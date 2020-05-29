Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень.

- Що змусить Зеленського відправити чи ні Авакова у відставку - Кагарлик, Бровари, справа Ріффмастера;

- Чому слуги народу хочуть, щоб знову панувала російська мова і ми не йшли в НАТО;

- Хто сильніший - Холодницький чи Венедіктова;

- Чому на Житомирщині вбили 7 фронтовиків;

- Битва за Київ;

- Накат на культуру - центр Довженка, штурм музею Гончара

19:30, ютюб-канал "Цензор"