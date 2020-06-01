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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте: В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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01.06.2020 09:31 Відповісти
 
 