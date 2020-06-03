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Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ефективно боротися з контрабандою можна після домовленостей із суміжними державами про обмін інформацією. При цьому президент не знає, чи можна прибрати контрабанду повністю.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ви можете це побороти тільки одним: ви будете міняти, міняти. І тільки після того, як буде оцифрована митниця, і будуть двосторонні умови. Не всі ж країни хочуть обмінюватися інформацією. Зараз, я думаю, що з Угорщиною, ... незважаючи на непрості геополітичні відносини, але ми домовимося про це. Я в цьому впевнений. Як тільки з країнами будемо домовлятися про обмін інформацією, коли ми будемо знати, що виїхало це, значить і приїхало це, а не інший продукт. Як тільки це буде - не буде контрабанди. Ну, повністю її прибрати, я не знаю, чи можливо взагалі", - заявив Зеленський.

Також читайте: Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) контрабанда (1823)


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Топ коментарі
+59
помнится, год назад вислюк гордо ссал зебилам в очи - что уничтожит контрабанду))
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03.06.2020 15:56
+49
Зеленский о контрабанде: "Не знаю, возможно ли ее убрать полностью" - Цензор.НЕТ 8068
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03.06.2020 15:53
+40
Зеленский о контрабанде: "Не знаю, возможно ли ее убрать полностью" - Цензор.НЕТ 1368
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03.06.2020 16:01
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щось нічого не вдається побороть в бубочки, ні бідність, "бо 5 тисяч это не бедность", ні контрабанду, бо "ну, полностью ее убрать, я не знаю, возможно ли вообще", ні чотиритисячны зарплати у долярах вчителям, бо знову ж таки "зарплата 5 тысяч это не бедность" )))
вова-брехло !
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03.06.2020 16:12 Відповісти
а у вас были сомнения?
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03.06.2020 16:38 Відповісти
майже ні. Але зайвий раз переконатись не завадить.
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03.06.2020 16:45 Відповісти
Жванецкий нервно курит в коридоре...
Янелох, который скрывался от призыва в армию 4 раза, защищать свою Родину, вдруг пишет закон об уклонистов! Янелох который провёл контробас в "эпицентр", вдруг что то о контробандитов: "Не знаю, возможно ли ее убрать полностью"! Знаю, в отставку не подашь заявление!
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03.06.2020 16:13 Відповісти
Та да ослик...государством руководить...это тебе не членом по роялю бить...тут думать надо...
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03.06.2020 16:14 Відповісти
Думать- это по части головы, но он же не ею на клавиши воздействовал. Вот чем воздействовал- тем сейчас и руководствуется))
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03.06.2020 16:29 Відповісти
Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю" - Цензор.НЕТ 9135
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03.06.2020 21:05 Відповісти
думать? было б чем ))))) хотя оно считает, что думательный аппарат у него присутствует
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03.06.2020 16:39 Відповісти
тоді треба очолити
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03.06.2020 16:18 Відповісти
зеленский - кидала
слуги народа - падаль
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03.06.2020 16:20 Відповісти
а как он сладко пел на стадионе под радостное улюлюканье зебилов! а оно вона как оказалось....
скоро он договорится, что вряд ли можно, чтобы стало лучше чем при порошенко.
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03.06.2020 16:23 Відповісти
я что-то не поняла? а как же те 2 недели, что таможне давались? то не борьба была, то они ее возглавили?
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03.06.2020 16:24 Відповісти
Вам же преЗе!дент четко, черным по белому сказал: "Не знаю, возможно ли...". Ну "не знает"(с), "не шмагла она". А тем более "полностью"... Значит изучает вопрос
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03.06.2020 22:14 Відповісти
