руССкім окупантам.
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14.05.2020 22:27 Відповісти
Кацапы со всей своей дутой мощью реально 6 лет ничего не могли сделать с Ичкерией, пока не нашли Кадырова и не провели чеченизацию.
Но и это, так называемое "освобождение Чечни" существует до тех пор пока у москвы есть деньги
Когда денег не будет этот регион первым пошлет на путина россию
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14.05.2020 22:40 Відповісти
К сожалению, не так. Силы были слишком неравны, а внешней поддержки Ичкерии не было почти никакой.
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15.05.2020 08:24 Відповісти
Просто в распоряжении Ичкерии не было ни тяжёлой артиллерии,ни авиации....
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15.05.2020 10:30 Відповісти
чечены не хотели их убивать, просто напугаль чуток
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14.05.2020 23:10 Відповісти
Конечно смотреть не просто. Но тот народ воевать любит---но только за своё. Даже красиво---ведь война как таковая мужское дело.
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15.05.2020 01:48 Відповісти
"за свайо", а в Україні, що ті мавпи чорножопі робили, тут їхнього немає нічого.
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15.05.2020 14:02 Відповісти
Аллаху Акбар!!
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15.05.2020 06:48 Відповісти
Патриоты Ичкерии уничтожали врага еще когда нынешние петьриоты в Украине шлёпали губами и мышебратствовали.
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15.05.2020 07:53 Відповісти
А зараз це - загони Путіна.
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15.05.2020 08:07 Відповісти
Ось оце - правильна кацапня! Слава воїнам Ічкерії!
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15.05.2020 08:15 Відповісти
Воистину Акбар!
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15.05.2020 08:17 Відповісти
Допоможи тоді чеченцям хоча б в 1/20 того що ввХ нагнав на Донбас, кацапія б сконала за півроку. Але ватне керівництво замість допомоги Ічкерії судило УНСО, тепер кацапи убивають українців.
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15.05.2020 10:14 Відповісти
это можно смотреть всю жизнь... Спасибо мужики! Слава Ичкерии! Героям Слава!
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15.05.2020 10:17 Відповісти
Красота! На 30-35 с. (і ще десь наприкінці) звуку, не забудьте, крім Аллаху Акбар, сказати Слава Україні і Героям Слава!
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15.05.2020 11:28 Відповісти
Украина может признать независимость Чечни! И не только Чечни, а нужно и Дагестан признать и Татарстан и т.д. Украина должна быть первая, кто будет признавать независимости народов этих гордых! Они заслуживают свои независимые страны!
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15.05.2020 11:44 Відповісти
ну не при шмарклі, воно всциться всреться. та й для початку вони повинні проголосити ту незалежність.
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15.05.2020 14:03 Відповісти
Респект - Чеченцам! этих русских собак только крошить и можно! бесы лезут не на свою землю со своим уставом. Как смотрел на днях видео с Шамилем Басаевым и он там говорит, что русские на убой посылают своих и трупы валяются на улицах в таких количествах, что их нет сил забрать всех. И бездарное руководство России посылает их на бессмысленную смерть! И говорит, мы воюем за свою свободу и наш девиз - это свобода или смерть! И говорит, с миром русские придут, мы их миром встретим, а с войной придут, получат войну! Красиво сказал!
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15.05.2020 12:02 Відповісти
Московити постійно нападали на маленьких і слабеньких по мощі армії. Джохар Дудаєв колись сказав, що московія обламає зуби, а потім і зникне, як імперія після того, як залізе в Україну. Так воно і буде. Смерть ворогам - московитам. Героям Слава!
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15.05.2020 17:33 Відповісти
Чеченские бандеровцы. Жаль Степан Андреевич не дожил до такого кино.
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15.05.2020 14:11 Відповісти
це просто круто!
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15.05.2020 14:37 Відповісти
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