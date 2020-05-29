Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень.
- Що змусить Зеленського відправити чи ні Авакова у відставку - Кагарлик, Бровари, справа Ріффмастера;
- Чому слуги народу хочуть, щоб знову панувала російська мова і ми не йшли в НАТО;
- Хто сильніший - Холодницький чи Венедіктова;
- Чому на Житомирщині вбили 7 фронтовиків;
- Битва за Київ;
- Накат на культуру - центр Довженка, штурм музею Гончара
19:30, ютюб-канал "Цензор"
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зверхність зашкалює. Слухачів дебілами називали, щось там на адресу атовця тявкали ...