Київський безпековий форум: Хто воює проти світової демократії? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Виклик авторитаризму проти світової демократії стане головною темою нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, яка відбудеться 15 травня 2020 року, о 15:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники розмови:

- Енн Епплбаум, американська журналістка, лауреатка однієї з найпрестижніших у світі відзнак для журналістів – Пулітцерівської премії;

- Ребекка Гармс, німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту у 2004-19 роках;

- Деніел Фрід, американський дипломат, колишній заступник Державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії, координатор санкційної політики Сполучених Штатів під час адміністрації Президента Барака Обами;

- Пітер Померанцев, британський журналіст та автор, запрошений старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки;

- Володимир Єрмоленко, філософ, директор аналітичних проектів "Інтерньюз-Україна", головний редактор ініціативи "UkraineWorld";

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник фонду "Відкрий Україну";

- Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну" (модератор).

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"Ця розмова відбудеться в онлайн-режимі між Києвом, Варшавою, Берліном, Лондоном і Вашингтоном. Хто насправді кинув виклик міжнародному демократичному устрою? Яку відповідь на глобальні виклики очікуємо від Сполучених Штатів, Німеччини і Європейського Союзу? Як протидіяти інформаційній війні Росії та її однодумців? Які загрози несе Україні "східна гравітація"? Як Київ бачить глобальне міжнародне полотно? Ці та інші теми обговорять всесвітньо відомі гості Київського Безпекового Форуму", - йдеться в повідомленні.