вы считаете, у него изучалка есть?
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04.06.2020 08:46 Відповісти
Нууу... сверху у него чтото есть, как и у всех, с волосами и другими органами лица. Насчет тогоже, что там внутри, не хочу даже углубляться, честно.
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04.06.2020 09:15 Відповісти
ну так надо же ему чем-то гримасничать, опять же в носу ковыряться...
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04.06.2020 10:06 Відповісти
та ладно..))
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03.06.2020 16:25 Відповісти
У меня Зеленский, стойко ассоциируется с осьминогом, у которого и руки из жопы, и уши на жопе, и жопа с ушами, и голова в жопе.... и ничего, живет себе, не жалуется....
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03.06.2020 16:26 Відповісти
В общем одна ж*ё*па у него кругом, да?
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03.06.2020 22:16 Відповісти
лузер
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03.06.2020 16:29 Відповісти
Ну ржу же не могу же)))(
Зебилы!!!
Кайтесь!!!
И забирайте вашего никчЕму .
Пусть лучше кварталит.
А прикиньте
Бывший президент проводит корпоратив у порохобота)))
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03.06.2020 16:29 Відповісти
А если у Пороха?!
Думаю, страшній сон Вовы выглядит именно так: он приезжает на корпоратив, с роялем, а там Порох...
И отказаться нельзя, контракт...
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03.06.2020 16:35 Відповісти
Да и кварталить оно может, только голой жопой и мизинчиком, который меж ног...
Даже небольшой, три клавиши задевает! =)
А от "шуток" - тошнит, мой рекорд 7 минут 95-го! Только для зЕбилов и зЕлохов...
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03.06.2020 16:54 Відповісти
Не знаю, можно ли достичь мира на Донбассе полностью.
Не знаю, можно ли вернуть Крым полностью.
Не знаю, можно ли посадить корупционеров полностью.
Не знаю, можно ли побороть бедность полностью.
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03.06.2020 16:36 Відповісти
Эх! Тяжела и неказиста жизнь барыг-контрабандистов.
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03.06.2020 16:37 Відповісти
Курченко жалко, мог бы процветать сейчас при шмаркле и в ус не дуть!
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03.06.2020 18:07 Відповісти
Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю" - Цензор.НЕТ 6513
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03.06.2020 16:38 Відповісти
Не знаю/ А я не знаю знаю я или нет. И этот Незнайка-главнокомандующий вооружёнными силами воюющей страны.Стыдоба.
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03.06.2020 16:40 Відповісти
пипец, опять зашквар зеленой шмаркли)))))
оно какое то ущербное )))) ,за что не возьмется кругом провал))))
членограй - бедосик)))))
пора на место возвращатся в 95 клоуном. хотя есть подозрение, что как вернется , так карталу и пипец придет . бедосик ведь. наверно кто то проклял, надо бабку, что бы пошептала))))
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03.06.2020 16:41 Відповісти
То знаю, то не знаю... Я запутался, друзья. Что у нас творится? Неужели и правда не судьба вылезти с галактической помойки?
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03.06.2020 16:44 Відповісти
Что значит "вылезти"? За него вообщето большинство проголосовало, с шариками и флагами. Разве что "выехать"...
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03.06.2020 22:18 Відповісти
Потому и голосовали, что была надежда
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03.06.2020 22:35 Відповісти
Глупо. Да и надежды небыло. Обман и самообман был.
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03.06.2020 22:39 Відповісти


І ще - вєра у вас, зебілів, була у це тупе чмо ...
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04.06.2020 01:59 Відповісти
После порошенка можно было и не в такое поверить, лишь бы еще 5 лет не сидеть в заднице
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04.06.2020 10:35 Відповісти
А точно ли сидели в заднице?
Вы не допускаете, что если Вас обманули с Зелей (в плюс), то обманули и с Порошенко (в минус)?
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04.06.2020 17:17 Відповісти


