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Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень.

- Що змусить Зеленського відправити чи ні Авакова у відставку - Кагарлик, Бровари, справа Ріффмастера;

- Чому слуги народу хочуть, щоб знову панувала російська мова і ми не йшли в НАТО;

- Хто сильніший - Холодницький чи Венедіктова;

- Чому на Житомирщині вбили 7 фронтовиків;

- Битва за Київ;

- Накат на культуру - центр Довженка, штурм музею Гончара

19:30, ютюб-канал "Цензор"

Автор: 

Шустер Савік (362) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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29.05.2020 20:36 Відповісти
итоги недели ? ну да тут чат почитаеш и понимаеш что сайт превратился в расплодник свидетелей одного человека
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29.05.2020 21:09 Відповісти
Створення армії, реальний курс у Європу і Нато, Томос, збільшення україномовного мовлення у ЗМІ, насправді чесні вибори і багато іншого, перекривають будь-яку політичну рекламу на каналах Ведмедчука. Вам нічим перекрити переваги президентства Порошенка. Це об'єктивно, без емоцій. А у вашому антипорошизмі явний запашок анального підгоряння, шановні панове Об'єктивні Журналісти
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29.05.2020 21:13 Відповісти
Вони руйнівники та кліничні порохофоби, і їх не цікавить, що потім.
А зверхність зашкалює. Слухачів дебілами називали, щось там на адресу атовця тявкали ...
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29.05.2020 22:36 Відповісти
Ось істине обличчя Бутусова.
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30.05.2020 18:54 Відповісти
Гадя Савченко теж була на Майдані, мастило для зброї підносила беркутятам.
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30.05.2020 19:01 Відповісти
 
 