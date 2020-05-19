Карантин в Україні планують продовжувати до 22 червня, - Ляшко. ВIДЕО
Головний санітарний лікар заявив, що до 22 червня карантин будуть продовжувати з пом'якшенням заходів.
Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
"Наразі ми відслідковуємо динаміку у Польщі - найбільш схожий до нас сценарій, ми схожі за кількістю тестувань. Тому на плато ми будемо перебувати. Але ми не можемо враховувати сезонність. Ми не розуміємо, як буде поводитися вірус улітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації", - зазначив головний санлікар.
Ляшко також зазначив, що у разі стрімкого зниження кількості нових випадків зараження карантин може бути скасовано і передчасно. Після 22 травня уряд планує запровадити режим адаптивного карантину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скільки можна знущатись над людьми?!
26.03 - 162 вечер
27.03 - 218 утро
28.03 - 310 утро, 356 вечер, новых 92
29.03 - 418 утро, 475 вечер, новых 108
30.03 - 480 утро, 548 вечер, новых 62 v - Пн
31.03 - 549 утро, 645 вечер, новых 69
01.04 - 669 утро, 794 вечер, новых 120
02.04 - 804 утро, 897 вечер, новых 135
03.04 - 942 утро, 1072 вечер, новых 138
04.04 - 1096 утро, 1225 вечер, новых 154
05.04 - 1251 утро, 1308 вечер, новых 155
06.04 - 1319 утро, новых 68 v - Пн
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266 v - Вс
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261 v - Пн
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392 v - Пн
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366 v - Вт
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
08.05 - 14195, 361 умерли, 2706 - выздоровели, новых 504
09.05 - 14710, 376 умерли, 2909 - выздоровели, новых 515
10.05 - 15232, 391 умерли, 3060 - выздоровели, новых 525
11.05 - 15648, 408 умерли, 3288 - выздоровели, новых 416
12.05 - 16023, 425 умерли, 3373 - выздоровели, новых 375 v - Вт
13.05 - 16425, 439 умерли, 3716 - выздоровели, новых 402
14.05 - 16847, 456 умерли, 4143 - выздоровели, новых 422
15.05 - 17330, 476 умерли, 4473 - выздоровели, новых 483
16.05 - 17858, 497 умерли, 4906 - выздоровели, новых 528
17.05 - 18291, 514 умерли, 5116 - выздоровели, новых 433
18.05 - 18616, 535 умерли, 5276 - выздоровели, новых 325
19.05 - 18876, 548 умерли, 5632 - выздоровели, новых 260 v - Вт
сначала надо открыть парикмахерские и салоны красоты,
а потом уже через недельку офисы... достаточно нам этих стрессов!