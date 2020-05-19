Карантин в Україні планують продовжувати до 22 червня, - Ляшко. ВIДЕО

Головний санітарний лікар заявив, що до 22 червня карантин будуть продовжувати з пом'якшенням заходів.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Наразі ми відслідковуємо динаміку у Польщі - найбільш схожий до нас сценарій, ми схожі за кількістю тестувань. Тому на плато ми будемо перебувати. Але ми не можемо враховувати сезонність. Ми не розуміємо, як буде поводитися вірус улітку в наших умовах. Тому питання в тому, що ми говоримо, що ми до 22 червня будемо подовжувати карантин, але він буде адаптивний з пом'якшувальними заходами, але все буде залежати від епідситуації", - зазначив головний санлікар.

Ляшко також зазначив, що у разі стрімкого зниження кількості нових випадків зараження карантин може бути скасовано і передчасно. Після 22 травня уряд планує запровадити режим адаптивного карантину.

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