А ! То тля вас типу з неї вивела ???
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05.06.2020 03:44 Відповісти
Другими словами: Если нельзя коррупцию побороть, значит надо ее возглавить.
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03.06.2020 16:56 Відповісти
А в кино возможно было...
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03.06.2020 17:09 Відповісти
и языком ляпать, и мордой лица на стадионе чтото пытаться изображать...
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03.06.2020 22:19 Відповісти
а что ты.. поц, сделал,что бы уничтожить контробанду?
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03.06.2020 17:12 Відповісти
Володя, щось зараня ти задався риторичним питанням, чи можна перемогти контрабанду? Якби за гратами вже сиділи хоча б декілька тисяч тих , хто провозить і тих, хто їм допомагає, тоді так, міг би задуматися . А так... ти навіть палець об палець не вдарив, щоб щось змінити на краще. На зборах митників комусь заявити, щоб писав заяву на звільнення? Оце вся боротьба?
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03.06.2020 17:13 Відповісти
А когда же криминализируют контрабанду, т.е. начнут за нее сажать? Почему не используется этот метод? Контрабанду, как и многие другие преступления во многом порождает безнаказанность. Если Клоун все также будет гундосить губами и ничего не делать,конечно же будет все невозможным.
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03.06.2020 17:24 Відповісти
Что ты вообще можешь?)
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03.06.2020 17:26 Відповісти
Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю" - Цензор.НЕТ 6949
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03.06.2020 17:35 Відповісти
при чем без рук ))))
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03.06.2020 21:09 Відповісти
Стульчика же нет )))
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04.06.2020 17:17 Відповісти
За контрабанду надо штрафовать в трехкратном размере а груз конфисковать. Станет невыгодно и контрабанда отпадет сама собой. Тем более поступления в бюджет. За обнаружение контрабанды копам платить премии в размере 20% от штрафов
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03.06.2020 17:26 Відповісти
контрабанда станет невыгодной когда ты налоги снизишь с 35% до 5%! а пока минимум 35% то контрабанда будет выгодной и даже очень выгодной и в первую очередь будет выгодной самой ВЛАСТИ!!!
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03.06.2020 18:00 Відповісти
У нас кто-то Курченко штрафовал за вывоз нефтепродуктов танкерами ?
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03.06.2020 18:03 Відповісти
В этом, Вова, как раз и все проблемы - ты сам ничего не знаешь и под стать тебе, твое окружение.
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03.06.2020 17:29 Відповісти
Его друзья контрабандисты, потому с контрабандой никто в украине бороться не будет.
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03.06.2020 17:56 Відповісти
И истории украинской контрабанды: самым большим контрабандистом был Курченко. Страна на протяжении нескольких лет вывозила мимо таможни нефтепродукты.
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03.06.2020 18:01 Відповісти
Никто и до тебя из президентов не знал , что делать с коррупцией на таможне .А почему не знали, потому что вы посредственности .
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03.06.2020 18:15 Відповісти
Вас бы в Президенты, Вы знаете.
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04.06.2020 17:18 Відповісти
я нормальный . а нормальных не берут в президенты . нормальные и во власть не лезут.
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04.06.2020 17:41 Відповісти
ШО? Дійшло, що президент кіношний і Президент країни це не одне і теж. А як же на стадіоні красувався та обіцянками сипав...
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03.06.2020 18:21 Відповісти
Коли йшов в президенти казав що у його команди є стратегія і по контробанді,по корупції розберуться ще до нового року ,винних притягнуть до відповідальності та посадять на весні у буцегарню.Минув рік а віз і нині там!Тим часом, Зе який незнає як і що задумався про другий термін на посаді президента...
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03.06.2020 18:22 Відповісти
на фото зелох, он ничего не знает, но везде лезет...
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03.06.2020 18:24 Відповісти
да-да.... себе надо немножко оставить....
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03.06.2020 18:30 Відповісти
А что ты вообще знаешь, идиот?
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03.06.2020 18:37 Відповісти
зеленский, какой же ты https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD глупый и достойный презрения человек
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03.06.2020 18:41 Відповісти
Практически все импортные товары в Украине на 10-25% дороже чем на Амазоне, с такими схемами власть всегда будет только обещать интеграцию в ЭС, а в реальности затягивать потому что она им не выгодна.
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03.06.2020 18:50 Відповісти
Это все что нужно знать про таможню и "борьбу" с контрабандой: https://ord-ua.com/2020/06/01/bunt-kontrabandistov-na-zakarpate-chto-na-samom-dele-proizoshlo-na-postu-tisa/
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03.06.2020 19:25 Відповісти
ну уж ******** то ********, тыж сам сабака кричап что иду порядок наведу, иди ка ты нахжуй президент который много обещал а в итоге соснули мы, говно ты я лично порядок наведу на 100 км границе где знаю, но тебе то пох"й тыж глава, контрабас убрать невозможно? клоунило ты обдроченый
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03.06.2020 19:25 Відповісти
Как же так, Вова?
Быдло же бюллютни проотмечало?))))
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03.06.2020 19:41 Відповісти
Якщо президент, замість того, щоб докладати зусиль для ліквідації контрабанди, починає розказувати про те, що він не знає чи це можливо, її ліквідувати, то наступна його заява буде про те, що з нею і боротися не потрібно і, що це не так вже й погана справа нею займатися. Можливо, що в цьому й є якийсь резон. Контрабандні товари, можна припускати, трохи дешевші від тих, що обкладені митом, але хабарі і побори при їхньому трансфері в їхню ціну також входять і зиск від цього мая не держава з її бюджетом, а окремі державні службовці на митниці і покровителі в центрі з їх шкурними інтересами.
Тому постановка питання, загалом, правильна - з контрабандою, як і з корупцією, боротися треба, але без фанатизму.
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03.06.2020 19:54 Відповісти
Тогда ты, Вовочка, занимаешь это место не по назначению - возвращайся на сцену где у тебя получается лучше.
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03.06.2020 20:07 Відповісти
Просто взяти і зупинит. -минулорічна цитата того що сумнівається
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03.06.2020 20:14 Відповісти
Только вчера зе-лох возглавил АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ совет! А сегодня оно заявляет что контрабанду нельзя побороть.
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03.06.2020 20:16 Відповісти
Володька, а ти позвони Баканову, по поводу того чорта....
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03.06.2020 20:27 Відповісти
Мля, он снова обдолбанный
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03.06.2020 20:41 Відповісти
Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю" - Цензор.НЕТ 330
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03.06.2020 20:59 Відповісти
ах, он "не знает"...

