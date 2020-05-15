УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5741 відвідувач онлайн
Новини Відео
1 491 15

Київський безпековий форум: Хто воює проти світової демократії? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Виклик авторитаризму проти світової демократії стане головною темою нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, яка відбудеться 15 травня 2020 року, о 15:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники розмови:

- Енн Епплбаум, американська журналістка, лауреатка однієї з найпрестижніших у світі відзнак для журналістів – Пулітцерівської премії;

- Ребекка Гармс, німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту у 2004-19 роках;

- Деніел Фрід, американський дипломат, колишній заступник Державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії, координатор санкційної політики Сполучених Штатів під час адміністрації Президента Барака Обами;

- Пітер Померанцев, британський журналіст та автор, запрошений старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки;

- Володимир Єрмоленко, філософ, директор аналітичних проектів "Інтерньюз-Україна", головний редактор ініціативи "UkraineWorld";

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник фонду "Відкрий Україну";

- Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну" (модератор).

Також дивіться: Київський безпековий форум: "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої світової війни в новій реальності". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Ця розмова відбудеться в онлайн-режимі між Києвом, Варшавою, Берліном, Лондоном і Вашингтоном. Хто насправді кинув виклик міжнародному демократичному устрою? Яку відповідь на глобальні виклики очікуємо від Сполучених Штатів, Німеччини і Європейського Союзу? Як протидіяти інформаційній війні Росії та її однодумців? Які загрози несе Україні "східна гравітація"? Як Київ бачить глобальне міжнародне полотно? Ці та інші теми обговорять всесвітньо відомі гості Київського Безпекового Форуму", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Форум (132) Яценюк Арсеній (2570) Лубківський Данило (46)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Кто, кто? Коронавирус!!!
показати весь коментар
15.05.2020 10:54
+2
Наплевали на демократические права граждан и под видом заботы о людях ввели дурантин. Но зеленым шморгалям это только на руку
показати весь коментар
15.05.2020 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто, кто? Коронавирус!!!
показати весь коментар
15.05.2020 10:54 Відповісти
Наплевали на демократические права граждан и под видом заботы о людях ввели дурантин. Но зеленым шморгалям это только на руку
показати весь коментар
15.05.2020 10:55 Відповісти
А нахера ті демправа владі-Кінг-Конгу?!
Студенти по домам сидять в Гонконгу.
Машини більше не горять в Парижі.
В Макрона усмішки блищать всьо більше хижі.
Та й треба паузу узять --- взбісились гої,
Великий Брат --- неадекват , я ай ем сорі.
показати весь коментар
15.05.2020 11:29 Відповісти
Макароно-вирус - против демократии.
Например, в Новой Зеландии теперь для того чтобы вломиться в дом подозреваемого в "заражённости вирусом", полиции даже не нужен ордер от судьи.
У нас в штате Виктория местное лейбористское правительство подготовило тоже такой же пакет законов о введении коммунистической диктатуры, размером 305 (триста пять) страниц.
показати весь коментар
15.05.2020 11:42 Відповісти
Cъезд либерастов будет что-то срочно решать, близится т.н. "месяц гордости лгбт" (июнь), а везде карантин.
показати весь коментар
15.05.2020 15:20 Відповісти
Лубківський згадав Будапеський мімоРандум, але забув сказати за Гельсінські угоди - вони теж похєрєні агресією москви
показати весь коментар
15.05.2020 16:14 Відповісти
Фронтовікт Народу очінь тімпірамєнтно начав - похоже, починаєця розкрутка "нового ліца"
показати весь коментар
15.05.2020 16:16 Відповісти
Мировая демократия в опасносте.
показати весь коментар
15.05.2020 16:19 Відповісти
помєранцев ашіпайєцца - брехуни брешуть навіть в пащі акули - їм смерть не заважайє бути несобою
показати весь коментар
15.05.2020 16:20 Відповісти
Кролік Сєня виглядіт убєдітєльно! Маладєц! Можеш відкусити від електорального пірога шматок проходного размєра
показати весь коментар
15.05.2020 16:31 Відповісти
але ж хто дивиця цей "хворум" крім мене і учасників?
показати весь коментар
15.05.2020 16:41 Відповісти
а нашо Лупківський такі пальчата натягнув? І нашо він ними на камеру світить - враження, шо він там паралєльно рішає чіїсь проктологічні клопоти
показати весь коментар
15.05.2020 16:33 Відповісти
ужасний дізайнєр оформляв оте тло безпекового форуму - це той, де Лупківський. Сінійє і зільонийє шашечкі - Жуть люта!!!
показати весь коментар
15.05.2020 16:43 Відповісти
а от у Деніела Фріда прєлєсний фон. Ну, не так шоп шикарно, але луччий із прєдставлєних у відєо. Віконечко створює дишащєйє пространство, а растєнійє - жизні добавляє
показати весь коментар
15.05.2020 16:46 Відповісти
кучерявий занадто самоувєрєнно заявив про неможливість окупації України кремлем, але ж уже
показати весь коментар
15.05.2020 16:58 Відповісти
 
 