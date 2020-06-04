Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про злодіїв у законі. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".

"За" проголосували 236 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським. У пояснювальній записці до нього сказано, що він розроблений з метою припинення діяльності злочинних спільнот, їхніх учасників, і залучення до відповідальності злодіїв у законі.

Злочинна спільнота визначається як стійке ієрархічне об'єднання з п'яти і більше осіб, в якому бере участь злодій у законі; також пропонується дати визначення поняттю злодія в законі.

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Кримінальним злочином вважатиметься створення злочинної спільноти і перебування в статусі злодій у законі; звернення до учасників злочинних спільнот з проханням вчинити злочин або будь-яким способом вплинути на третіх осіб; організація і проведення "сходки" учасників злочинних спільнот.

За створення злочинної організації та керівництво нею буде загрожувати тюремний термін від семи до 20 років з конфіскацією майна, за участь в ній - термін від п'яти до 10 років з конфіскацією майна. Організація "сходки" буде каратися строком від трьох до шести років. Перебування в статусі злодія в законі - позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

2 грудня 2019 року Зеленський вніс у Раду законопроєкт про злодіїв у законі.

19 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні.

4 лютого Рада відправила на повторне друге читання закон про кримінальну відповідальність за статус злодія в законі.