а на выборах ты пел совсем другое... лгал зелебобикам?
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03.06.2020 21:26 Відповісти
Через год оно решит, что и коррупцию победить на 100% невозможно, через два - что перестать стрелять на 100% невозможно, а через три - что оно 100% полезло не в свое дело, когда притворилось Голобородьком для 73%.
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03.06.2020 22:25 Відповісти

Ти скажи коли - коли 73% сектантів голобородька прозріють?
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03.06.2020 22:32 Відповісти
Йолоп! Яка тобі різниця, що виїхало. Тебе цікавить що приїхало, щоб отримати відповідні податки. А це може перевірити митниця на кородоні в місці розмитнення. Те ж саме і з експортом.
Інформація вся є. Інтелекту і розуміння немає.

Справа лише в тому, що перевіряють в Україні те що приїхало і те, що виїжджає з України такі бездарі як сам кловун.
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03.06.2020 22:31 Відповісти
Когда нет мозгов, то трудно что нибудь знать вообще, лучше-бы молчал
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03.06.2020 22:36 Відповісти
Погоди. ЗЕбанарии большинство своих начинаний, как и Януковощ, дерут с Роиси.

Так что не за горами бульдозеры, давящие икру и колбасу. А там и мпортозамещение подоспеет...
Только у Роиси это из-за санкций, а у нас из-за дебилов, выбравших ЗЕ.
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03.06.2020 23:11 Відповісти
А видосик, как???
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03.06.2020 23:11 Відповісти
Да не начинай. Была надежда, очевидно последняя
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03.06.2020 22:47 Відповісти
Вы обойдетесь без хамона и лосося.

