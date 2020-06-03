Зеленський про контрабанду: "Не знаю, чи можливо її прибрати повністю". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ефективно боротися з контрабандою можна після домовленостей із суміжними державами про обмін інформацією. При цьому президент не знає, чи можна прибрати контрабанду повністю.
Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ви можете це побороти тільки одним: ви будете міняти, міняти. І тільки після того, як буде оцифрована митниця, і будуть двосторонні умови. Не всі ж країни хочуть обмінюватися інформацією. Зараз, я думаю, що з Угорщиною, ... незважаючи на непрості геополітичні відносини, але ми домовимося про це. Я в цьому впевнений. Як тільки з країнами будемо домовлятися про обмін інформацією, коли ми будемо знати, що виїхало це, значить і приїхало це, а не інший продукт. Як тільки це буде - не буде контрабанди. Ну, повністю її прибрати, я не знаю, чи можливо взагалі", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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вова-брехло !
Янелох, который скрывался от призыва в армию 4 раза, защищать свою Родину, вдруг пишет закон об уклонистов! Янелох который провёл контробас в "эпицентр", вдруг что то о контробандитов: "Не знаю, возможно ли ее убрать полностью"! Знаю, в отставку не подашь заявление!
слуги народа - падаль
скоро он договорится, что вряд ли можно, чтобы стало лучше чем при порошенко.
Зебилы!!!
Кайтесь!!!
И забирайте вашего никчЕму .
Пусть лучше кварталит.
А прикиньте
Бывший президент проводит корпоратив у порохобота)))
Думаю, страшній сон Вовы выглядит именно так: он приезжает на корпоратив, с роялем, а там Порох...
И отказаться нельзя, контракт...
Даже небольшой, три клавиши задевает! =)
А от "шуток" - тошнит, мой рекорд 7 минут 95-го! Только для зЕбилов и зЕлохов...
Не знаю, можно ли вернуть Крым полностью.
Не знаю, можно ли посадить корупционеров полностью.
Не знаю, можно ли побороть бедность полностью.
оно какое то ущербное )))) ,за что не возьмется кругом провал))))
членограй - бедосик)))))
пора на место возвращатся в 95 клоуном. хотя есть подозрение, что как вернется , так карталу и пипец придет . бедосик ведь. наверно кто то проклял, надо бабку, что бы пошептала))))
І ще - вєра у вас, зебілів, була у це тупе чмо ...
Вы не допускаете, что если Вас обманули с Зелей (в плюс), то обманули и с Порошенко (в минус)?
А ! То тля вас типу з неї вивела ???
Быдло же бюллютни проотмечало?))))
Тому постановка питання, загалом, правильна - з контрабандою, як і з корупцією, боротися треба, але без фанатизму.
а на выборах ты пел совсем другое... лгал зелебобикам?
Ти скажи коли - коли 73% сектантів голобородька прозріють?
Інформація вся є. Інтелекту і розуміння немає.
Справа лише в тому, що перевіряють в Україні те що приїхало і те, що виїжджає з України такі бездарі як сам кловун.
Так что не за горами бульдозеры, давящие икру и колбасу. А там и мпортозамещение подоспеет...
Только у Роиси это из-за санкций, а у нас из-за дебилов, выбравших ЗЕ.
А вот ЗЕбанарии не могут без хамона и лосося.
А то, только на таможенных сборах наши "судьи", по миру пойдут и с голоду опухнут!!!
PS: Уже опухают!
Кстати, СБУ не рассматривает этот закон как подкуп "судей"???
мой ты зайчик
Також ексголова митниці прокоментував напрями реформи митниці, презентовані міністром фінансів.
Голова державної митної служби України (2019-2020) Максим Нефьодов в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" розповів, на якому етапі відбувся збій реформи митниці.
"Думаю, що є два фактори. На жаль, уряд Гончарука, митниця, податкова, весь економічний блок стали певними заручниками економічної кризи. У світі починається криза - треба в когось ткнути пальцем і механічно сказати, що не вистачає грошей, і треба когось обрати цапом відбувайлом. Хотілося би більше підтримки від тих керманичів, які запрошували на цю посаду і казали, що реформа митниці - це буде "наше всьо", - сказав Нефьодов.
Він додав: "Але з іншого боку набагато більшу роль зіграла суб'єктивна позиція. Напевно, я робив якісь кадрові помилки. Людині ж в очі не заглянеш і не зрозумієш, як вона працюватиме. Але це були мої помилки. Я точно був першим керівником митниці, який не продав жодну посаду і не призначив якогось керівника, тому що він від якоїсь фракції чи когось іншого".
Також ексголова митниці прокоментував напрями реформи митниці, презентовані міністром фінансів Сергієм Марченком.
"Він каже про інфраструктури, сканери і камери, але подав бюджет, в якому з митниці зняли 500 мільйонів гривень. Це весь бюджет, який був на це технічне переоснащення. Він каже про кадрову реформу, але при цьому одночасно каже, що "будемо змінювати керівників, поки не буде якогось результату. Цей підхід для мене достатньо дивний", - резюмував Максим Нефьодов.
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/nefodov-khotilosia-by-bilshe-pidtrymky-vid-kermanychiv-iaki-kazaly-shcho-reforma-mytnytsi-nashe-vso-216512.html
Це коли було ?
До цих пір кагал уже мусив "побороти".
Полетить твій рейтинг в тартарари, якщо тронеш.