Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про злодіїв у законі. ВIДЕО
Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".
"За" проголосували 236 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Законопроєкт був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським. У пояснювальній записці до нього сказано, що він розроблений з метою припинення діяльності злочинних спільнот, їхніх учасників, і залучення до відповідальності злодіїв у законі.
Злочинна спільнота визначається як стійке ієрархічне об'єднання з п'яти і більше осіб, в якому бере участь злодій у законі; також пропонується дати визначення поняттю злодія в законі.
Кримінальним злочином вважатиметься створення злочинної спільноти і перебування в статусі злодій у законі; звернення до учасників злочинних спільнот з проханням вчинити злочин або будь-яким способом вплинути на третіх осіб; організація і проведення "сходки" учасників злочинних спільнот.
За створення злочинної організації та керівництво нею буде загрожувати тюремний термін від семи до 20 років з конфіскацією майна, за участь в ній - термін від п'яти до 10 років з конфіскацією майна. Організація "сходки" буде каратися строком від трьох до шести років. Перебування в статусі злодія в законі - позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.
2 грудня 2019 року Зеленський вніс у Раду законопроєкт про злодіїв у законі.
19 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні.
4 лютого Рада відправила на повторне друге читання закон про кримінальну відповідальність за статус злодія в законі.
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только б лазеек не оставили, как обычно
Подобный закон уже успешно работает в Грузии!
Просто обьявить тебя или кого то вором в законе не получиться! Для этого ты должен сам сказать или подписать что ты "вор в законе"!
Если ты и на самом деле вор в законе, и откажешься от этого статуса то по воровским законам тебя разкоронуют и скорее всего грохнут!
https://texty.org.ua/articles/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy-99611/ Довічне з конфіскацією за "злочинний вплив". «Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/01/21/7237982/ Законопроєкт про "злодіїв в законі": хотіли краще, а вийшло як завжди, по-російськи
https://texty.org.ua/fragments/99476/Shho_ne_tak_iz_vvedennam_zlodijiv_u-99476/ Що не так із введенням «злодіїв у законі» в законодавство, та як це розв'яже руки Авакову
Если публично откажешься,то свои же накажут и тех кто рекомендовал.Если признаешь,то срок.В Украине им находиться теперь опасно.
А у зелебоба одне заняття - причандалом на роялі грати. Тому і часу в нього завались.
Хоча, ні, ще він доріжки будує...
Це, мабуть, Порошенко його "Сватів" на кацапських каналах крутить, щоб бубочку підставити!
Пам'ятаєте,як тріумфально кидали чепчики після прийняття закону про скасування депутатської недоторканності ? І шо ?
В уголовном кодексе нужно менять сроки уголовной ответственности на большие- террорихм и измена государству - пожизненное без права пересмотра и тд ... Тогда со временем что то будет меняться
но зная зеленых чет не верится