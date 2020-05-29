Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске итогов "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю.

- Что заставит Зеленского отправить или ни Авакова в отставку - Кагарлык, Бровары, дело Риффмастера;

- Почему слуги народа хотят, чтобы снова господствовал русский язык и мы не шли в НАТО;

- Кто сильнее - Холодницкий или Венедиктова;

- Почему на Житомирщине убили 7 фронтовиков;

- Битва за Киев;

- Накат на культуру - центр Довженко, штурм музея Гончара

19:30, ютюб-канал "Цензор"