Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю.
- Что заставит Зеленского отправить или ни Авакова в отставку - Кагарлык, Бровары, дело Риффмастера;
- Почему слуги народа хотят, чтобы снова господствовал русский язык и мы не шли в НАТО;
- Кто сильнее - Холодницкий или Венедиктова;
- Почему на Житомирщине убили 7 фронтовиков;
- Битва за Киев;
- Накат на культуру - центр Довженко, штурм музея Гончара
19:30, ютюб-канал "Цензор"
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А зверхність зашкалює. Слухачів дебілами називали, щось там на адресу атовця тявкали ...