А вот ЗЕбанарии не могут без хамона и лосося.
Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю" - Цензор.НЕТ 9641
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03.06.2020 23:07 Відповісти
И правильно заппретила!
А то, только на таможенных сборах наши "судьи", по миру пойдут и с голоду опухнут!!!
PS: Уже опухают!
Кстати, СБУ не рассматривает этот закон как подкуп "судей"???
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03.06.2020 23:23 Відповісти
Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю" - Цензор.НЕТ 4703
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03.06.2020 23:08 Відповісти
Зебилы, у вас достойный пахан. "Ви зробили це разом", одноклеточные.
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03.06.2020 23:27 Відповісти
Если ты , осел оманский, ничего не знаешь, то чего ты в президенты перся???
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04.06.2020 00:19 Відповісти
.

мой ты зайчик
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04.06.2020 00:25 Відповісти
Нефьодов: Хотілося би більше підтримки від керманичів, які казали, що реформа митниці - "наше всьо"
Також ексголова митниці прокоментував напрями реформи митниці, презентовані міністром фінансів.

Голова державної митної служби України (2019-2020) Максим Нефьодов в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" розповів, на якому етапі відбувся збій реформи митниці.
"Думаю, що є два фактори. На жаль, уряд Гончарука, митниця, податкова, весь економічний блок стали певними заручниками економічної кризи. У світі починається криза - треба в когось ткнути пальцем і механічно сказати, що не вистачає грошей, і треба когось обрати цапом відбувайлом. Хотілося би більше підтримки від тих керманичів, які запрошували на цю посаду і казали, що реформа митниці - це буде "наше всьо", - сказав Нефьодов.
Він додав: "Але з іншого боку набагато більшу роль зіграла суб'єктивна позиція. Напевно, я робив якісь кадрові помилки. Людині ж в очі не заглянеш і не зрозумієш, як вона працюватиме. Але це були мої помилки. Я точно був першим керівником митниці, який не продав жодну посаду і не призначив якогось керівника, тому що він від якоїсь фракції чи когось іншого".
Також ексголова митниці прокоментував напрями реформи митниці, презентовані міністром фінансів Сергієм Марченком.
"Він каже про інфраструктури, сканери і камери, але подав бюджет, в якому з митниці зняли 500 мільйонів гривень. Це весь бюджет, який був на це технічне переоснащення. Він каже про кадрову реформу, але при цьому одночасно каже, що "будемо змінювати керівників, поки не буде якогось результату. Цей підхід для мене достатньо дивний", - резюмував Максим Нефьодов.
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/nefodov-khotilosia-by-bilshe-pidtrymky-vid-kermanychiv-iaki-kazaly-shcho-reforma-mytnytsi-nashe-vso-216512.html
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04.06.2020 01:49 Відповісти
Я марю, чи Нефедов бадьоренько рапортував, що контрабанду зменшено в рази ?
Це коли було ?
До цих пір кагал уже мусив "побороти".
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04.06.2020 01:50 Відповісти
Какое же оно тупое... 100% даже когда "учился" в университете то только в КВН играл и не ходил на пары.
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04.06.2020 02:45 Відповісти
А скіки було бризок слини та шмарклів, коли рапортували у тому році, що всі контрабанду подолано... Вова, у тєбя скучноє ліцо, давай фсьо по-новой...
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04.06.2020 08:14 Відповісти
ЧМО
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04.06.2020 08:58 Відповісти
Бо твої виборці самі контрабандою займаються.
Полетить твій рейтинг в тартарари, якщо тронеш.
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04.06.2020 09:12 Відповісти
контрбанду возможно не убрать а возглавить
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04.06.2020 10:15 Відповісти
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