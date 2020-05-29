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Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю.

- Что заставит Зеленского отправить или ни Авакова в отставку - Кагарлык, Бровары, дело Риффмастера;

- Почему слуги народа хотят, чтобы снова господствовал русский язык и мы не шли в НАТО;

- Кто сильнее - Холодницкий или Венедиктова;

- Почему на Житомирщине убили 7 фронтовиков;

- Битва за Киев;

- Накат на культуру - центр Довженко, штурм музея Гончара

19:30, ютюб-канал "Цензор"

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/videos/703910853700081/?t=39
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29.05.2020 20:36 Ответить
итоги недели ? ну да тут чат почитаеш и понимаеш что сайт превратился в расплодник свидетелей одного человека
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29.05.2020 21:09 Ответить
Створення армії, реальний курс у Європу і Нато, Томос, збільшення україномовного мовлення у ЗМІ, насправді чесні вибори і багато іншого, перекривають будь-яку політичну рекламу на каналах Ведмедчука. Вам нічим перекрити переваги президентства Порошенка. Це об'єктивно, без емоцій. А у вашому антипорошизмі явний запашок анального підгоряння, шановні панове Об'єктивні Журналісти
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29.05.2020 21:13 Ответить
Вони руйнівники та кліничні порохофоби, і їх не цікавить, що потім.
А зверхність зашкалює. Слухачів дебілами називали, щось там на адресу атовця тявкали ...
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29.05.2020 22:36 Ответить
Ось істине обличчя Бутусова.
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30.05.2020 18:54 Ответить
Гадя Савченко теж була на Майдані, мастило для зброї підносила беркутятам.
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30.05.2020 19:01 Ответить
 
 